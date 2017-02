Zagrebački Reformisti predlažu izgradnju tramvajske linije od Črnomerca do Podsuseda koja bi povezivala naselja Črnomerec, Kustošija, Vrapče, Stenjevec, Gajnice i Podsused. Prva prometna zona ZET-a završava u Podsusedu. No, do tamo nije stigla tramvajska pruga. U prvoj je zoni i buduća nepostojeća tramvajska pruga kroz naselja Voltino, Rudeš, Špansko, Donje Vrapče i Malešnica. Zagrebački su Reformisti projekt tramvajske pruge do Malešnice predložili u lipnju 2016. Izgradnjom ove dvije tramvajske linije zaokružila bi se potrebna tramvajska mreža zapadnog dijela grada, ističu Reformisti.

– Stanovništvo koje gravitira tramvajskoj liniji Črnomerec – Podsused , a ima ih oko 70 000, brojnije je, primjerice, od stanovništva Slavonskog Broda, Pule, Karlovca, Varaždina, Šibenika, Dubrovnika ili Bjelovara. Predlažemo da se dvije od tri postojeće tramvajske linije koje dolaze na Črnomerec, tamo i dalje okreću, dok bi treća linija produžila prema Podsusedu. Moguća je i uspostava zasebne linije broj 10 ili 16 od Zapadnog kolodvora ili Črnomerca do Podsuseda. Odgovore na te dileme mora dati struka – rekao je Robert Hirc, član predsjedništva Reformista, na konferenciji za novinare.

Reformisti ističu da bi se uvođenjem tramvajske linije Črnomerec – Podsused, uz istovremenu izgradnju velikog besplatnog parkirališta za automobile na području nekadašnje podsusedske tvornice cementa, bitno rasteretio promet osobnih vozila prema gradu. Osim toga, prostor bivše tvornice TOZ u Donjem Vrapču ušao bi u tramvajsku zonu, kao i Psihijatrijska bolnica Vrapče.

„Važno je napomenuti da su Ilica i Aleja Bologne dovoljno široke da je bez većih zahvata na njima moguće postaviti tramvajsku prugu. U Podsusedu tramvaj bi prometovao kružno, Alejom Bologne, skrenuo bi poludesno u Podsusedsku aleju, zatim bi skrenuo lijevo u ulicu Susedgradski vidikovec u kojoj bi mu bila polazna stanica. Ponovno bi se, skretanjem ulijevo, polukružno vratio na Aleju Bologne na mjestu gdje već postoji semafor i pristup automobilima. Time bi tramvaj došao nadomak podsusedske povijesne jezgre, ali ne bi ulazio u nju, objašnjava Hirc.

Zagrebački Reformisti pozivaju Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet da pokrene izradu studije izvodljivosti i da, po uzoru na grad Osijek, ishodi financiranje s 85% sredstava Europske unije. Ističu kako je ovaj projekt realan i moguće ga je financirati, a uvođenjem ove tramvajske linije povećala bi se atraktivnost življenja u ovom dijelu grada, porasla bi vrijednost nekretnina, te bi se potaknuo razvoj.