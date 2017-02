Povodom objave Natječaja za dodjelu financijskih potpora obrtnicima Grada Zagreba, u Matici hrvatskih obrtnika održana je konferencija za novinare na kojoj su predstavili poticaje na koje obrtnici mogu računati ubuduće, uz rekapitulaciju postojećih.

Prvi projekt je pokrenut davne 2000. godine, a ovim projektom potiče se jačanje konkurentnosti, očuvanje radnih mjesta i otvaranju novih, istaknuo je gradonačelnik Milan Bandić, nagašavajući važnost projekta Zagreb Crafts koji je s Komorom pokrenut prošle godine. Portal Craft će do svibnja u potpunosti biti u funkciji.

Gradonačelnik se osvrnuo i na gradnju Obrtničkog centra na Kajzerici koji će postati, najavio je, Centar obrtničke izvrsnosti.

Centar će se graditi u partnerstvu s Obrtničkom komorom Zagreb i Udruženjem obrtnika Grada Zagreba. Ugovori s konzultantima su potpisani te je u tijeku izrada feasibility studije.

Na zagrebačkom Velesajmu i ove godine krajem travnja održati će se Sajam radi promocije obrtničkih zanimanja među učenicima osnovnih škola. Oni učenici koji se odluče za deficitarna zanimanja, imaju mogućnost dobiti i Stipendiju Grada Zagreba.

Mirza Šabić, predsjednik zagrebačke Obrtničke komore naglasio je kako su ove mjere obrtnicima izuzetno važne. Antun Trojnar, predsjednik Udruženja obrtnika Grada Zagreba je dodao kako su u zadnje tri godine potpore povećane za više od 40%. Prošle je godine Grad Zagreb isplatio obrtnicima preko 15 milijuna kuna te taj novac nikako nije bačen već je nanovo uložen u hrvatsko gospodarstvo.

U Proračunu Grada Zagreba za ovu je godinu osigurano 12,7 milijuna kuna, no sredstva nisu limitirana pa će se potpore isplatiti svima koji ispune uvjete Natječaja, rekla je Mirka Jozić, pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo odgovarajući na novinarska pitanja.

Pozivam sve obrtnike da se do 15. ožujka jave na Natječaj na kome mogu dobiti od 10 do 30 tisuća kuna za nabavu modernije opreme, uređenje prostora, edukaciju te promociju, naglasila je pročelnica Jozić.

Javni natječaj za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti – 2017.

(zagreb.hr)