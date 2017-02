Ako još uvijek ne znate gdje biste na maskenbal i trebate ideju za masku, Udruga Marijini obroci poziva vas 28. veljače u zagrebački klub Sax! na maskenbal pod nazivom We can all be heroes!

Osim dobre glazbe, zabave i pića po promotivnim cijenama orgnizatori su pripremili i razne vrijedne nagrade, te vas pozivaju da izaberete heroja u kojeg ćete se maskirati i postanite heroj djeci koja čekaju Marijine obroke.

Program počinje u 20 h, a sugerirana donacija za ulaz je 10 kuna.

Hrvatska udruga Marijini obroci, osnovana u srpnju 2009., dio je međunarodnog projekta “Mary’s Meals” koji ima viziju da svako dijete prima dnevni obrok na svom mjestu obrazovanja. Na taj način djeci se ne spašava samo život, već ih se potiče da uče te dugoročno sebi, svojoj obitelji i zajednici osiguraju bolji život. Prosječno 120 kuna dovoljno je da se jedno dijete nahrani u školi tijekom cijele školske godine.

Marijini obroci Hrvatska, zahvaljujući dobroti svojih donatora i podupiratelja, trenutno hrane oko 11 000 djece kroz 12 kuhinja u Beninu, Liberiji, Malaviju i Ekvadoru.

Marijini obroci uz pomoć brojnih volontera svakodnevno pomažu mnogima, no 59 milijuna gladne djece i dalje čeka. Neka svi oni koji imaju više nego što im je potrebno, podijele s onima koji nemaju ni najosnovnije.