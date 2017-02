Razgovarali smo s Brunom Zagorščakom, jednim od trojice osnivača Transmeet Televizije, prve hrvatske online televizije posvećene isključivo kulturnim zbivanjima u Hrvatskoj, ali i šire. Danas su prerasli okvire online televizije, a sve to ne bi mogli bez marljivog rada, truda i ljubavi prema poslu kojim se bave.

Moje ime je Bruno Zagorščak. Jedan sam od trojice osnivača Transmeet Televizije. Partner sam u matičnoj kompaniji Neuralab gdje mi je službena titula CCO (Chief Content Officer). Prevedeno, bavim se video produkcijom i kreacijom interaktivnog sadržaja.

Što je to Transmeet Televizija?

Ono što je počelo kao prva hrvatska online televizija, preraslo je u digitalnu izdavačku platformu. Glavna premisa TTV-a od samog početka bila je povezivanje i jačanje hrvatske i regionalne mreže umjetnika, dizajnera, glazbenika i svih ljubitelja digitalne kulture. Paralelno uz medij, gradili smo TTV video produkcijsku kuću i danas smo specijalizirani za web video i live stream projekte.

Koliko vas je u timu?

Broj ljudi koji fluktuiraju kroz Transmeet Televiziju konstantno varira. Od samog početka je poanta bila da, osim vlastite produkcije, objavljujemo sadržaj kreiran od “vanjskih” autora. Tako nismo prostorno limitirani i uvijek imamo svjež i raznolik sadržaj. Na portalu aktivno radi sedmero ljudi. Stalni postav su Tena Škiljević kao glavna urednica i “Me, myself and Irene” kao glavni producent. U rosteru imamo 5 autora koji redovito pišu i fotografiraju. Za veće video projekte angažiramo freelance videografe iz regije. Nadarenost domaćih ljudi je ogromna. Treba im samo dati taj jedan “push”.

Kako je priča krenula, i kakav je bio put od začetka do ovoga gdje ste danas?

Sve je krenulo još 2007. Krešimir Končić, Igor Bogdanović i ja smo pokrenuli firmu za web razvoj Neuralab. Klasična priča o start-upu iz garaže koji je prerastao u jaku ekipu inženjera i dizajnera Povrh dizajna i programiranja stalno smo pričali o tome kako smo nezadovoljni medijskim praćenjem kulturnih događanja u Hrvatskoj. Sve se vrtilo oko zabavne glazbe i tradicionalnih (nama dosadnih) formata. Napravili smo disrupciju i pokrenuli TTV. Podigli smo kredit, kupili prvu opremu i krenuli u putešestvije zagrebačkog kulturnog života. U početku su nas blijedo gledali, s našim malim kamerama i “pro bono” pristupom. Bilo je dosta odbijenica, ali je bilo i dosta ljudi koji su prepoznali našu energiju i “na slijepo” nas pustili u svoje živote. Na tome smo im vječno zahvalni. Slijedio je period non-stop snimanja i montiranja. Bili smo kompletno samouki i trebalo je proći nekoliko godina pokušaja i pogreški da izgradimo svoj potpis. Od prvog dana nam je bitan vizualni izričaj i dosta vremena posvećujemo dizajnu i vizualnom identitetu. Kroz godine smo se odmakli od masovne produkcije reportažnih videa i prebacili na neke drugačije forme sadržaja. Puno više pišemo, radimo interaktivne projekte, a video produkcija je više usmjerena na prijenose uživo i specijalizirane web videe.

Što je danas Transmeet Televizija?

Danas Transmeet TV ima dvojaku ulogu – medijska platforma i producentska kuća. I dalje pišemo, fotografiramo i snimamo događaje i projekte koji su nam posebno dragi i za koje želimo da sazna čim veći broj ljudi. Najbolji primjer za to je serijal “VizTalk” kojeg smo pokrenuli u suradnji s VizKulturom. U prvoj epizodi je pred naše objektive stao sjajni street art umjetnik – Miron Milić. Producentska kuća zadužena je pak za komercijalne projekte gdje brandovima kao što su Procter&Gamble, Iskon, HBO, ili Podravka, kreiramo video sadržaj.

