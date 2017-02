U povodu Valentinova u Zoološkom će se vrtu grada Zagreba posjetitelji moći uključiti u Ljubavne ture.

Od subote, 11. veljače, do utorka, 14. veljače, iskusni će edukatori posjetiteljima otkrivati kako nastaju parovi u svijetu životinja.

Upoznat će ih tako i s trenutačno najzaljubljenijim parom u maksimirskoj šumi. Par oblačastih štakora, pripadnika najveće skupine štakora na svijetu, dobio je mladunca. Spol mališana još se ne zna, a kako je riječ o izuzetno plahim životinjama, njihovo se razmnožavanje može proučavati samo u zoološkim vrtovima.

Daleko otvorenije u prirodi zavodi patuljasti kajman. Svoj rep postavlja gotovo okomito iznad vode, a glavu ponosno usmjerava u zrak. To mu omogućuje da proizvede zvukove nalik na režanje. Ženke „padaju“ na takav duboki glas.

Macho stasom i glasom u doba parenja diče se i otrovne žabe. Prvo mužjaci pjevaju posebnu pjesmu kojom dozivaju ženke, a ako se osim ženki pojavi i neki mužjak, međusobno odmjeravaju snagu. Izvedbom sklekovima utvrđuju tko je dominantan mužjak. Podčinjeni priznaje poraz spuštajući glavu do tla.

Crnokljuni tukan pravi je kavalir u svijetu životinja. On ženku obasipa darovima. Kada pronađe hranu ili nešto što smatra da je dostojno njegove drage, doleti do ženke i kljunom joj predaje dar. Ženka ga koji put uzme odmah, a ponekad ga vrati mužjaku kako bi joj ga on mogao opet dati. U slučaju da ženka potpuno ignorira svog partnera i odleti na drugu granu, on će je slijediti i zvonkim glasanjem nagovarati da ipak uzme dar.

Dio je to čudesnih priča koje će edukatori Zoološkog vrta grada Zagreba posjetiteljima pričati tijekom Ljubavne ture. U obilaske koji traju 45 minuta, kretat će se u 11 i 14 sati, a kupon za sudjelovanje u Ljubavnoj turi treba se podići na blagajni pri ulasku u Vrt.

Ljubitelji životinja u povodu Valentinova mogu posvojiti i svoj omiljeni par, npr. mare Juanitu i Ozzyja, morske lavove Edith i Zagija te zebre Sabinu i Gustava.

Oni pak koji su posvojili neku životinju iz Zoološkog vrta grada Zagreba u proteklih godinu dana, točnije od 14. veljače 2016., na Valentinovo u Vrt mogu ući besplatno.