U četvrtak u 19 sati i Muzeju za umjetnost i obrt otvara se dugo iščekivana izložba ‘BOWIE by BRIAN RAŠIĆ’.

Fotografska priča o Davidu Bowieu, ispričana iz perspektive vrhunskog fotografa Briana Rašića koji je Bowiea pratio više od 20 godina, izniman je uvid u život jednog od najutjecajnijih glazbenika dvadesetog stoljeća. David Bowie i Brain Rašić upoznali su se početkom osamdesetih godina, a njihova suradnja trajala je sve do posljednjeg nastupa Davida Bowiea 2006. godine. Radeći kao osobni fotograf Davida Bowiea, ali i mnogih drugih velikih imena glazbe poput The Rolling Stonesa, Rašić je razvio posebnu komunikaciju kamere i perfomera, stvarajući seriju nezaboravnih fotografija, prvi put dostupnih zagrebačkoj publici.

Produkciju izložbe potpisuje Rovinj Photodays, a bit će otvorena u Muzeju za umjetnost i obrt od 2.2. do 5.3.2017.

Popratni program:

U PETAK, 3.2.2017., s početkom u 14 sati, OKRUGLI STOL „DAVID BOWIE by BRIAN RAŠIĆ” sudjeluju: Brian Rašić, Ante Batinović, Aleksandar Dragaš, Siniša Škarica i Marko Golub, moderator

U ČETVRTAK, 16.2.2017., od 18 do 19:30 sati, PROJEKCIJA FILMA „DAVID BOWIE: The Last Five Years“ (za posjetitelje s kupljenom ulaznicu za izložbu), produkcija BBC

U PETAK, 24.2.2017., od 22 do 03 sata, SCILENT EXPERIENCE PARTY: DAVID BOWIE