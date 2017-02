Chatali smo jutros s SDP-ovim skupštinskim zastupnikom Tinom Pažurom. Aktualne gradske teme, ali i one nacionalne kao i činjenica da ta stranka još uvijek nema kandidata za zagrebačkog gradonačelnika … sve se to našlo na jutarnjem “meniju”.

Škola na Vrbanima III nedovoljnog je kapaciteta za sve učenike pa će Grad idućih deset godina iznajmljivati poslovnu zgradu tvrtke Zagrebgradnja u kojoj će biti smješteni učenici. Dvjestotinjak milijuna kuna mjesečno koštati će najam…

Klasični primjer lošeg strateškog planiranja grada – ili je naselje preizgrađeno ili je veličina škole morala biti adekvatna veličini naselja, a što se tiče gradnje, već godinama gledamo kako izgradnja po gradu kasni i ne priliči kvalitetom, ali Grad to uporno i dalje tolerira.

Kad smo već kod škola, sapunica oko one za klasični balet još nije okončana?!

Nevjerojatno je da Grad ne može naći adekvatan prostor, bar u širem centru, nego inzistira na lokaciji koja evidentno ne odgovara roditeljima (samim time ni polaznicima).

ZET nabavlja nove autobuse, a izabrana je nešto skuplja ponuda njemačkog MAN-a. Poljski ponuđač žalio se da se natječaj namještao obzirom da su n jegovi uvijeti više puta mijenjani?

Novi Zakon o javnoj nabavi ne inzistira da je najjeftiniji ponuđač ujedno i najbolji, što ima smisla, ali treba vidjeti kakve je kriterije pri objavi natječaja propisao Grad i da li ih je kroz provedbu ispunio ili ne. Svatko se ima pravo žaliti ako misli da su mu prava u bilo kojem postupku povrijeđena.

Nove karte ZET-a – polusatne od 4 kune, građani su, čini se, i više nego zadovoljni?

To će se tek vidjeti praćenjem prodaje kroz razdoblje od nekoliko mjeseci.

Grad ide u obnovu gradskih fasada, usporedno s državnim natječajem za energetsku obnovu istih i bez rješenja za vandalske grafite?

Rješenje za grafite odavno postoji – zaštitni premazi. Oni bi trebali jednostavno biti uključeni u ovu odluku, ali ako se Grad nije mogao koordinirati s Državom oko energetske obnove zgrada (dva paralelna natječaja za slične stvari) kako očekivati da će se misliti na “sitnice” poput grafita?

Tomo Horvatinčić na Cvjetnom trgu dobio je još jednu terasu?!

Zar to ikoga čudi? Pa Milan Bandić tako već godinama rješava stvari u Zagrebu – ako se digne frka oko nečega, onda kaže da on nikada nije za to bio i kroz pola godine se ta ista stvar u tišini provede u identičnom obliku. Ali s obzirom na to što je sve Horvatinčić dobio na Cjetnom trgu, terasa je uistinu sitnica.

A sada politika – što je s vašim kandidatom za zagrebačkog gradonačelnika, što se čeka?

Čeka se da se stranka dogovori, unutarstranački izbori su kod nas proces koji traje, a kad je sve to završilo, dočekala nas je nezgodna situacija. Tražimo rješenje.

Ne kasnite li već za ostalima, osim za HDZ-om koji također još nema kandidata? Pogodujete li tako Milanu Bandiću?

Kasno ulazimo u utrku jer smo prolazili kroz spomenute unutarstranačke izbore, što su neki drugi politički akteri iskoristili i za to vrijeme profilirali svoje kandidate. To je apsolutno legitimno, ali isto je tako legitimno da mi sad tražimo adekvatan odgovor na tu situaciju.

Što se tiče pogodovanja Milanu Bandiću, neki Vaši kolege od početka ovog mandata pišu o Bandićevim spavačima u redovima skupštinskih zastupnika, ljudima u vrhu gradskog SDP-a, zaposlenima u Gradu ili Holdingu i izvode teorije o tome kako Bandić kontrolira SDP. Unatoč tome, SDP je gotovo jedina stranka u Skupštini koja niti jednom u ovom mandatu nije dignula ruke za Proračun kao niti za jednu drugu bitnu stratešku odluku koju je Milan Bandić predlagao. A teorije zavjere se i dalje izvode. Stvar me malo podsjeća na alternativne činjenice Donalda Trumpa.

Tomislav Saucha – DORH traži skidanje imuniteta SDP-ovom saborskom zastupniku te određivanje pritvora?

Vidim, to je klasični dopis za skidanje imuniteta zastupniku u svrhu provođenja istrage, koji ne znači da će Saucha završiti u pritvoru. Da je Tomislav sam potpisivao te putne naloge i krao novac, bio bi poput onog lopova koji je prije par godina iz dućana u SAD-u ukrao vreću graha s rupom koju je odnio kući i strašno se začudio kad mu je policija za 5 minuta pokucala na vrata. U cijeloj ovoj priči mi je zanimljiv i tajming u kojem se ovo dalo u javnost i pokrenula istraga, kao da je netko tu stvar znao i čuvao u ladici za pravu priliku.

A tko bi to bio?

Nije li par dana ranije objavljeno kako je pohapšena hrpa direktora tvrtki zbog milijunskih malverzacija, i nisu li neki od tih direktora bili sponzori određenoj političkoj opciji?