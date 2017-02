Kino Tuškanac kino za svoju najmlađu publiku prikazuje humorni animirani film “Inspektor Martin i banda puževa” zanimljivoga zapleta. Prvi je to hrvatski crtani film nastao u neovisnoj produkciji, a iako je namijenjen djeci do 11 godina sa zanimanjem ga mogu pogledati i odrasli.

Nakon projekcija zabava se nastavlja u novoj dramskoj radionici koja traje 60 minuta i namijenjena je djeci od 5 do 10 godina, ali dobrodošla su djeca svih dobi, a roditeljska je pratnja obavezna.

Kino Tuškanac

Pametno kino: subotnje filmsko kreativne matineje za djecu

Subotnje jutro s Inspektorom Martinom i bandom puževa

Subota 25. veljače 2017. od 11 do 13,30 sati