Što ste sve do sada snimali, objavili, čime se osobito ponosite?

Uf, ima toga dosta! Sad već negdje oko 600 videa. Ne znam ni sam iskreno… Krenuli smo sa snimanjem koncerata i web dokumentaraca o temama koje su nas zanimale. U početku smo snimali i po 5 događaja tjedno. To je bilo poprilično ludo i naporno razdoblje, pogotovo fizički, međutim ja ga se sjećam i kao najdražeg perioda u Transmeet eri. U vrlo kratkom periodu smo postali dio glazbene scene i neforsirano postali prijatelji s mnogim izvođačima koji su nam bili uzori. Skroz je surealno bilo opušteno čavrljanje s TBF-om u parku Ribnjak, oduševljenje velikog Tommya Emmanuela našom ekipom, mijenjanje majice s frontmenom Dreadzonea prije koncerta, prepričavnje viceva s momcima iz Modeselektora… Čime se ponosimo? Zaista ima mnogo toga, ali bih izdvojio online DVD legendarnog prvog Terraneo festivala, VIDI web awards “makingOf” dokumentarac, All Areas Access coverage Electronic Beats festivala i jedan od posljednjih nastupa ISIS-a uopće (taj video je stekao kultni status, jer su članovi benda bili poznati po tome da rijetko daju zeleno svjetlo snimanju svojih koncerata).

Kako je boriti se s brojnim medijima i produkcijama u Hrvatskoj, kako uspjevate, po čemu ste posebni?

Hah! Ne gledam na to uopće kao borbu. Za mene je to više “Live & Let Live” filozofija. Transmeet TV smo pokrenuli da napravimo nešto drugačije, tako da se nismo previše opterećivali drugim medijima i nekakvom trkom za rokovima i lovom na senzaciju. Furali smo svoj “đir”. Što se drugih producentskih kuća u Hrvatskoj tiče, uvijek smo s njima voljeli surađivati, razmjenivati iskustva i učiti nove stvari.

Može li se živjeti od tog posla?

Može li se živjeti od tog posla? Naravno da može! Iako ću ja uvijek reći da je to stvar percepcije. Mi smo u stvari poprilično neortodoksni po pitanju egzistencije. Od prvog dana rekli smo kako nećemo prikazivati sex, nasilje i politiku. Time smo eliminirali 50 posto tema koje “puši” domaća publika. Vjerojatno i zbog toga naša gledanost nikad nije iskakala iz okvira te nismo bili zanimljivi oglašivačima. Ipak, nije da ne eksperimentiramo! Još 2008. smo marketingašima i event menadžerima omogućili pre-roll video oglašavanje na našoj platformi, ali se ispostavilo da smo bili mrvicu ispred vremena. Nitko živ nije znao što je to, a kamoli da odvoji dio budžeta na video oglašavanje. No bili smo sretni jer smo uzdignute brade mogli stati iza svojih radova i nismo se morali prostituirati za klikove. Krenuli smo drugom rutom. Sprega Transmeet.Tv-a i Neuralaba omogućila nam je rijedak spoj znanja i vještina te sigurnu pozadinu. TTV nam je bio kanal putem kojeg smo dobivali upite za neke veće stvari i projekte i preko kojeg smo u kratkom periodu upoznali sve bitnije igrače u IT svijetu u regiji. Educiranjem naših klijenata stvaramo si habitat u kojem možemo realizirati nove ideje i konsekventno živjeti od toga.

Riječ za kraj?

Htio bih pozvati sve mlade ljude dobre volje koji se žele pokrenuti, da kontribuiraju sadržaju Transmeet.Tv-a, bilo to tekstualno, fotografski ili videografski, Ako želite upoznavati svoje omiljene izvođače, davati mišljenje oko koncerata ili događanja, gledati kazališne predstave ili pak obilaziti umjetničke izložbe te kreirati sjajan sadržaj – javite nam se na e-mail editor@transmeet.tv