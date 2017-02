Uvođenje naplate parkiranja na Savici, točnije, u ulicama Vladimira Ruždjaka i Zvonimira Rogoza, dovelo je do prave pomutnje. Dok dio stanara pozdravlja uvođenje naplate, dio ih se tome žestoko protivi tvrdeći da predstavnici stanara koji su na to pristali stanare uopće nisu pitali za mišljenje te da resorni gradski ured naplatu uvodi bez potrebne suglasnosti Mjesnog odbora Trnjanska Savica.

Prije nešto više od dvije godine gradonačelnik Milan Bandić počeo je širiti zone naplate parkiranja u Zagrebu. Podijelio je tako Zagrepčane, na one koji su to prozvali još jednim udarcem na džepove ionako osiromašenih građana, i na one koji su to objeručke prihvatili, iz sasvim praktičnih razloga.

Kao prvo, građani u čijoj se ulici parking naplaćuje imaju pravo na povlaštenu kartu s kojom mogu neograničeno parkirati bilo gdje u gradu, pod uvjetom da se radi o istoj zoni.

Osim toga, naplata parkinga “očistila” je parkirališta od “padobranaca”, ljudi koji zbog posla ili nekih drugih obaveza automobile ostavljaju na parkiralištima prvenstveno namijenjenima stanarima određene zgrade.

Bandić: Naplata će se uvesti samo tamo gdje građani to budu tražili

Milan Bandić bezbroj je puta ponovio kako će se naplata parkiranja uvoditi samo tamo gdje građani to budu tražili, a da će se za mišljenje pitati i mjesni odbor. Na Savici je, čini se, došlo do prave zbrke. Pitanje je samo – slučajno ili namjerno?!

Prema riječima čelnika MO Trnjanska Savica Antuna Poje, njegov mjesni odbor načelno je bio protiv uvođenja naplate parkiranja na Savici. No malo po malo su zaobilaženi tako da se danas samo u spomenute dvije ulice, uz još neke manje, parking ne naplaćuje.

Iako su, dakle, načelno bili protiv, najnoviju odluku o uvođenju naplate parkiranja u ulice Vladimira Ruždjaka i Zvonimira Rogoza podržavaju. Razlog je jednostavan, pojašnjava nam Poje – kako se u gotovo cijelom naselju parking sada naplaćuje, svi koji poslom dolaze na Savicu parkiraju u te dvije ulice pa tamošnji stanari nemaju gdje ostaviti svoje vozilo i prisiljeni su parkirati ulicu ili dvije dalje.

Poje dodaje i kako su svi predstavnici stanara, osim jednoga, pristali da se u te dvije ulice uvede naplata parkiranja. No tu dolazi do problema.

Ante Ravlić iz Ulice Vladimira Ruždjaka tvrdi da njih, stanare, nitko nije pitao za mišljenje, ništa nikome nisu potpisivali, a sada im se uvodi naplata parkiranja koju, kaže, većina njih ne želi.

– Moja zgrada ima 320 stanova. Računajte, ako u svakom stanu živi troje ljudi, to je gotovo 1000 ljudi. I to je samo jedna zgrada, ova druga, ispred koje će se također uvesti naplata, ima isto toliko stanara. To su velike zgrade. Nas nitko nije pitao želimo li mi naplatu parkiranja ili ne želimo. Kako predstavnik stanara može odlučiti umjesto nas, kako nešto može potpisati bez da je prethodno nas stanare pitao za mišljenje. Osim toga, naš je kvart do nedavno bio treća zona, a sada je odjednom postao druga. To je radničko naselje, od kuda nam novac za skupe karte – požalio nam se Ante Ravlić.

I gradski zastupnik Tomislav Stojak razgovarao je sa stanarima tih ulica koji su mu se požalili da naplatu parkiranja nisu tražili te da ni ne znaju tko je to zahtjevao i kada je uopće odlučeno o tome. Uputio je Stojak stoga resornom gradskom uredu upit koji prenosimo u cjelosti:

Poštovani gospodine Bilić,

obraćam Vam se ovim putem iz razloga što su mi se kao gradskom zastupniku javili sugrađani sa Savice oko problema naplate parkiranja u ulicama V. Ruždjaka i Z. Rogoza.

Naime, stanari s kojima sam danas razgovarao tvrde kako se naplata parkiranja u njihovim ulicama uvodi na temelju nepostojeće inicijative predstavnika stanara, a na koju se Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet poziva u svojoj izmjeni i dopuni Pravilnika o korištenju javnih parkirališta i javnih garaža, objavljena 20.2.2017. godine u Službenom glasniku Grada Zagreba.

U osobnom razgovoru kojeg sam danas na licu mjesta na Savici imao sa sugrađanima, tvrde da nitko od njih nije zatražio nikakvu suglasnost, te da je to, ako je bilo kakva suglasnost od strane nekog od stanara tih ulica izdana, samostalna inicijativa pojedinaca bez pravnog utemeljenja.

Kako ste se i Vi kao pročelnik u svom odgovoru od 8.2.2017. godine (kojeg dostavljam u privitku ovog maila) sugrađanima pozvali na tu inicijativu i da je temeljem nje pokrenuta izmjena navedenog Pravilnika (također u privitku), a kojom će se omogućiti naplata parkiranja i u ulicama V. Ruždjaka i Z. Rogoza, s kojom se veliki broj stanara ne slaže, molim Vas ovim putem, radi moje kvalitetnije i potpunije informiranosti, te da bih se mogao uvjeriti u točnost svega onoga što mi je danas na Savici izloženo, da mi pojasnite sljedeće:

Ukoliko se promjena navedenog gradskog pravilnika radila na temelju inicijative predstavnika stanara na adresi V. Ruždjaka 9.9c i Z. Rogoza 1-7, a kojom je zatraženo da se na predmetnim parkiralištima uvede naplata parkiranja, da li je utvrđena pravna valjanost iste, odnosno da li su je pokrenuli, i u konačnici prema gradskom uredu proveli, ovlašteni predstavnici stanara? Da li je za uvođenje naplate parkiranja na navedenim lokacijama zatraženo i dobiveno pozitivno očitovanje mjesnog odbora?

Na svoj upit Stojak još nije dobio odgovor resornog pročelnika, a naplata parkinga u dvije ulice počinje u utorak. Stanari, rekli smo, imaju pravo na povlaštene karte, koje u drugoj zoni mjesečno koštaju 40 kuna. No Ravlić i brojni mu susjedi koji se protive naplati ne žele mjesečno izdvajati 40 kuna za parking ispred vlastite zgrade, kaže da su spremni i na prosvjed.