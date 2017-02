Odgovarajući na novinarski upit o otkazivanju punomoći od strane odvjetničkog para Prodanović i Sloković u aferi “Štandovi”, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić za isto je optužio svoju nekadašnju najbližu suradnicu i zamjenicu, sada nezavisnu kandidatkinju za gradonačelnicu, Sandru Švaljek.

Podsjetimo, u ovoj aferi Uskok zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, pročelnika Ureda za obrazovanje Ivicu Lovrića te nekadašnju voditeljicu zagrebačkih Tržnica Zdenku Palac tereti da su pogodovali udruzi “U ime obitelji” kada su joj na korištenje dali štandove za prikupljanje potpisa za referendum o izbornom zakonodavstvu. U Uskokovoj optužnici, između ostaloga, stoji da su time gradski Proračun oštetili za 300 tisuća kuna.

Upitan da komentira informaciju da su mu odvjetnici koji su ga zastupali u tom slučaju, Čedo Prodanović i Jadranka Sloković, otkazali punomoć, Bandić je prstom uperio u svoju bivšu zamjenicu rekavši kako je i ona isto učinila.

– Gospođa Švaljek, dok su mene zatvorili, je isto to napravila, a nikakve kaznene prijave nema. Za udrugu Vide Demarin. Ista meta, isto odstojanje. To trebate znati, sad ste me povukli za rep, makar odgovarao. Pitajte, zašto nema kaznene prijave protiv gospođe Švaljek. Svjedoci ste mi, postoje papiri za to. Postoje dva mjerila, jedno za gradonačelnika Bandića, a drugo za ostale. Znam da to zvuči bombastično, ali to je istina – rekao je gradonačelnik Milan Bandić na konferenciji za novinare koja se tradicionalno održava dan uoči sjednice Skupštine.

Više od toga Bandić nije želio reći već je još jednom ponovio da nije napravio nikakav zločin.

– Sve što sam radio glede štandova i udruge “Obitelji” sam radio sukladno ovlastima gradonačelnika poštujući u potpunosti Statut i statutarne odredbe Grada Zagrebe. Sukladno ovlastima i sukladno Statutu, a svoju nevinost ću dokazati na sudu.

Sandra Švaljek Bandićeve optužbe nije željela komentirati, a iz njenog Izbornog stožera kratko su za Dalje.com poručili:

– Nemamo komentara na lovačke priče optuženika Milana Bandića.

Zanimljivo je da su i Sandra Švaljek i Vida Demarin dvije žene s kojima je Bandić nekada blisko surađivao. Vida Demarin ušla je u Skupštinu na njegovoj listi, a Sandra Švaljek bila mu je prva zamjenica.