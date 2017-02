SFeraKon, najstarija i najuglednija znanstveno-fantastična konvencija u ovom dijelu Europe, ove se godine održava po 39. puta, od 12. do 14. svibnja i najavljuje brojne novitete i ugledne goste!

Ovogodišnji SFerakon, već tradicionalna proljetna konvencija koju organizira SFera, društvo za znanstvenu fantastiku iz Zagreba, svake godine bilježi porast interesenata znanstvene fantastike, gaminga i ovog posebnog žanra književnosti. Tako je lani u tri dana konvencije prodefiliralo više od tisuću posjetitelja Fakultetom elektronike i računarstva, dok su za ovogodišnje izdanje „early bird“ kotizacije rasprodane u rekordnom roku tako da su organizatori za svoje vjerne obožavatelje pripremili brojna iznenađenja.

Za početak, jedno zvučno ime svjetske književnosti potvrdilo je svoj dolazak na ovogodišnji SFerakon! Radi se o britanskom piscu, autoru više od 50 romana za djecu, mladež i sve one koji se tako osjećaju – James Lovegrove-u. Inspiraciju za svoj prvi roman, The Hope, dobiva na putovanju brodom. Roman piše i objavljuje u samo dva mjeseca, nakon završetka studija engleske književnosti pri Oxfordu. Otisnuvši se nakon prvog romana u put po svijetu, posjećuje Tajland gdje iz prve ruke svjedoči bangkoškoj seks industriji. Tamo crpi nadahnuće za svoj drugi roman, The Foreigners. Igrajući se “književne lovice” s Peteom Crowtherom – jedan od njih dvojice napisao bi djelić teksta i proslijedio onom drugom da nastavi – piše Escardy Gap u godinu i pol. Čitatelji SFX-a, britanskog SF&F časopisa, biraju taj roman za jedan od pedeset najboljih SF&F romana svih vremena. Od djela za djecu, najpoznatiji je fantasy serijal za tinejdžere The Clouded World, kojeg Lovegrove piše pod pseudonimom Jay Amory. Nama je ipak najzanimljiviji radi serijala Pantheon, niza od sedam radnjom međusobno nepovezanih military SF djela koja spajaju high-tech oružja i bogove iz davnina.

Ovo je samo dio njegove impresivne biografije, ostatak možete naći na njegovoj službenoj stranici:

http://www.jameslovegrove.com/

Kao i svake godine, na konvenciji će se predstaviti niz udruga koje se bave znanstvenom fantastikom, a posjetitelji će uživati u brojnim igraonicama, turnirima i demonstracijama RPG igara, kao i u sajmu knjiga, prodajnoj izložbi i radionici izrade nakita.

Sve navedeno samo je dio sjajnog programa koji vas očekuje u svibnju, a o kojem ćemo vas redovito izvještavati! Za sve ostale informacije pratite nas na službenoj stranici: http://sferakon.org/