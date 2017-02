I dok je gradonačelnik Milan Bandić dva najvažnija i najspornija prijedloga povukao s dnevnog reda današnje Skupštine, onaj o sufinanciranju obnove gradskih pročelja te onaj za najam zgrade na Vrbanima III u kojoj bi bili smješteni niži razredi tamošnje Škole Alojzija Stepinca, pažnja novinara preselila se na lokalne izbore i kandidate SDP-a i HDZ-a koji ih još uvijek nisu istaknuli. No uskoro, kako su nam rekli iz obje stranke, trebali bismo znati imena njihovih ljudi koji će ući u gradski ring.

Iako su u aktivnu kampanju za lokalne izbore u svibnju ove godine HNS-ova kandidatkinja Anka Mrak Taritaš i nezavisna Sandra Švaljek krenule još koncem prošle godine, dvije najveće hrvatske stranke do danas još nisu objavile imena svojih gradonačelničkih kandidata. Dovelo je to do cijelog niza medijskog nagađanja. Andrija Mikulić, Zlatko Hasanbegović, Drago Prgomet, Bruna Esih, Martina Bienenfeld imena su koja su se po medijima pojavljivala kao potencijalni HDZ-ovi kandidati, dok su uz SDP novinari vezali Davora Bernardića, Predraga Matića, Rajka Ostojića, Bojana Glavaševića, HNS-ovu kandidatkinju Anku Mrak Taritaš.

Uskoro bismo trebali saznati tko će od nabrojanih zaista to i biti, ako uopće to bude netko od spomenutih.

Čelnik gradskog HDZ-a Andrija Mikulić rekao je da će s imenom i programom izaći vrlo brzo, a da kandidata imaju.

– Ja sam više puta govorio – da, da, da, tisuću puta da. HDZ ima kandidata za Zagreb, no pustite nama trenutak za izaći s imenom i prezimenom i programom. Ovo je povijesna šansa da nakon 17 godina HDZ napravi dobar rezultat u Zagrebu. Uz konsolidiranu gradsku organizaciju, uz dobre rezultate, uz snagu HDZ-a, uspješnu Vladu na čelu s predsjednikom stranke Andrejem Plenkovićem, ovo je šansa da ostvarimo dobar rezultat u Gradu Zagrebu. I podsjećam, ovo nisu izbori samo za gradonačelnika nego i za Gradsku skupštinu, vijeća gradskih četvrti i mjesne odbore – rekao je predsjednik zagrebačkog HDZ-a i Gradske skupštine Andrija Mikulić.

SDP razmišlja o Anki Mrak Taritaš, ali odluka još nije donesena

Nakon što su se mediji raspisali da će SDP podržati HNS-ovu kandidatkinju Anku Mrak Taritaš, iz te su nam stranke rekli da to još uvijek nije odlučeno, ali da to jest jedna od opcija.

– O Anki Mrak Taritaš sve najbolje. Što se tiče kandidata, otvoreni smo za suradnju i razgovore sa svim strankama na lijevoj poziciji. Potpuno sam svjestan da jedino ujedinjena ljevica, ujedinjeni progresivni blok, ovom gradu može osigurati nužne promjene. SDP je spreman za korak natrag, ali to očekujemo od svih. Ne očekujemo i ne želimo tvrdoglavost, bahatost, lakomost i ne želimo kruha preko pogače – rekao je Davor Bernardić.

Rekao je Bernardić i kako SDP ima dovoljno kvalitetnih ljudi koji bi u svakom trenutku mogli ući u zagrebački ring, a da će odluka o tome tko će to biti, netko od njihovih ili će se ipak podržati HNS-ovu kandidatkinju, biti donesena vrlo brzo. Rekao je i da se on neće kandidirati iako bi baš on bio najbolji kandidat, dodavši da će u zagrebačkoj politici ostati i dalje.

HNS-ov Tomislav Stojak pozdravio je moguću podršku SDP-a njihovoj kandidatkinji rekavši da je to dobro i da bi zajedno konačno mogli prekinuti više od 15 godina dugu neuspješnu vladavinu Milana Bandića.

Za razliku od Stojaka, brojni drugi zastupnici, bili oni iz SDP-a ili neke druge stranke, SDP-ovu podršku HNS-ovoj kandidatkinji opisuju kao „SDP-ovo samoubojstvo“. Kako SDP i Davor Bernardić misle išta postići na nacionalnoj razini ako u Zagrebu nemaju svog kandidata nego podrže kandidata svog malog i gotovo beznačajnog nacionalnog partnera, komentirali su skupštinari najavu moguće SDP-ove podrške Anki Mrak Taritaš.