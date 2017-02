Danas je u Zagrebu predstavljen projekt Knjižnica grada Zagreba ‘JA ČITAM’, pokrenut početkom ove godine sa svrhom poticanja čitanja djece i mladih od samog rođenja

U zagrebačkoj knjižnici Augusta Cesarca, predstavljen je projekt za roditelje i djecu pod nazivom „Ja čitam“ u organizaciji Knjižnica Grada Zagreba i Grada Zagreba. Ovaj hvalevrijedan projekt podržale su mame glumice Ana Vilenica i Ana Maras Harmander te poznate trudnice Nevena Rendeli, Mirna Medaković i Vanda Winter. Ukazale su na važnost razvitka navike čitanja kod djece od samog rođenja, kako bi razvili predčitačke vještine te pozitivno utjecali na njihov emocionalni razvoj, poticanje mašte i kreativnosti, poboljšavanje pažnje i jačanje samopouzdanja. Kako ključnu ulogu u najranijoj dobi razvoja i odrastanja djece imaju roditelji i drugi članovi obitelji, ovaj je projekt usmjeren i prema svim odraslima koji žive i rade s djecom, jer djeca upravo u odraslima vide primjer kako živjeti s knjigom.

Prilikom predstavljanja projekta ravnateljica Knjižnica Grada Zagreba Davorka Bastić spomenula je brojne dosadašnje aktivnosti u mreži zagrebačkih knjižnica upravo na temu poticanja čitanja djece i mladih, od onih lokalnih, poput NAJčitatelja godine, Knjižnice širom otvorenih vrata i mnogih drugih, do nacionalnih kao što je Nacionalni kviz za poticanje čitanja, koji se upravo koordinira iz Knjižnica grada Zagreba. Kroz 2016. godinu organizirano je u knjižnicama gotovo 23.000 programa za djecu i mlade, koji su okupili više od 155.000 malih/velikih posjetitelja. Zadovoljno je zaključila kako ovakva inicijativa besplatnog upisa do 15. godine, zahvaljujući kojoj se do sada upisalo 13.000 djece i mladih, logično zaokružuje ovu uspješnu priču o odgajanja malih čitatelja i korisnika knjižnica. Za potpuni uspjeh potrebna je kvalitetna i trajna suradnja knjižnica s obiteljima, vrtićima, školama, odnosno svima koji sudjeluju u odgoju djece i zahvaljujući kojima će ta djeca ostati trajni i zadovoljni korisnici svojih knjižnica.

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić istaknuo je kako je njegov imperativ da se do polovice godine što više djece upiše u knjižnice, i to ne samo upiše nego i aktivno čita.

Glumci i mladi roditelji, Ana Vilenica i Ivica Pucar su na druženju s djecom zajedno sa gradonačelnikom Milanom Bandićem i ravnateljicom KGZ-a, Davorkom Bastić, pročitali nekoliko priča za djecu, članove knjižnice i polaznike programa Male igraonice, te učenike prvih razreda Osnovne škole Matka Laginje.

Podsjetimo da uz Knjižnicu Augusta Cesarca još 38 knjižnica u mreži KGZ-a imaju poseban odjel za djecu i mlade, a neke od njih i posebno organiziran kutak za bebe. U sklopu tih odjela održavaju se redovni tjedni program igraonice i pričaonice za djecu, ali i brojni susreti s dječjim piscima te edukativne i likovne radionice, igranje društvenih igara, kao i igranje računalnih igara i PlayStationa.

Prema odluci Gradske skupštine Grada Zagreba od 20. prosinca 2016. godine, pravo na besplatan upis u Knjižnice grada Zagreba imaju djeca od rođenja do konca kalendarske godine u kojoj navršavaju 15 godina života, a koja imaju prebivalište na području Grada Zagreba.