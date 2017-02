Iako su novom ZET-ovom kartom od 4 kune svi više-manje zadovoljni, ponajviše građani, za ZET-ove vozače koji su je u vozilima dužni prodavati ona se polako pretvara u pravu noćnu moru. Naime, prodaja karata u vozilima se utrostručila pa je vozačima sve teže paziti na promet, druga vozila i pješake. Pitanje je, kažu, kada će se dogoditi nesreća.

Nova ZET-ova karta tako se pokazuje dvosjeklim mačem. S jedne strane imamo zadovoljne Zagrepčane kojima je cijena vozne karte prepolovljena te zadovoljnu upravu Zagrebačkog električnog tramvaja kojoj je prodaja karata “skočila” dva do tri puta.

Zadovoljan je i dio vozača jer od prodanih karata dobiju čak 20 posto ukupnog iznosa. Dakle, svaka prodana karta za njih znači veću plaću, odnosno, veći dodatak na istu. No s druge strane, dio vozača sve je nezadovoljniji rastom prodaje karata u vozilima. Tvrde kako ih sve veći broj putnika koji im kucaju na staklo tražeći „onu kartu za 4 kune“ sve više ometa u upravljanju tramvajem ili autobusom.

Vozač ZET-a: Prije smo prodali 30 karata tijekom smjene, sada preko 100

Razgovarali smo s nekoliko ZET-ovih vozača koji žele ostati anonimni. Ne žele se, kažu, zamjeriti Upravi ZET-a i gradonačelniku Milanu Bandiću koji se novu kartu trudi predstaviti najboljom idejom, zanemarujući pritom opasnosti koje je ona donijela.

– Ne mogu se koncentrirati na promet, na pješake. Otkako je uvedena nova karta, prodajemo ih tri puta više nego prije. Do prvog veljače smo tijekom jedne smjene znali prodati po 30, maksimalno 40 karata, a sada ih znamo prodati i preko 100. Bojimo se da, baveći se kartama i novcem, nekoga ne udarimo ili ne daj Bože nešto gore – požalio nam se vozač tramvaja.

Kolega mu, također vozač tramvaja, dodaje da su poseban problem ranojutarnje gužve te građani koji nemaju sitan novac.

– Bolje da ne pričam kako to izgleda ujutro. Gužva na cesti, gužva u tramvaju, svi žure na posao, a nitko nema kartu. Većinom ljudi ujutro ne stignu na kiosk pa kartu kupuju u vozilu. Znam prodati nekoliko karata, a onda moram krenuti pa ljudima kažem da pričekaju iduću stanicu ili semafor ne bi li im prodao kartu. No tada u tramvaj uđe još ljudi i priča se nastavlja sve do okretišta. Poseban problem su građani koji mi dođu s velikim novčanicama, od 100 ili 200 kuna, a kupuju kartu od 4 kune. Više ni ne znam kome što dam, kome što vratim. Čudim se da nekoga već nisam lupio obzirom da većinu vremena provedem uzimajući, brojeći ili vračajući novac – rekao je za Dalje.com drugi vozač koji, kao i kolega mu, želi ostati anoniman.

Anto Jelić: Vozači rado prodaju karte

Čelnik Sindikata vozača i prometnih radnika ZET-a Anto Jelić drugačijeg je mišljenja. Kaže kako je prodaja karata obaveza svakog vozača, no i želja svakoga od njih obzirom da su za to dobro plaćeni. Prodajom karata vozači mjesečno mogu zaraditi i preko 1000 dodatnih kuna, pojašnjava nam Jelić.

– Vozači žele prodavati karte. Moraju ih prodavati, ali i žele jer od svake prodane karte dobiju 20 posto iznosa. Pa nisu ludi da to odbiju. Problem jest veći broj ljudi koji sada kupuju karte, ali naši su vozači iskusni i znaju se s time nositi – rekao je za Dalje.com Anto Jelić.

HSLS-ov gradski zastupnik, ali i stručnjak za pitanje sigurnosti, Alen Ostojić, smatra da bi trebalo provesti analizu utjecaja povećane prodaje karata u vozilima na sigurnost u prometu.

– Prije svega, mislim da je sjajno da se prodaja karata u vozilima utrostručila, a broj onih koji nisu kupovali kartu znatno smanjio. Zanimanje vozača tramvaja ili autobusa inače jest rizično zanimanje. Radni uvjeti nisu nimalo laki. Rad vikendom, rad u smjenama, vožnja noću i u lošim vremenskim uvjetima zahtjeva povećanu koncentraciju. Prodaja karata u tramvaju od strane vozača regulirana je internim aktom, prije svega, Pravilnikom o prometnoj službi. Ako je prodaja ovih popularno zvanih “kratkih” karata u tramvajima utrostručena, kako ističete, onda je potrebno obaviti analizu utjecaja na sigurnost vožnje i usporenost vožnje. Imajući u vidu iskustvo ZET-ovih vozača, vjerujem da sigurnost prijevoza ipak nije grožena jer se karta ne smije prodavati u vožnji, ali su sasvim sigurno mogući vremenski zaostaci dolaska od točke A do točke B. Osim toga, ne vidim niti jedan razlog da ZET snažnije medijski ne djeluje prema korisnicima da pripreme sitan novac za kupnju karte, a ne da “kratku” kartu kupuju novčanicama od 100 kuna. Naravno, ostaje nam mogućnost da kartu uvijek kupimo i na kiosku – rekao je za Dalje.com Alen Ostojić.

No dok Ostojić misli da bi građane trebalo poticati da karte kupuju na kiosku, ne misli to Anto Jelić upravo zbog činjenice da se vozačima za prodane karte isplaćuje 20 posto iznosa. Ostaje na kraju pitanje, je li bitniji novac ili sigurnost građana?