Udruga Women on Wine/WOW već petu godinu za redom organizira Pink Day, Međunarodni festival ružičastih vina. Ove godine Festival će se održati 11. ožujka u prostoru Muzeja Mimara gdje će okupiti stotinjak najboljih proizvođača ružičastih vina i pjenušaca te u okviru Festivala u Festivalu – Green in Pink – proizvođača ekstra djevičanskog maslinovog ulja iz Hrvatske i inozemstva. Pripremljena su brojna iznenađenja, edukativne radionice, susreti s najznačajnijim vinarima i maslinarima. Ove godine „pink“ ozračje će biti sjajnije nego ikada, stoga svakako rezervirajte 10. ožujka za humanitarno djelovanje, a 11. ožujka za Pink Day i odabir sebi najdraže nijanse ružičaste boje.

Kao i svake godine, festival već tradicionalno ima i djelomično humanitarni karakter. Ove godine članice udruge WOW koje su glavne inicijatorice i organizatorice ovog festivala i humanitarne akcije, sakupljaju donacije za udrugu FB Humanitarci Zagreb, pod nazivom „PINK DAY pomaže ugroženim obiteljima“, a akcija traje mjesec do 10. ožujka. Tijekom mjeseca koji prethodi PINK DAY-u Zagreb svi su dobrodošli donirati novčane priloge na izdvojeni račun: IBAN: HR0823600001502019327 otvoren isključivo za ovu svrhu.

U tom razdoblju zajedno prikupljaju se novčani prilozi za FB humanitarce. Završetak akcije će obilježiti Pink gala humanitarna večera koja je ujedno i slavlje povodom jubilarnog petog izdanja Pink Daya, organizirana u suradnji s agencijom IMC, hotelom Esplanade i međunarodno poznatim hrvatskim modnim brandom Borboleta kojeg nosi slavna Kim Kardashian te uz pomoć MIVA galerije vina. Dio prihoda od ove večere također je namijenjeno za isti cilj – pomoć obiteljima kojima je ona uistinu neophodna. Humanitarnu večer svojim nastupom uveličat će četiri mlade dame – The Frajle! Pink gala humanitarna večera održat će se u petak, 10. ožujka s početkom u 20 sati u zagrebačkom hotelu Esplanade, uz vrhunski „ružičasti menu“ koji kreira chef Ana Grgić, uz probrana rosé vina i pjenušce. Rezervacije stola moguće su na tel. 01 45 666 44 ili putem maila info@esplanade.hr.

Sam festival PINK DAY ZAGREB – održava se 11. ožujka i nakon svečanog otvorenja u prvih sat vremena – od 12 do 13 sati – otvara vrata B2B (Business-to-business) događanju koje okuplja sve profesionalce iz vinskog svijeta, vlasnike restorana i sommeliere i stručnjake.

Radionice s vrhunskim međunarodno priznatim predavačima počinju od 13.30!

Dvije su radionice vinske :

• Rosé: Rose All Over Europe powered by Riedel, uz voditeljicu Laure Patry, uglednu britansku sommelierku

i

• Rosé: Croatian Style(s), uz voditeljicu Jo Ahearne, Master od Wine, London – otok Hvar

Jedna je radionica o maslinovim uljima – All About (Olive) Oil powered by American Express, a voditelj je Heinrich Zehetner, austrijski stručnjak za maslinova ulja međunarodne reputacije