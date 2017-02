Rotary klub Zagreb Gradec, Adria Media Zagreb sa svojim najtiražnijim magazinom Story i Vanna predstavili su humanitarnu akciju «Uljepšajmo njihov svijet» u sklopu koje će na Svjetski dan sindroma Down, 21. ožujka 2017., Vanna održati koncert u dvorani Vatroslav Lisinski. Sva sredstva prikupljena ovom akcijom namijenjena su Udruzi za sindrom Down – Zagreb kojima će se angažirati i educirati dodatni terapeuti za rad s najmlađom i najosjetljivijom djecom sa sindromom Down.

Djeci sa sindromom Down,kojih u Zagrebu trenutno ima više od 400, na raspolaganju je premalo asistenata i terapeuta, a posebno su izloženi oni najmlađi koji nisu u mogućnosti u pravilnim i dovoljno čestim intervalima raditi sa rehabilitatorima i logopedima kako bi se na najbolji način razvile njihove psihofizičke sposobnosti. Upravo zato akcija «Uljepšajmo njihov svijet» prikuplja sredstva za razvoj programa rane intervencije koja će značajno unaprijediti razinu skrbi koja će biti na raspolaganju najmlađim Downićima i njihovim obiteljima.

„Zahvalila bih se prvenstveno Rotary klubu Zagreb Gradec što je nas prepoznao kao svoje partnere, ali i Vanni što je odmah oduševljeno prihvatila biti dio ove prekrasne priče. Pozivam sve da nam se pridružite u Lisinskom, da se zabavite s nama i na taj način prikupimo sredstva za djecu koju zovu djecu sreće i koja svuda oko sebe šire iznimnu količinu topline i pozitivne energije.“, istaknula je Ivona Čulo, generalna direktorica Adria Medije Zagreb.

„Hvala organizatorima i Vanni što su prepoznali važnost i odlučili poduprijeti program rane intervencije. Zahvaljujući ovoj akciji omogućit ćemo i pripremu za vrtiće i škole jer je naš cilj uključiti djecu s Down sindromom u sve redovne škole u Hrvatskoj. Premda Udruga djeluje na području Zagreba i Zagrebačke županije, vjerujem da ćemo ovim projektom biti dobar primjer drugima.“, dodala je Natalija Belošević, predsjednica Udruge za sindrom Down – Zagreb.

„Pomoć članovima zajednice u kojoj djelujemo jedan je od temeljnih postulata rotarijanaca, a kada je riječ o najosjetljivijim članovima kao što su djeca i mladi, tu naša želja za humanitarnim radomdodatno dolazi do izražaja. Želimo pridonijeti u stvaranju okružja u kojem će vrijednost i dignitet osoba sa sindromom Down biti prepoznati i prihvaćeni te u kojem će dobiti kompletnu zdravstvenu njegu i obrazovanje koje njihovo stanje zahtijeva kako bi razvili sve svoje najbolje mogućnosti.“, izjavio je dr. sc. Damir Jugo, predsjednik Rotary kluba Zagreb Gradec.

Projekt je podržala i Vanna koja je istaknula kako je ovaj koncert idealan projekt. „Prvi je dan proljeća, Svjetski dan sindroma Downi ujedno rođendan moje kćeri stoga će to zaista biti poseban dan za mene i nisam dvojila ni trenutka zbog straha da netko drugi ne zauzme moje mjesto. Velika dvorana Lisinski, orkestar i jedna prekrasna priča. Deset od deset ako mene pitate.“, zaključila je Vanna.

Humanitarni koncert održat će se 21. ožujka 2017. u 19:30 sati, a karte su dostupne već danas po cijeni od 120 do 180 kuna. Sav prihod od ulaznica bit će doniran Udruzi za sindrom Down – Zagreb čiji je cilj i misija poticanje punog uključivanja osoba sa sindromom Down u sve segmente života zajednice i pružiti im tretmane prilagođene njihovoj dobi i uzrastu.