Born to Please prv​i je u nizu kazališnih projekata koje​g​​ je​ kazališna organizacija ​D​e facto producira​la​ u sklopu višegodišnjeg istraživanja odnosa izvođača i publike pod nazivom On entertainment.

Ova urnebesno zabavna predstava, za koju se traži karta više, na repertoaru je 27. i 28. veljače​ u Teatru​ &TD​.​

U predstavi ​Born to Please Saše Božića radi​ se​ o nizu solo izvedbi u kojima glumci Nataša Dangubić, Ivana Krizmanić, Jerko Marčić i Marko Jastrevski, koji nisu vični glazbenom izričaju, pokušavaju zadovoljiti publiku svojim interpretacijama poznatih hitova iz povijesti pop glazbe.​ ​Ova četvorka rođena je da zadovolji i sebe i publiku pitanjem može li solo izvođač u susretu s publikom izraziti i reprezentirati uzbuđenje velikih, spektakularnih, međunarodnih događanja

​

Tijekom izvedbe razvija se afektivni odnos između gledatelja i izvođača u titanskom naporu da se uprizori nemoguće: raskoš i produkcija koncertnih događanja, koje sebi suvremeno istraživačko kazalište ne može priuštiti.

​Prodaja ulaznica

Prodajno mjesto: Teatar &TD, Savska 25.

Ulaznice za predstavu mogu se kupiti na blagajni kazališta svaki dan (osim nedjelje) od 11 do 13h i dva sata prije početka predstave.