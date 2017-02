Gradonačelnik Milan Bandić ne odustaje od obnove pročelja zgrada u Zagrebu koju članovi oporbe nazivaju ‘predizborna obnova’. Sa sjednice Skupštine u četvrtak tu točku dnevnog reda ne misli povući iako su je gotovo svi gradski zastupnici, pa i partneri mu iz HDZ-a, okarakterizirali kao loše pripremljenu.

Grad Zagreb, podsjetimo, sufinancirao bi građanima obnovu pročelja višestambenih zgrada. S 80 posto iznosa sufinanciralo bi se uređenje uličnih pročelja u strogom centru grada, sa 70 posto uređenje uličnih pročelja u širem centru, a sa 60 posto uređenje uličnih pročelja u ostalim dijelovima Zagreba. S nešto manjim iznosima, a opet ovisno i o djelu grada u kojem se zgrada nalazi, sufinancirala bi se obnova dvorišnih i ostalih pročelja.

Upravo ti postoci, odnosno, zone prema kojima bi se građanima sufinancirala obnova, smetaju HDZ-ovcima. Prema riječima skupštinskog zastupnika te stranke Marija Župana, takva odluka diskriminira građane. Za sve bi, smatra Župan, trebao biti jednaki iznos, bez obzira o djelu grada u kojem se zgrada nalazi.

Ako HDZ ostane pri svome, a najavili su da će po pitanju obnove pročelja vjerojatno biti suzdržani, Bandiću taj prijedlog neće proći. Protiv će biti HSLS kao i nezavisni zastupnici, Sandra Švaljek i Vladimir Ferdelji. HNS i HSU također će biti protiv, a već ranije su to najavili i SDP-ovci.

– Ono što je loše u ovoj odluci je da ona nije sustavno napravljena. Mi smo predlagali da sjednu Grad i Država, da se napravi jedan zajednički, sustavni projekt, gdje će se zajedno napraviti i energetska obnova fasade i sam izgled fasade. Naravno, na zgradama koje su zaštićeni spomenici, sukladno EU direktivama, nije moguće dobiti europska sredstva za energetsku obnovu fasade pa se tamo u nju ni ne bi išlo, no za sve druge zgrade smo trebali objediniti ta dva projekta. Novci koje će građani dobiti za obnovu fasada nisu pali od negdje nego su to novci koje su oni i uplatili u Proračun. Može nam se na kraju dogoditi da neku zgradu obnovimo, a onda za četiri-pet godina idemo i u energetsku njenu obnovu pa onda moramo rušiti tu novu fasadu – kategoričan je bio SDP-ov skupštinski zastupnik Zvane Brumnić.

HSLS i nezavisna Sandra Švaljek, pak, upozoravaju na to da u Odluku o sufinanciranju obnove pročelja nije ugrađena stavka o zaštiti od vandalskog grafitiranja. Čemu obnavljati fasadu kada će ona vrlo brzo biti uništena grafitima, pitaju se u HSLS-u.

Gradonačelnika Milana Bandića sve to previše i ne dira. Ako neće sada, proći će obnova pročelja na sjednici nakon izbora, no povući je ne misli, kaže. Argumente oporbenjaka, ali i partnera mu iz HDZ-a, smatra politizacijom ove za građane važne teme.

– Uvjeren sam da je to najjači i najbolji projekt koji smo napravili u zadnjih 16 godina. Pedeset godina nitko nije ništa radio na gradskim fasadama i ovo je put i način da to riješimo. No navikao sam ja da se odbija, navikao sam voditi grad bez ijednog vijećnika u Skupštini, ništa me više ne može iznenaditi. Ali točku ne povlačimo. Ako se ne usvoji, usvojit će se na prvoj sjednici nakon izbora – rekao je, između ostaloga, gradonačelnik Milan Bandić, očito uvjeren i u svoju pobjedu na predstojećim lokalnim izborima.

Sve je, dakle, na HDZ-u. Hoće li inzistirati na tome da Odluka bude bolja ili će se zadovoljiti ovom, vidjet ćemo na sjednici u četvrtak. Trenutno, kako su nam rekli, još nisu odlučili hoće li biti suzdržani, što su i najavili, ili su promijenili mišljenje.

Najam zgrade na Vrbanima III za potrebe škole – jedina opcija?!

Riječi je na Bandićevoj tradicionalnoj press konferenciji uoči sjednice Skupštine, ali i na onoj SDP-ovoj, bilo i o spornom najmu zgrade tvrtke Zagrebgradnja u kojoj će biti smješteni niži razredi Osnovne škole Alojzija Stepinca iz naselja Vrbani III. Četiri godine od izgradnje škole, podsjetimo, ona je postala premala za sve učenike pa se Grad odlučio za najam spomenute zgrade, koji će spomenutoj tvrtki mjesečno plaćati visokih 190 tisuća kuna – i tako 120 mjeseci.

– Po GUP-u i prostorno-planskoj dokumentaciji se tamo ne može dograditi ni metar, a budući da sam ja još uvijek gradonačelnik Grada Zagreba i sa ovom ovdje ekipom odgovaram za funkcioniranje obrazovnog sustava Grada Zagreba, tamo je nastao baby boom, došlo je 10 tisuća ljudi, i postojeći kapaciteti škole i vrtića su mali, i mi smo morali reagirati promptno. Hoće li to biti na dvije, pet, deset godina, o tome možemo razgovarati, ali ne možemo o tome treba li to napraviti ili ne – rekao je gradonačelnik Bandić.

No gradskim SDP-ovcima smeta što Grad u pregovore s tvrtkom Zagrebgradnja nije ušao u maniri dobrog gospodara pa ispregovarao bolje uvjete, a ne da to bude desetogodišnji najam nakon čega Grad neće biti čak ni suvlasnik sporne zgrade.

– Prije četiri godine izgradili smo novu školu koju je Gradski ured za obrazovanje predvidio za 400 djece, a već danas u njoj imamo upisano 650 djece. Mi danas ulazimo u jedan projekt koji je za Zagreb izuzetno neprihvatljiv, a to je da ćemo u 10 godina kroz najam platiti punu cijenu prostora od čega Grad na koncu neće imati ništa. Grad je, u maniri dobrog gospodara, mogao voditi računa barem o tome da na kraju tog perioda bude vlasnik ili suvlasnik tog prostora – rekao je Brumnić.

SDP-ovci su Bandiću spočitnuli i Osnovnu školu u Demerju. Smeta im što će Zagrebački holding za njenu gradnju dizati kredit, dok je Proračun Grada Zagreba izglasan prije malo više od mjesec dana. Pitaju se stoga čemu dizanje kredita kada su se sredstva za gradnju te škole mogla jednostavno ugraditi u Proračun.

Od jeseni uniforme u zagrebačkim osnovnim školama

Uniforme u zagrebačkim osnovnim školama trebale bi zaživjeti od jeseni. Do ljeta će se vidjeti koliki je interes škola i učenika odnosno roditelja, a tijekom ljeta bi se one trebale šivati. Za to će, ponovio je Bandić, zadužen biti Uriho.

Ponovio je i da se nikoga neće siliti na uniforme. Koje škole na njih pristanu, imat će ih, a koje ne, neće.