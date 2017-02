Razgovarali smo jutros s poznatim PR stručnjakom Krešimirom Macanom. Tema je, naravno, bila burna zagrebačka politika. Bliže nam se lokalni izbori, a dvije najveće stranke još nemaju svoje gradonačelničke kandidate, no to ne znači da se u HDZ-ovoj i SDP-ovoj kuhinji nešto ne kuha. Pitanje je samo što?

HDZ-ova Margareta Mađerić na prošlim je izborima u Zagrebu u utrku ušla u prvoj polovici veljače, uskoro smo u ožujku, a HDZ još uvijek nema kandidata za Zagreb?

Jednostavno su se prekombinirali i sad se nadaju da će sa super kandidatom ponoviti blitzkrieg Plenkovića iz kolovoza kad je dobio parlamentarne izbore. Pitanje je imaju li super kandidata, a potom i imaju li dovoljno vremena. I možda najbitnije, koliko će stvarne podrške dobiti oktroirani kandidat od same zagrebačke organizacije.

Mislite li da je moguć dogovor Milana Bandića i HDZ-a?

Politika je pragmatična. Bandić možda i ostane gradonačelnik, ali sigurno neće sam kontrolirati Skupštinu i trebat će mu solidan koalicijski partner, tako da će primarni zadatak bilo kojeg HDZ-ova kandidata biti što bolji rezultat liste HDZ-a. Poslije izbora svi su dogovori mogući.

Bruna Esih?

Bruna Esih nema šanse postati gradonačelnica, ali može napraviti solidan rezultat. Ako bi išla kao HDZ-ov kandidat, tjerala bi umjerene glasače Bandiću pa bi bila svojevrsan dar Bandiću u kampanji.

A Ivan Pernar?

Ivan Pernar bi mogao odlučivati tko će ući u drugi krug. Previše kandidata znači umrvljavanje podrške, fragmentiranje i tada se može dogoditi da prva dva kandidata uđu u drugi krug s ispod 30 posto podrške, a tada može ući bilo tko, a da drugi krug bude totalno neizvjestan. Vjerujem da će Živi zid zbog Pernara ući u Skupštinu, možda on osobno ako će nositi listu i možemo očekivati zanimljiva zasjedanja Skupštine u sljedećem mandatu, naročito ako ti mandati budu nedostajali za većinu. Politika još nema odgovora na Pernara i sve dok ga nema on će biti faktor – sviđalo vam se to ili ne.

Ni SDP još nije istaknuo svog kandidata, no to bi mogla biti i HNS-ova Anka Mrak Taritaš?

U politici morate biti pragmatični ako nemate neku bolju opciju. S podrškom SDP-a Anka Mrak Tartiaš postaje izgledni protukandidat Milanu Bandiću u drugom krugu, u kojem ga, prema sadašnjim istraživanjima i pobjeđuje, jer Zagrepčani žele promjene. Tako da će progutati malo ponosa, ali bi mogli dobiti gradonačelnicu nakon puno godina. Ne bih to zvao lošom pogodbom. I taj Holding koji toliko svi traže. Zadnji slučaj s transferima novca iz Holdinga govori kako su se stvari u u Holdingu prilično otele kontroli jer svatko se usudi pomisliti da i on može malo uzeti, pa makar i ovako amaterski, kad već svi uzimaju.

Postoji li uopće kandidat koji bi ozbiljnije mogao zaprijetiti Milanu Bandiću? On je uvjeren da će još jednom pobijediti.

Anka Mrak Taritaš, ako se iza nje stvori blok predvođen SDP-om. Sandra Švaljek je u padu i nema jaku stranačku logistiku i novac potreban za dobiti Zagreb. Zagreb se nikad ne može dobiti samo na simpatiju.