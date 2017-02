Razgovarali smo jutros s Darkom Kleinbergerom, sindikalistom u Zagrebačkom holdingu. Tema je, naravno, bilo zapošljavanje u tvrtki u kojoj je još uvijek na snazi zabrana zapošljavanja. Razgovarali smo i o Kolektivnom ugovoru te o još nekim temama.

Kakva je situacija s Kolektivnim ugovorom u Holdingu obzirom da ste brojne bitke vodili nakon što otkazan?

Temeljni kolektivni ugovor je u punoj primjeni, Vrhovni sud je predsudio, i vrijedit će sve dok ga pregovorima ne izmijenimo (čl. 185. mora se primjenjivati sve dok se drugi ne ispregovara). U pojedinim podružnicama (ZET) pokušavaju ga zaobići i tu sindikati trebaju odmah reagirati!

Zapošljavanje u Holdingu? Iako još uvijek vrijedi gradonačelnikova zabrana zapošljavanja, zaposleni su tamo brojni ljudi, uglavnom prema “stranačkom ključu”?

Zapošljavanje u ZGH je stalno prisutna tema, posebno pred i poslije izbora. Imamo konstantni manjak radnika, a višak zaposlenika – na radna mjesta u operativi dolaze potrebni radnici i to na kapaljku, uglavnom preko agencija za povremeno i privremeno zapošljavanje, dok na radna mjesta upitne potrebe dolaze direktno na ugovor na neodređeno i ti uglavnom po stranačkom ključu. Ali o tome sam, naravno, govorio već nebrojeno puta za razne portale i novine.

Je li bilo novih zapošljavanja obzirom da su HDZ i Bandić (opet) u dobrim odnosima?

Uvijek ima novih zapošljavanja pa tako i nakon izglasavanja Proračuna, a o imenima ćemo posebno.

Kakvo je po Vama stanje u Holdingu. Uprava se stalno hvali dobrim poslovnim rezultatima, no je li to stvarno tako?

Stanje u ZGH je financijski dobro, bar po izvještajima i reviziji, ali je kaos u nabavi i zaštiti na radu. Problem stručnosti radnika na rukovodećim mjestima je sve izraženiji, jer pitanje radnog iskustva za odgovarajuća radna mjesta zaobilaze po stranačkom ključu tako da posao ide za sada samo i isključivo po inerciji i zahvaljujući predanosti radnika u operativi. Dobrim rezultatima je najviše pomoglo i naše odricanje, u ime radnika, materijalnih prava na dvije i više godina.

Kako je u Holdingu raditi “običnim” radnicima? Čuo sam za brojne slučajeve mobbinga, osobito u podružnici Zagrebačke ceste? Rade to najčešće “šefovi” koji su posao dobili preko veze?!

Običnim radnicima koji rade svakodnevne poslove u operativi postaje sve teže i teže. Nedostaje ih, mobbing vrše nestručni i nesposobni šefovi koji misle da je to njihova firma i da su bogom dani jer ih pokriva neki stranački mecena. Takvi ne poštuju ljudsko dostojanstvo i veliki su teret za sustav, a da to niti neznaju. Ima problema i sa radnicima pojedincima, ali tome su uzrok uglavnom njihovi neposredni rukovoditelji koji ne znaju ili nisu u stanju uvesti reda i radnih zadataka. Kad imate šefa kojem nije stalo ili je neinteligentan i bahat, a štiti ga netko iz vrha, onda ga pametan radnik ubije u pojam, a da ovaj to niti ne skuži.

Što je s onima kod kojih su otkrivene lažne diplome. Jesu li dobili otkaze, svi od reda, kako je to gradonačelnik Bandić najavljivao ili su samo premješteni na druga radna mjesta?

Nitko da lažnom diplomom nije premješten na drugo radno mjesto, bar po mojim saznanjima. Problem je što su neki dobili neopravdano otkaze pa ih je sud vratio na posao. Krivcima za to nije pala ni dlaka s glave. Ako i ima lažnih koji nisu procesuirani to je krivnja službi koje ih štite. Puno je veći problem što su na rukovodeća mjesta postavljeni ljudi sa diplomama po sistemu “nije završio tko nije platio” i sad takvi sa malo je reći upitnim znanjem kroje sudbinu na svojim položajima. Još je veći problem pitanje odgovornosti jer kad radnik nešto zgriješi odmah strada, a kad rukovoditelj nešto zgriješi i uzrokuje velike financijske štete onda je to pogrešna poslovna odluka i nikome ništa jer “tko radi taj i griješi”!?