Gostujući u emisiji Veto Sanjina Španovića na N1 televiziji redatelj filma Gazda Dario Juričan rekao je kako mu je drago da je aktualizirana jedna od tema koju je, vezano za Ivicu Todorića obradio u svom filmu, a to je slučaj otoka Smokvica vela kraj Rogoznice koju je Todorić godinama koristio kao svoju ljetnu oazu ne plaćajući državi koncesiju.

– Drago mi je da se otvorila priča sa otokom Smokvica jer iskorištena je velika rupa u sistemu za što je Todorić veliki majstor. Ivica Todorić je kupio tvrtku Grafoplast preko Agrokora samo da bi imao taj otok i odmorište. Što će njemu ta tvrtka za grafiku uopće? Ja sam vidio te ugovore između lokalne općine i Grafoplasta i to su vrlo općeniti ugovori u kojima piše da je ta tvrtka dobila koncesiju za otok na 30 godina bez naknade, a da vojska može dobiti taj otok natrag u slučaju prijekih potreba, a ja ih ne vidim – rekao je Juričan.

No, tvrdi da će se, po njegovim informacijama, država vrlo teško naplatiti od Agrokora za taj otok, iako ministar Goran Marić to najavljuje danima. Naprotiv, Juričan misli da će Agrokor ponovno izigrati sustav.

– Zanima me kako to država misli naplatiti. Apsurdno je zašto to Vlada nije riješila pa onda objavila. Po mojim informacijama oni se neće naplatiti, pogotovo ne u financijama, već se oni misle izvuči kroz kompenzacije. Todorić ima poseban odjel za kompenzacije u kojem rade četiri osobe i on će naći načina da riješi taj slučaj – rekao je Juričan koji misli da i država ima neku kompezaciju na umu i da zato misli da su sada nakon toliko godina krenuli u naplatu od Todorića.

– Očito misle da ga imaju s čime stisnuti. Osjetili su zbog aktualne situacije u kojoj je Agrokor da je ranjiv i da se mogu svesti neki računi s njim – rekao je Juričan podsjetivši kako je upravo HDZ-ov gradonačelnik dao Grafoplastu u koncesiju taj otok.

Govoreći još o otoku Smokvica vela Juričan je rekao da je to primjer koji pokazuje da ono što Todorić želi dobiva, a kao još jedan primjer je naveo slučaj kupnje lugarnice u lovištu Garjavica koji je također Todorić dobio uz mnogo sumnjivih poteza.

– On je to kupio od općine Popovače iako su mu Hrvatske šume rekle da je to njihovo i da ne radi, a onda i dobile spor protiv njega i morao je taj novac vratiti općini, da bi onda kupio to po duploj cijeni. On tako funkcionira – kazao je Juričan.

Juričan se u tri godine istraživanja Agrokora i Todorića nikada nije bavio njegovim financijama i smatra da i bez toga zna zašto je Agrokor došao u tešku situaciju u kojoj je danas.

Tajna Todorićevog uspjeha je financiranje svih političkih stranaka

– On od kada je počeo od devedesetih njegove su financije bile preopterećene. Ne, mislim da je on kockar, ali on u svom poslovanju ima previše strasti, on ono što želi dobiva pošto poto. Tu ima više strasti nego razuma, i možda i jest to razlog da je Agrokor u situaciji u kojoj jest danas, jer ne možeš imati sve – rekao je Juričan koji misli tvrtke u koncernu Agrokor ne mogu propasti tek tako.

– Uopće ne sumnjam da će država ako će morati birati između Agrokora i Ine ići spašavati Agrokor jer je to bitnije za društvo – dodao je Juričan.

Juričan smatra da je tajna Todorićevog uspjeha financiranje svih političkih stranaka.

– Krajem devedesetih mu je došao blagajnik jedne liberalne stranke (Libra op.a.) i on mu je dao 50 000 kuna za razvoj demokracije i to su oni stavili u svoj financijski izvještaj. Danas tog dokumenta nema. Ali, ako je on dao 50 000 kuna jednoj maloj stranci, koliko je on dao velikima za, kako on kaže, razvoj demokracije – rekao je Juričan.

Film Gazda o Ivici Todoriću od četvrtka će se prikazivati i u mainstream kinima, za početak u Cinestaru na Kaptolu u Zagrebu, najavio je Dario Juričan.

– Mi smo bili zakinuti s time da distribucija filma je išla samo kroz nezavisna kina, pa recimo film nije došao niti u Zadar ili Šibenik. Bili smo svjesni tog hendikepa i opstrukcija i dosad ga je pogledalo više od 12 000 ljudi. No, uspjeli smo u pregovorima sa Cinestarom dogovoriti da se počne prikazivati na Kaptolu i to smatram malom pobjedom jer nije lako doći u kina gdje se uz kokice prodaje i Jana i kinodistributeri više zarađuju na tome nego na kartama za film – rekao je Juričan.

No, unatoč tome film neće biti prikazan na ZagrebDoxu iako je nastao u radionici tog festivala.

– Ne znam zašto film nije bio izabran, mislim da im je to bila loša odluka i da im to nije trebalo jer je rađen na njihovoj radionici i bio je gledan – rekao je Juričan.

Otkrio je u emisiji kako je pregovarao i da knjiga Gazda uđe u distribuciju po knjižarama, no da su ga odbili jer se boje Todorića.

– Algoritam, Školska knjiga, Ljevak i drugi su nam rekli da su oni izračunali da im Tisak donosi toliko i toliko novaca i da se oni ne bi željeli nikome zamjeriti. Mislim da griješe, Algoritam koji je na koljenima umjesto da prodaje knjigu koja bi se prodala, ide saginjati kičmu velikom gazdi – rekao je Juričan.

Juričan: To što je revizija napisala o HAVC-u je obična pizdarija

Komentirajući situaciju u HAVC-u redatelj filma Gazda Dario Juričan rekao je kako on smatra da je Hrvoje Hribar pogriješio kada je naložio da se vrati novac za film Masakr na Dvoru, već da smatra kako je on trebao stati iza tog filma.

– To je bio početak te hajke na njega i Hribar je trebao stati iz toga jer po meni taj film ne govori o tome tko je kriv, Hrvati ili Srbi, već o vojniku iz danskog bataljona i savjesti jednog vojnika naspram dužnosti. Branitelji su Hribara ganjali zbog tog filma, a on je odmah od njega oprao ruke. Što da je napravio to jer su krenuli pritisci zbog filma Gazda? Zar mi više u Hrvatskoj ne smijemo napraviti kritički film o ovoj državi? – rekao je Juričan u emisiji Veto.

Smatra da je državna revizija dovela u pitanje samostalnost HAVC-a svojim nalazom.

– Što je Hribar trebao za svaki dokument iznad 200 000 kuna nositi na potpis ministru i tako dovoditi u pitanje samostalnost HAVC-a jer oni moraju ići pod skute ministra? Ovdje branim razum, a ne Hribara. To što je državna revizija napisala je obična pizdarija – rekao je Juričan.

Komentirajući novog v.d. ravnatelja Daniela Rafaelića rekao je da mu želi mnogo sreće, ali da mu neće biti lako.

– Bit će mu baš teško nakon Hribara jer on je bio ipak svestrana osoba i dolazio je iz struke – rekao je Juričan.