Iako su vlasnici pasa na Jarunu još prvog kolovoza prošle godine trebali dobiti natrag ograđenu livadu na kojoj bi bez straha od kazni s povodaca puštali svoje ljubimce, to se još uvijek nije dogodilo, iako je Odluka donesena još na sjednici Skupštine u svibnju 2016.

Radi se o površini omeđenoj ulicama Hrvatskog sokola i Hrgovići te Aleje Matije Ljubeka na Jarunu. Godinama su na tu livadu dolazili vlasnici pasa i svoje ljubimce puštali s uzice da se neometano igraju, a pritom ne ometaju sportaše i rekreativce na Jarunu. Kada bi se na “Zagrebačkom moru” obilježavao Dan Oružanih snaga, ograda bi bila uklonjena kako bi na tom mjestu vojska mogla izlagati svoju opremu, a kasnije vraćena. No prije nekoliko godina ograda nije vraćena pa su, nakon brojnih pritužbi, građani tog dijela grada pisali peticiju. Njihov glas u Skupštini ubrzo je postao HNS-ov Tomislav Stojak koji je u svibnju prošle godine izborio vraćanje ograde, koja je trebala biti postavljena, dakle, prvog kolovoza.

Do sada se ništa nije događalo, a onda neugodno iznenađenje – postavljanje ograde ipak je započelo, no samo na malom dijelu livade, a ne na cijeloj kako je to godinama bio slučaj i kako je dogovoreno na spomenutoj sjednici Skupštine. Ogorčeni građani odmah su se javili Stojaku, a on uputio pismo Gradu, Ustanovi za upravljanje sportskim objektima te RSC-u Jarun. Prenosimo ga u cijelosti:

– Poštovani, prema fotografijama koje su mi danas poslane, počeli su radovi na postavljanju ograde na livadi za pse na Jarunu, a nakon što je prošlo sada već više od 6 mjeseci od kada je ograda trebala biti postavljena. No, iz njih se može vidjeti da ste odlučili drastično smanjiti površinu livade, budući da se ovako postavljenim oznakama ona svodi možda na trećinu dosadašnje površine. Sugrađani su s pravom ogorčeni i pitaju tko je donio takvu odluku ako je tomu tako? Na temelju kojeg projekta? Zašto se prije početka radova nije konzultiralo s korisnicima livade iako je tako obećano? Da li se odgovorni sjećaju svojih javno izrečenih riječi da će se livada vratiti u prvobitno stanje?! Treba li ih podsjetiti na to? Nadamo se da se ovako ne radi samo zato što sam se kao gradski zastupnik usudio prozivati Gradsku upravu i upravu Jaruna što svih ovih silnih mjeseci ne poštuju i ne provode odluku Gradske skupštine Grada Zagreba i opravdane zahtjeve 700 sugrađana koji su potpisali peticiju za livadu za pse? Podsjetit ću Vas da sam kao predlagatelj izmjene gradske odluke prihvatio bez ikakvog problema prijedlog gradonačelnika da se na čitavoj površini postavi ograda i da pričekamo s njenom primjenom tri mjeseca. Doduše, ta tri mjeseca istekla su s 1.8. prošle godine! Prije nego mi uputite odgovor podsjećam Vas na tekst gradske odluke u kojoj izričito stoji da je puštanje pasa bez povodca uz nadzor vlasnika dopušteno na zelenoj površini između ulice Hrvatskog sokola, ulice Hrgovići i Aleje Matije Ljubeka, na prostoru SRC Jarun! Dakle, na čitavom prostoru zelene površine, ne na 1/3 njene površine! I na kraju – to nije park za pse, nego livada/površina, a to su različiti pojmovi! Stoga, kao inicijator promjene gradske odluke molim Vas potpunu informaciju o planiranom projektu postavljanja ograde! – stoji u pismu HNS-ovog Tomislava Stojaka.

Livada za pse, Jarun

Vrlo brzo dobio je i odgovor, kaže, pa će pročelnik za mjesnu samoupravu Zoran Nevistić, voditelji Ustanove za upravljanje sportskim objektima i Jaruna, zajedno sa Stojakom i građanima obići spornu livadu i svi se zajedno dogovoriti koliki i koji njen dio ograditi za pse i njihove vlasnike.

Žalosno je, smatra Stojak, što se u Zagrebu nešto može postići samo kada si izrazito uporan, kada prijetiš i pritišćeš. To nije dobro, tako se ne vodi grad, zaključuje Stojak.