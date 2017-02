ZagrebDox, najznačajniji regionalni festival posvećen dokumentarnom filmu, tradicionalno se održava u Zagrebu krajem veljače i početkom ožujka. Od nedjelje, 26. veljače do nedjelje, 5. ožujka u Kaptol Boutique Cinema prikazat će se više od 120 zanimljivih i uzbudljivih dokumentarnih priča iz cijeloga svijeta. Bogat festivalski program trinaestog izdanja predstavili su na konferenciji za medije u četvrtak, 9. veljače direktor festivala Nenad Puhovski, producentica Lucija Parać i Sanja Milinović, direktorica Odjela za direktan nastup na tržištu u Hrvatskom Telekomu, generalnom sponzoru festivala.

U međunarodnu konkurenciju 13. ZagrebDoxa uvršten je 21 dokumentarni film. Kao i svake godine nekoliko naslova u Zagreb stiže s prestižnim nominacijama ili nagradama. Uz filmove koji su bili u krugu prednominacija za Oscara, Nulti dani (Zero Days) Alexa Gibneyja, Snimateljica (Cameraperson) Kirsten Johnson i Vrabac huligan (Hooligan Sparrow) redateljice Nanfu Wang, u krug finalista za prestižnu Akademijinu nagradu ušao je i Život kao crtić (Life, Animated) u režiji Rogera Rossa Williamsa.

U utrci za Veliki pečat sudjeluje i izniman danski dokumentarac Ratni show (The War Show) u režiji Andreasa Dalsgaarda i Obaidah Zytoon, koji na ZagrebDox stiže s prestižnom nagradom žirija sekcije Dani autora Venecijanskog festivala. Nastao u formi videodnevnika redateljice u kojem su zabilježena intimna druženja grupe prijatelja, mladih aktivista, uoči i tijekom Arapskog proljeća, film svjedoči o tragičnoj sudbini Sirije. Američki dokumentarac Gospodarica orlova (The Eagle Huntress) u režiji Otta Bella priča je o trinaestogodišnjoj djevojčici Aisholpan, koja će postati prva žena koja lovi s orlom u dvanaest generacija svoje obitelji nomada iz planinskih predjela Mongolije. Film je osvojio značajan broj nagrada, uključujući Nagradu Cinema Eye i nagradu za najbolji dokumentarac festivala u Hamptonsu”, istaknuo je Nenad Puhovski.

Uz SAD, koji prevladava po broju naslova (sedam), zanimljivo je da je u međunarodnu konkurenciju ove godine uvršteno čak šest dokumentaraca iz Poljske, zemlje s dugom i bogatom tradicijom dokumentarizma. Poljsku invaziju na ZagrebDox predvodi 21 x New York, hipnotični filmski portret New Yorka i Njujorčana u režiji Piotra Stasika, a posebno zanimljivu i svježu poetiku donosi poljski hibrid dokumentarizma i fikcije Sve te neprospavane noći (All These Sleepless Nights), film o “mladosti u punom sjaju” s ulica Varšave poljskog autora Michała Marczaka, koji je nagrađen za režiju na Sundanceu.

Ukupno 21 dokumentarni film natjecat će se i za Veliki pečat u regionalnoj konkurenciji, u koju je ove godine uvršteno devet hrvatskih naslova. Riječ je o filmovima: Djevojka od nula dolara Damira Terešaka, Jedi, spavaj, jedi, spavaj Đure Gavrana, Maratonci Biljane Čakić, Bojnik Kristijana Milića, snimljen u koprodukciji Hrvatske i Austrije, Neuspješan skroz Ljiljane Šišmanović, Oni samo dolaze i odlaze Borisa Poljaka, Možeš biti sve što hoćeš Roberta Tomića Zubera, Simpl Silvestra Kolbasa i Buffet Željezara Gorana Devića. Hrvatski filmovi i autori bit će zasebno predstavljeni na Dox druženju s domaćim autorima u tjednu uoči ZagrebDoxa.