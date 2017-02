Igre prijestolja koje igraju članovi HDZ-a se nastavljaju. Tko će tu stranku predstavljati na lokalnim izborima u Zagrebu, još se ne zna. Da se pita čelnika gradske organizacije Andriju Mikulića, on bi prihvatio tu čak i nezahvalnu ulogu, ušao bi u ring s Milanom Bandićem i Sandrom Švaljek i Ankom Mrak Taritaš. No to ne ovisi samo o njemu, jer predsjednik HDZ-a Andrej Plenković ima svoje planove.

Iako HDZ-ov zagrebački čelnik Andrija Mikulić ne juri u utrku za koju zna da ne može dobiti, upustio bi se u nju iz dva razloga. Prvi je taj da kao prvi zagrebački HDZ-ovac okuša snage s Bandićem. Iako je Mikulić među građanima slabo poznat, poznatiji je od ostalih svojih kolega, barem onih koji sjede u Gradskoj skupštini.

Doduše, tu je i Zlatko Hasanbegović, omiljen među desnim biračima. Ali njega Zagreb baš i ne zanima, govore nam naši izvori iz te stranke. Tu je i Prgomet, ali je on izgubio puno na vjerodostojnosti kada je otišao u Most, a onda još pregovarao s Milanovićem i Kotromanovićem da bi se vratio od kuda je i krenuo. Dakle, ostaje Mikulić koji ima i drugi razlog za kandidaturu, a to je strah od gubitka zagrebačke organizacije.

HDZ izbore u Zagrebu teško može dobiti, no ako ih izgubi s nekim drugim u utrci za gradonačelnika, Mikulić definitivno ostaje bez gradske organizacije. Ali ako on bude taj koji će “podmetnuti leđa” i hrabro ući u tu bitku, nada se da će mu barem ostati gradska organizacija jer će mu se Plenković smilovati, pojašnjavaju nam naši izvori.

No predsjednik HDZ-a Andrej Plenković ne želi se zamjeriti predsjedniku Stranke rada i solidarnosti Milanu Bandiću, čiji mu je saborski klub podržao Vladu. Plenković zna, kad bi i ozbiljnije ušao u tu bitku, da je ne bi mogao dobiti, ne ove godine i ne s ovakvim gradskim HDZ-om. Plenković zna i da ne želi Mikulića u toj borbi pa s Gordanom Jandrokovićem kuje plan kako nekoga drugoga progurati kao kandidata, a izgurati Mikulića. Samo se, izgleda, još nisu uspjeli dogovoriti tko bi taj “drugi” mogao biti.