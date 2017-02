Dugogodišnji član SDP-a Marko Melčić nije se libio oštro kritizirati bivšeg predsjednika te stranke Zorana Milanovića. Ne libi se ni danas reći što misli, a o potencijalnoj SDP-ovoj podršci HNS-ovoj kandidatkinji za gradonačelnicu Zagreba ne misli baš najbolje.

Treba li SDP podržati HNS-ovu kandidatkinju Anku Mrak Taritaš ili bi trebao imati svog kandidata, makar to značilo i siguran poraz na predstojećim lokalnim izborima?

SDP ne treba ići u koaliciju s HNS-om. Izgubit će išli sami ili s Ankom Mrak Taritaš. Milan Bandić ima najbolje izglede za glatku pobjedu.

Što bi po Vama za Zagreb značila pobjeda HNS-a?

Nezamislivo je da HNS uzme Zagreb, pogotovo sam. Kao ni HSS.

Ali da se to ipak dogodi. Recimo, u nekom paralelnom svemiru?

Djelić tog paralelnog svemira smo vidjeli kad je HNS bio mlađi partner Bandiću i Ljubičiću koji su ih se jedva oslobodili i skinuli s vrijednih nekretnina, i to tako da je uz pomoć Mislava Žagara organiziran raskol HNS iznutra.

Što bi za SDP značilo nemati svog kandidata u glavnom i najvećem gradu. Mnogi su već to opisali kao političko samoubojstvo SDP-a i Davora Bernardića?

Greška!!

Mala ili velika?

Velika, koju pokušavaju amortizirati paralelnim pregovorima o kadrovima, tako da SDP drži sve bitne pozicije, dakle, pročelnike i direktore Holdinga.

A tko pregovara o kadrovima? Je li to stav vodstva stranke ili to rade pojedinci, poput Gordana Marasa?

Gordan Maras i Mirando Mrsić su 2013. izgubili izbore protiv Bernardića i koriste svaku priliku da se naguravaju. Maras je besraman i sigurno nema Bernardićevo odobrenje, a Mrsić me jučer odmah nazvao i demantirao, rekavši da on sa podupire Anku Mrak Taritaš. To sigurno nije stav Gradskog odbora niti predsjednika 17 Mjesnih odbora. Dakle, to gore solira Davor Bernardić i tko zna tko još. SDP bi se mnogo lakše dogovorio s Milanom Bandićem koji je više lijevo od HNS i riješio izbore u 1. krugu.

Dakle, Davor Bernardić je „kolovođa“ pregovora s HNS-om?

Da. Maras nema veze, nije više u rukovodstvu, kao ni Mrsić. Bernardić vodi igru.

Zašto?

Pitajte ga.

Od kuda uopće ideja da se podrži Anku Mrak Taritaš?

Ona se nametnula. Prvo HNS-u koji je nije podžavao, a sad i SDP-u.

Zašto toliki strah od HNS-a?

Samo pogledajte popis HNS-ove klijentele…

Bruna Esih kao kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba?

Što više kandidata, tim bolje za Milana Bandića.

Dakle, mislite da će, unatoč svemu, on još jednom pobijediti?

Da!