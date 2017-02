Košarkaši Cibone izgubili su u gradskom derbiju protiv Cedevite 85:89 (25:18, 21:23, 20:26, 19:22).

Cibosi su odlično otvorili utakmicu. Čvrsto su se postavili na terenu te su uz agresivnu obranu i napad napravili finu prednost već na kraju prve četvrtine (25:18). Dominacija Vukova na terenu nastavila se tijekom cijelog prvog dijela, uz sjajnu igru čak trojice igrača koji su zabili dvoznamenkasti broj. Žorić s 11 koševa te Slavica i Sulejmanović sa po 10 odveli su Vukove na odmor s vodstvom od +5 (46:41).

Cibona je drugu polovicu otvorila slobodnim bacanjima Bošnjaka, pa su u prvih nekoliko minuta učvrstili svoju prednost. U nastavku Vukovi gube nekoliko lopti što iskusna Cedevita iskorištava i okreće rezultat u svoju korist (52:54). Do kraja četvrtine se igralo koš za košom, ali ipak gosti odlaze u zadnju četvrtinu s prednošću od pola koša (66:67).

U četvrtoj četvrtini Cibosi su imali priliku vratiti vodstvo preko Sulejmanovića koji nije realizirao slobodna bacanja. Nastavlja se igra koš za košom. Na kraju je presudilo individualno iskustvo i kvalitet Cedevite koja je na krilima sjajnog Boatrighta odnijela pobjedu u gradskom derbiju. Derbiju koji u ovoj utakmici sigurno opravdao taj epitet.

Kod Vukova najbolji je bio Sulejmanović s 21 košem dok je kod gostiju Boatright zabio 24 poena.

Trenere gostiju Veljko Mršić nakon utakmice je izjavio: “Uz malo sreće dobili smo u odlučujućim trenucima. Nakon šuta Bošnjaka odmah je uzvratio Boatright i Cibona je promašila sljedeća dva napada. Utakmica je bila na jednu loptu , a čim je na jednu loptu znači da treba imati malo sreće i znanja. Utakmica je pokazala da bez koncentracije i bez pravog fokusa teško je igrati. Znali smo ukoliko podignemo intenzitet u drugom poluvremenu da će Cibona pasti. Bilo je pitanje trenutka kad neće više moći izdržati. Samo zahvaljujući našim pogreškama utakmica nije bila ranije prelomljena. “

“Teška utakmica, što smo i očekivali. Ovo je naša četvrta utakmica u nekoliko dana. Tu je bio prisutan i umor i nismo odigrali kako smo očekivali. Nismo bili dovoljno agresivni, niti koncentrirani, a falilo je i fokusa. Mučili smo se veći dio utakmice, no na kraju smo prelomili utakmicu i pobijedili. Bitna pobjeda za nas da bi učvrstili drugo mjesto,” izjavio je igrač Cedevite Filip Krušlin.

Trener Vukova Damir Mulaomerović: ” Dosta smo dobro odigrali utakmicu. Falio nam je Reynolds koji zbog ozljede nije mogao igrati večeras. Uljarević je dosta dobro odigrao i odreagirao u određenim trenucima. Utakmica je riješena u dva momenta, mini serijom Tomasa početkom treće četvrtine i u dvije situacije Boatright-a. Nismo obrambeno odigrali dobro na njemu, on je to kaznio i riješio na individualni kvalitet. Utakmica je došla dosta brzo poslije kupa što se vjerojatno odrazilo na ekipu Cedevite. Žao mi je što nismo pobijedili zbog nas. Utakmica je bila dobra i mislim da su gledatelji mogli uživati u dobrim potezima. Bilo je neizvjesno do samog kraja.”

“Ušli smo dosta dobro u utakmicu i odigrali smo dobro prvo poluvrijeme. U trećoj četvrtini smo napravili nekoliko pogreški i tako smo dopustili Cedeviti da se vrati u utakmicu. U ključnim trenucima na kraju utakmice nedostajalo nam je koncentracije da bi dobili utakmicu,” izjavio je ponajbolji Cibos večeras Emir Sulejmanović.

CIBONA: Uljarević, Šakić 11, Marinelli, Marić, Žorić 15, Ćorić, Bošnjak 12, Rozić 10, Sulejmanović 21, Slavica 12, Joksimović 4, Gospić

CEDEVITA: Rashad 11, Krušlin, Boatright 24, Katić 2, Žganec, Musa 3, Bilan 11, Shurna 13, Begić 8, Tomas 13, Arapović 4