Razgovarali smo jutros sa Sanjinom Španovićem koji je prošlog tjedna predstavljen kao novo autorsko pojačanje N1 televizije gdje od utorka vodi svoju gledanu emisiju Veto, koja se do sada emitirala na lokalnoj televiziji Jabuka TV. U prvoj emisiji gost mu je bio ministar Slaven Dobrović s kojim je otvorio veliku temu oko poskupljenja plina i struje u Hrvatskoj.

Španović je u novinarstvu godinama, još od ljeta 2004. kada je započeo karijeru u gradskoj rubrici Jutarnjeg lista. I danas slovi kao jedan od najboljih poznavatelja situacije u Zagrebu i redovni je komentator događaja u gradu na svim televizijama. Izvještavao je za Jutarnji, Večernji i Globus iz više od 50 zemalja svijeta na nekoliko kontinenata, a posebno se istaknuo reportažama iz ratnih zona Sirije, Afganistana, Libanona i Iraka, kao i Južne Amerike. U emisiji Veto je tijekom četiri godine ugostio sve vodeće ljude iz politike, od premijera, preko predsjednika Sabora i ministara, do šefova svih političkih stranaka.

Nedavno ste prešli na N1 televiziju, nakon godina provedenih na Jabuci, zašto?

Tražio sam novi izazov i priliku za novo dokazivanje. N1 i ekipa tamo na čelu s Tihomirom Ladišićem novinarstvo gleda isto poput mene, kao način života i oni su stoga bili logični izbor. Također, ovdje imam potpunu slobodu u radu što je novinaru neprocijenjivo, kao i sjajnu produkcijsku ekipu. Puno je lakše doći do visoke razine nego se na njoj održati, ali to ovdje mislim da mogu postići predanim radom i zato se veselim izazovu.

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić kumovao je Vašem odlasku s Jabuke. Što se dogodilo?

Da, Milan Bandić je tražio da se mene skine s programa i da mi se da otkaz zbog mog kritičkog stava prema njemu, a kad se to nije dogodilo, onda je prijetio isplatom javnih sredstava iz Proračuna za financiranje medija. No moj odlazak je, srećom, bio moj izbor i dogovor s vodećim ljudima televizije s kojima sam se rastao u dobrim odnosima.

Jesu li Vas šefovi podržali i toj borbi s gradonačelnikom Bandićem ili su odmah od Vas digli ruke?

Oni koji zaista odlučuju na toj televiziji su stali iza mene i nikada mi nisu rekli da ne smijem u eteru nešto reći ili ne, pa i onda kada je Bandić zbog odbijanja davanja otkaza meni raskinuo televiziji ugovor s Holdingom. No o tome više ne bih, rekao sam što sam imao, to je nešto iza mene, a neka o tome pričaju oni koji su slali srcedrapajuća pisma i dovodili mnoge oko sebe u probleme tim svojim egoističnim potezima.

Kako danas gledate na Milana Bandića, što mislite o njemu?

Jedna od socijalno najinteligentnijih osoba koje sam upoznao. Nevjerojatno lukav i snalažljiv, i osoba koja je obilježila dio političke povijesti. Unatoč svemu tome, mislim da ovim gradom svih 16 godina upravlja stihijski, stalnim kupovanje socijalnog mira s ciljem dobivanja izbora. Dodamo li tu i mnoge korupcijske afere, istrage Uskoka i pritvore, jasno je da s njim ovaj grad, kojeg ja jako volim, ne napreduje i nazaduje. Zadužio je zbog ovih svojih pet mandata i naše unuke, a mi to plaćamo sve najvišim prirezom u Hrvatskoj i fontanama koje su ništa drugo nego njegov spomenik samome sebi.

“Napadate” i njegovu konkurenticu Sandru Švaljek?

Ja se kritički postavljam prema svima, a svatko je kovač svoje sreće. Nemam ništa osobno protiv nikoga, pa ni protiv Bandića, kao ni Švaljek. Ne mislim da je ona loš kandidat, ali razloga za napadanje mi daje sama svojim izjavama i postupcima te ljudima kojima se okružila. Ne volim naknadu pamet kod političara, kao ni izigravanje moralnih veličina, a iza tebe stoje oni koji su tom istom Bandiću držali lojtre tri godine u Skupštini u stabilnoj koaliciji i onda zbog novih izbora krenuli na njega zaboravljajući da su se okoristili tom suradnjom brojnim sinekurama. Uostalom, Švaljek je sama rekla da bi bila Bandiću ponovno zamjenica.

Mislite li da će SDP podržati HNS-ovu kandidatkinju za Zagreb?

Po mojim informacijama hoće, ali kako mi se čini, uz krivi način pregovora, što može koristiti Švaljek koja ih, nakon prvih nervoznih reakcija i otvaranja ovogodišnje sezone prljave kampanje, lukavo napada da pregovaraju o foteljama i ruši im kredibilitet. SDP i HNS se za borbu protiv Bandića moraju brzo i bezbolnije dogovoriti ako žele pobjedu.

HDZ još uvijek nema kandidata?

SDP je došao korak do Mrak, a HDZ je i dalje u mraku što se kandidata tiče.

Vratimo se sada na emisiju, što možemo očekivati od Veta na N1 televiziji?

Od mene kao i dosad, kvalitetne i aktualne goste i inzistiranje na jasnim odgovorima. A samim time, kvalitetne i zanimljive emisije koje govore o egzistencijalnim temama za naše društvo.

Tko je večerašnji gost?

Odlučio sam pozvati redatelja filma Gazda Darija Juričana koji je nakon tri godine rada na filmu o Todoriću možda i najpozvaniji da govori o Agrokoru i stanju u kojem je ta tvrtka danas. Ne kaže se bezveze da se cijela Hrvatska prehladi kad Todorić kihne. Tu je naravno i aktualna situacija oko HAVC-a, pa eto dovoljno razloga za zanimljiv intervju. Raditi emisiju o Todoriću potpuno slobodno danas je rijetkost, a N1 mi to pruža.

Neki Vam spočitavaju da niste objektivni, da igrate za određenu stranu?

Problem naših političara je što sve shvaćaju osobno, kao da ne vide dalje od svog nosa. U takvom nerealnom poimanju stvarnosti naravno da dolazi do ovakvih lažnih etiketiranja. Da igram za bilo koju stranu sumnjam da bi mi u emisiju tijekom svih ovih godina dolazili najjači gosti iz svih političkih opcija, od HDZ-a, SDP-a, Mosta i HNS-a, HRAST-a do HSLS-a i da bih toliko opstao u ovom poslu. Da, ja imam svoj stav koji iznosim, ali to je moja prednost, jer on je rezultat točnih informacija iz bezbroj izvora i šireg pogleda na kontekst, kao i toga da sam dugo ovdje i detaljno pamtim. Pa mi ne može jedan dan neki političar davati dokumente o zapošljavanju muža jedne političarke, a drugi dan tu istu braniti i gurati i slično. Ali, kad to sve mi govore sa raznih strana i političkih polova, onda je to zapravo kompliment, jer svima smetam upravo zbog tog kritičkog i objektivnog stava.