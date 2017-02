Zaiskrilo je u Gradskoj četvrti Donja Dubrava, točnije, u Mjesnom odboru Ivan Mažuranić, između aktualnih članova HSU-a, koji je blizak HNS-u i SDP-u te bivših članova te stranke koji su prešli u nedavno osnovanu Stranku međugeneracijske solidarnosti Hrvatske Višnje Fortune, vjerne Milanu Bandiću. Dok HSU-ovci tvrde da ih se grubo ometa u radu, provocira i vrijeđa, SMSH-ovci poručuju da je sve to dio prljave predizborne igre HSU-ovaca.

U dopisu HSU-a Donja Dubrava, kojega potpisuje povjerenik stranke u toj gradskoj četvrti, Zdravko Bosanac, stoji kako su ih 21. ovog mjeseca članovi SMSH-a, ali i predsjednik Vijeća Gradske četvrti Donja Dubrava Milan Draženović, ometali u radu, vrijeđali i ponižavali.

– Dana 21.2.2017. u prostoru MO Ivan Mažuranić, u terminu HSU-a, imali smo radni sastanak. Bilo nas je prisutno četvero. U istom terminu, u prostoriji do, Albina Benčec i drugi bivši članovi HSU-a, a sada SMS-a, imali su tradicionalno druženje, no konstantno su upadali u prostoriju u kojoj smo se mi nalazili i uzimali nam stolce. U više navrata upadao nam je i domar, ali bez ikakvog razloga. Samo bi ušao, prošetao, “snimio situaciju” i otišao. Nakon takvog ometanja, došao je i gospodin Milan Draženović, očito pozvan, i u vidno pripitom stanju sve nas izvrijeđao govoreći nam da smo glupi. Izjavio je i da se ne znamo udružiti, da se međusobno ne slažemo, da nas nema nigdje u strukturama vlasti. Kritizirao je i našeg predsjednika Silvana Hrelju, da nije umirovljenik, da ga nema, da se nigdje ne pojavljuje, da smo svi mi glupi, a okomio se i na gospođu Davorku Vukadin Samardžić rekavši da ništa ne zna i da je kupila diplomu – stoji, između ostaloga, u dopisu člana HSU-a Zdravka Bosanca.

To potvrđuje i HSU-ova zastupnica u Gradskoj Skupštini Davorka Vukadin Samardžić koja kaže da ti verbalni napadi na njene stranačke kolege traju već dulje vrijeme, a da je ovo samo bio vrhunac.

– Kontinuirano se u Donjoj Dubravi pojavljuju problemi, posebno od osnivanja ogranka SMSH Donja Dubrava. Naša bivša predsjednica je sad njihova predsjednica. Gospodin Draženović je s njom dobro surađivao nekada, a dobro surađuju i sada. Postoji ta nekakva njihova interna komunikacija i druženja. Kad se osnovala SMSH, oni su HSU svim silama pokušali izbaciti iz tog prostora, a ovo je incident koji je prevršio svaku mjeru. Maltretirati osobe starije životne dobi, i na koncu doći tako pripit je više nego neprimjereno. Pa kakav primjer Draženović šalje drugima – kategorična je u izjavi za Dalje bila Davorka Vukadin Samardžić, a dodala je i da planira protiv Draženovića podići kaznenu prijavu zbog klevetanja i uvreda.

– Milan Draženović već me izvjesno vrijeme napada u svojim komentarima. Zove me malom Bosančicom. Ako on misli da je to meni uvreda, neka, ja se time ponosim. To što sam rođena u Bosni i Hercegovini meni ne predstavlja neki kompleks. Na kraju, to samo govori o njemu. Ja sam studij završila na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a on govori nekakve laži da sam kupila diplomu u Bosni i Hercegovini, tako da ozbiljno razmišljam da protiv njega pokrenem kazneni postupak. Pa ne možemo se ponašati kao lokalni šerifi, a on očito smatra da je lokalni šerif – zaključila je Davorka Vukadin Samardžić.

Draženović: To su laži, oni su ludi!

Prozvani sve te optužbe niječu tvrdeći da ulazaka u prostoriju gdje se održavao sastanak HSU- a jest bilo, ali smo kako bi se uzeli stolci, ništa drugo. Napominju i kako se sastanak četiriju HSU-ovaca održavao u prostoriji u koju stane preko stotinu ljudi, dok je njih 20-ak bilo u puno manjoj prostoriji. SMS-ovci optužuju HSU-ovce da su lažima krenuli u prljavu kampanju.

Milan Draženović tvrdi da nikoga nije vrijeđao, pogotovo ne Davorku Vukadin Samardžić. Što se korištenja prostora tiče, dodaje kako još uvijek nisu riješeni termini korištenja dvorana spomenutog Mjesnog odbora, obzirom da su tamo sada dvije umirovljeničke stranke, a donedavno je bila samo jedna. Osim toga, pojašnjava, tu su još i druge stranke – HDZ, SDP, HSP AS. Svi oni imaju jednako pravo korištenja prostorija.

– Ma to nema veze s istinom. Bila je jedna stranka, sad su dvije. Četiri člana HSU-a bila su prisutna, a žele veliku dvoranu. Njihovi bivši članovi, njih dvadesetak, bilo je u drugoj dvorani, manjoj. Jedni s drugima ne žele. Pa ne možemo mi u Mjesnom odboru raditi barikade između njih. Ja sam i kod jednih i kod drugih bio 20-ak minuta u prostoru, molio sam ih da se drže dogovorenoga. Ali da, jesam odbrusio HSU-ovim članovima. Rekao sam im, da su im Silvano Hrelja i Davorka Vukadin Samardžić tako dobri organizatori, onda bi HSU imao i predsjednika države, Vlade. Pa imamo milijun i 200 tisuća umirovljenika, ni jedna stranka nema toliko glasača. I odmah su se uvrijedili i krenuli s ovakvim optužbama – rekao je za Dalje.com predsjednik Vijeća GČ Donja Dubrava Milan Draženović.

Prozvana Albina Benčec tvrdi kako su samo jednom, ili možda dva puta, ušli su prostoriju svojih dojučerašnjih stranačkih kolege ne bi li uzeli stolce. Kaže i kako nikakvih verbalnih obračuna nije bilo, ni s njene strane ni sa strane Milana Draženovića, inače člana Stranke rada i solidarnosti Milana Bandića.

– Radi se o čistoj ljubomori mojih dojučerašnjih kolega. Zagrebački HSU napustili su brojni članovi i pridružili se novoosnovanoj Stranci međugeneracijske solidarnosti, kojoj je predsjednica Bandićeva pročelnica za socijalu Višnja Fortuna. I to je problem, mi smo sada na suprotstavljenim stranama, a bliže nam se lokalni izbori. Prljave igre, jal, ljubomora, ne znam što je razlog, ali vjerojatno nešto od toga jest, no sukoba i verbalnih obračuna nije bilo. Gospodin Draženović jest dolazio, pozdravio je nas u jednoj prostoriji, njih u drugoj i to je to – rekla je za Dalje Albina Benčec iz SMSH-a.

Prvi čovjek gradskog HDZ-a Andrija Mikulić, upitan za gradonačelničkog kandidata te stranke, podsjetio je nekoliko puta da izbori u Zagrebu nisu samo borba za gradonačelnika, već i za vijeća gradskih četvrti te mjesnih odbora. Ovaj sukob, ali i nedavni u Gradskoj četvrti Maksimir, o čemu smo pisali, to i potvrđuju.