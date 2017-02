Hrvatska još plače nad stravičnim ubojstvom Kristine Krupljan koju je nožem 30 puta izbo bivši dečko, David Komšić. Svi se sjećamo slučaja Tončike Anastasie Lalovac, na čije su vapaje svi žmirili. Puno se ovih dana govori o zlostavljanju žena i činjenici da one većinom nisu zaštićene, da pravosudni sustav redovito zakaže kad bi najranjivije skupine trebao zaštititi. Slučaj Sandre Petrž, bivše supruge pjevača Danijela Popovića, samo je jedan u moru sličnih. Iako je od njega davno pobjegla, i danas se s njime bori. Deset godina povlače se po sudovima jer Popović odbija plaćati alimentaciju za vlastitog sina.

Dobro jutro. Predstavite nam se ukratko.

Zovem se Sandra Petrž – spisateljica sam, pjesnikinja, koreografkinja, glumica i aktivna sam u politici. Isto tako, već 4 godine donatorica sam pri UNICEF-u… supruga i na prvom mjestu majka. Bivša sam zlostavljana djevojčica i žena te sam javno prozvala svoje zlostavljače napisavši autobiografiju “Sandročka zlostavljana”.

Tko Vas je zlostavljao, kako ste se osjećali?

Zlostavljali su me otac, susjed pedofil (kad sam imala samo 14 godina), majčin dečko i bivši suprug, pjevač Danijel Popović. Bivši suprug zlostavljao me psihički, fizički, seksualno, ekonomski…

Pobjegli ste od njega?

Pobjegla sam iz druge države od bivšeg muža zlostavljača s tada malenim sinom i s minimalnim iznosom novca, tek za autobusnu kartu i malo hrane za sina. Naravno da me tražio. Pričao je da sam otišla s drugim, tražio me, lupao mi na vrata, bilo je svega. Tada sam ga se još bojala pa sam pobjegla u Sklonište za žene.

Kako je sve to utjecalo na vašeg zajedničkog sina?

Imamo zajedničkog sina koji će ove godine biti punoljetan. On je sav moj svijet. U trenutku kad sam vidjela da se moj sin skriva ispod stola dok me je bivši muž tukao, vrijeđao i vukao za kosu, u meni je nešto puklo. Nisam htjela da moj sin odrasta u takvom okruženju i možda i sam postane zlostavljač. Moj sin mi je svojim rođenjem dao snagu da izdržim sve i spasim sebe i njega. Bivši suprug je u trenutku kad smo se razveli i kad sam zatražila minimalnu alimentaciju zatražio DNK analizu govoreći da će je, ukoliko se dokaže da je otac, i plaćati.

Dokazalo se da je otac, no alimentaciju ne plaća, kako to?

Naravno, dokazalo se da je otac, no punih deset godina povlačimo se po sudovima zbog neredovitog plaćanja alimentacije. A skoro sedam nije vidio sina iako nema apsolutno nikakve zabrane da ga vidi. Kakav to nečovjek moraš biti da ne pitaš za svoje dijete?

Kažete da ste ga i tužili?

Tužila sam ga zbog neredovitog plaćanja alimentacije. Dva puta je uvjetno osuđen na kaznu zatvora s rokom kušnje – 22.12.2010. i 7.11.2012. Sad sam ga tužila treći put tj.napisala sam Opoziv na presudu. Ustrajna sam i ne mislim odustati nikada. Ono što pripada mom sinu to će i dobiti bez obzira na sve. Koliko godina se čovjek može poigravati sa sudom, samnom, igrati se sa zakonima i slobodno šetati svijetom, i na koncu, koliko se dugo može poigravati sa svojim sinom, svojom krvlju? U ovoj zemlji očito je sve moguće, osim da bude kažnjen onaj koji treći put čini isto kazneno djelo.

Vjerujete li da ćete uspjeti, da će pravda ipak pobijediti?

Naravno da ću uspjeti jer u konačnici, kad ga se stisne, on plati zaostatke, no dalje opet ispočetka. Dok sam živa i imam zakonsko pravo neću odustati. Pokucat ću na sva moguća vrata da bi se ispoštovala prava mog sina. Zato i istupam javno ne bi li nešto ubrzala. Deset godina mi je puno i previše.

Nakon svega, što mislite o hrvatskom pravosuđu, osobito kada je u pitanju zaštita prava žena?

Sve te godine bila sam prisutna na svim ročištima dok se on se manje-više izvlačio i ispričavao na nedolascima – zbog snijega, auta, bolesti žene, svoje boleti itd. Uvijek mu je sve bilo opravdano. Ispada da smo ni krivi ni dužni, u konačnici, kažnjeni moj sin i ja jer tražimo pravdu. Apeliram na sudstvo i ne tražim samo plaćanje zaostataka već i kaznu zatvora jer treći put radi isto kazneno djelo i kažem DOSTA!! U kontaktu sam sa višim državnoodvjetničkim savjetnikom koji mi je u zadnjem razgovoru rekao da su poslali Interpolovu tjeralicu da bi utvrdili gdje moj bivši suprug sada živi. Danas sam saznala iz provjerenih izvora da se moj bivši napokon javio i dogovorio termin za informativni razgovor. Naravno, prijeti mi i dalje da će on ispričati jer ga lažno blatim. Ja samo govorim činjenice, a imam i ispis iz banke gdje je sve vidljivo. Tražim ne samo da plati zaostatke već i da odleži u zatvoru gdje mu je i mjesto. Bila sam u Heinzelovoj kod kriminalistkinje na obavijesnom razgovoru. Bez obzira što su bili dragi prema meni, mislite li da mi je bilo ugodno? Zašto mi se čini da u ovoj zemlji zakoni štite sve osim poštenih, žrtava, žena i djece? Štite se svi osim onih koje se treba štititi. Nikome nije jasno zašto već neplatiša nije kažnjen. Moj sin mora jesti svaki dan ili je to nešto čudno? Da li vaša djeca jedu svaki dan? Govorim li ja sada gluposti? Dok govorim istinu koja me vodi kroz život ja živim, u istini i s istinom. Nažalost, nakon ovog intervjua mogu očekivati tužbu jer javno govorim o svom slučaju. No javnost ionako zna o mom slučaju, a oni svi mi mogu staviti soli na rep. Ja sam samo jedna majka koja se bori za prava svog djeteta i zbog njega ću okrenuti i nebo i zemlju naglavačke.