Kako se približavaju svibanjski lokalni izbori, tako se na zagrebačkoj političkoj pozornici pojavljuje sve više stranaka, inicijativa i kandidata koji će pokušati s trona svrgnuti Milana Bandića. Prije nekoliko dana kandidaturu je najavio široj javnosti gotovo nepoznati Hrvoje Franušić, a već danas ulazak u zagrebački ring najavila je Politička platforma “Zagreb je NAŠ!”, koja se planira natjecati u sve četiri kategorije – za gradonačelnika, za Gradsku skupštinu, za gradske četvrti te mjesne odbore.

Njihovo okupljanje, rekli su, svojevrsni je odgovor i otpor šesnaestogodišnjoj politici uništavanja grada na čelu s Milanom Bandićem i svim političkim strankama koje su ga sve ove godine održavale na vlasti. Stoga su jutros, najavljujući izlazak na izbore u svibnju i predstavljajući svoj program, simbolično, ispred nekadašnje tvornice Paromlin, otkrili bistu gradonačelnika Milana Bandića na kojoj su istaknuli simbole svih onih stranaka koje su mu, kako kažu, godinama čuvale leđa i s njime dijelile plijen.

– Već 16 godina gradom se upravlja na način da je Milan Bandić s jednom stranačkom klikom prisvojio sve gradske resurse i njegova privatna mreža iz toga izvlači korist. Smatramo da HDZ, SDP, HNS i HSLS zapravo glume opoziciju, a svih ovih godina održavaju ga na vlasti. Posebno glume opoziciju pred izbore i onda opet sve uđe u stari model upravljanja na čelu s Bandićem – rekao je za Dalje član Platforme Tomislav Tomašević.

Borba protiv privatizacije komunalnih usluga

Jedan od glavnih zadataka, ukoliko na izborima ostvare zapaženiji rezultat, bit će im borba protiv daljnje privatizacije komunalnih usluga, koja je započela s otpadnim vodama, a nastavljena s otpadom.

– Prije svega, želimo spriječiti daljnju privatizaciju komunalnih usluga. To se već dogodilo s pročišćavanjem otpadnih voda. Upravo je gradonačelnik na odlasku, Bandić, još 2000-ih potpisao taj štetan ugovor, koji je inače tajan, i koji omogućuje 40 posto dobiti privatnim poduzećima, a zbog čega su kućanstvima tijekom godina cijene vode višestruko porasle. Već se najavila i privatizacija usluge odvoza otpada i mislimo da su upravo izbori u svibnju na neki način svojevrsni referendum o privatizaciji komunalnih usluga – upozorio je Tomašević.

Kažu kako će se zalagati i za otvaranje grada svim njegovim stanovnicima, kao i za decentralizaciju gradskog Proračuna, na način da o jednom njegovom dijelu odlučuju sami građani.

– Želimo uključiti građane u odlučivanje o gradskim resursima, od toga da sami odluče u kakvim kvartovima žele živjeti do toga da se decentralizira gradski Proračun. Da se uvedu zaštitni mehanizmi za bolju kontrolu nad javnim poduzećima kako bi ona stvarno ispunjavala ono što i trebaju ispunjavati, a to je javni interes. Smatramo da je Zagreb naš, da pripada svim stanovnicima ovog grada, što znači da svi imaju pravo na pristup kvalitetnim i dostupnim javnim i komunalnim uslugama – dodao je Tomašević.

– Ja sam se odlučila angažirati u Platformi Zagreb je NAŠ“! prvenstveno zato što se radi o ljudima koji se već dugo bore za bolji Zagreb, drugačiji Zagreb, i iz politološke perspektive, mislim da se moramo oduprijeti trendu antipolitike. Dugo već promatramo kako se resursi koji su izgrađeni našim radom, na našim leđima, privatiziraju, kako pojedinci iz njih izvlače korist. Izbori su pred nama i rješenje koje se nudi je da dugogodišnjeg šefa grada zamijenimo novim šefom, no to nije politika. Oslanjati se na to da će neki novi šef ili šefica nešto promijeniti, nije politika. ‘Zagreb je naš’ zagovara to da je politika kolektivni poduhvat, ono što mi želimo su principi široke participacije, uključivosti i otvorenosti, zapravo, zahtjeva da mi građani odlučujemo o svim bitnim stvarima u Zagrebu – rekla je za Dalje politologinja Danijela Dolenec.

Uz nekadašnjeg čelnika Zelene akcije Tomislava Tomaševića i politologinju i sveučilišnu profesoricu Danijela Dolenec, u Platformu su se uključili i stručnjakinja za kulturu Naima Balić, sociolog Dražen Šimleša, aktivist Teodor Celakoski, glumci Mario Kovač i Urša Raukar te brojni građani, a pozivaju i druge da im se priključe.

– Pozivamo sve progresivne stranke, kvartovske inicijative i građane da nam se priključe, pozivamo građane da se mobiliziraju, da formiraju liste za mjesne odbore, za vijeća gradskih četvrti. Mi namjeravamo imati kandidata na sve četiri razine gradske vlasti, i kandidata ili kandidatkinju za gradonačelnika, te liste za Gradsku skupštinu, vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora – zaključio je Tomašević.

O kandidatu ili kandidatkinju za gradonačelnika još nisu odlučili, ali kažu kako će to učiniti vrlo brzo. Doduše, ni dvije najveće hrvatske stranke to još nisu učinile, pa valjda nema žurbe.