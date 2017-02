Ipak ništa od obnove gradskih fasada, barem što se današnje sjednice Gradske skupštine tiče. Milan Bandić izašao je pred gradske zastupnike i rekao da povlači prijedlog te Odluke.

Čini se kako je Bandić ipak popustio pod pritiscima skupštinara koji su svi od reda najavili da taj njegov prijedlog u ovakvom obliku – neće podržati. Čak su i njegovi partneri iz HDZ-a rekli da ovakav prijedlog ne misle podržati.

Tijek sjednice možete pratiti ovdje.

Podsjetimo, Grad Zagreb sufinancirao bi građanima obnovu pročelja zgrada, s 80 posto iznosa u strogom centru Zagreba, sa 70 posto u širem centru te sa 60 posto u ostalim dijelovima grada. U četiri godine za to bi se iz Proračuna izdvojilo oko 360 milijuna kuna, dok je interes građana za obnovu velik. Resorni gradski ured do sada je zaprimio 1050 zahtjeva za obnovu, a do kraja natječaja, odnosno do 10. ožujka, očekuje se njih 1500.

No dok protiv obnove fasada nije nitko, svi su protiv ovakvog Bandićevog prijedloga, kojega nazivaju ishitrenim i predizbornim.

Podjela Zagreba u tri zone diskriminira Zagrepčane, tvrde HDZ-ovci. Iznosi odnosno postoci s kojima se planira sufinancirati obnovu pročelja za sve bi trebali biti jednaki, bez obzira u kojem se dijelu Zagreba određena zgrada nalazi.

Da bi se Grad i Država trebali nekako dogovoriti pa spojiti dva slična natječaja, smatraju i HDZ-ovci i SDP-ovci. I Država, podsjetimo, ide sa sličnim natječajem, onim za energetsku obnovu fasada pa je glupo da građani Zagreba imaju priliku javiti se na dva slična, a opet različita natječaja, smatraju zastupnici.

HSLS-ovci i nezavisna Sandra Švaljek upozorili su, pak, i na vandalske grafite, a o kojima nema ni riječi o Bandićevom prijedlogu za fasade.

Bandić, iako je jučer rekao da nema šanse da prijedlog povuće i da s njime ide pod svaku cijenu, ipak se predomislio i odustao od njega u ovakvom obliku. Ali u tome je i kvaka, da je inzistirao, prijedlog mu sigurno ne bi prošao, nakon čega bi morao pričekati tri mjeseca (90 dana) da s njime opet izađe pred gradske zastupnike. Ovako, kada je prijedlog povukao, s njime može već na iduću sjednicu. Dakle, predizborna obnova fasada, kako je zastupnici nazivaju, sigurno će se na dnevnom redu naći prije izbora zakazanih krajem svibnja.

Nedorečena Odluka o „majci-odgajateljici“

I dok je Bandićeva nedavna Odluka o tzv. majci-odgajateljici izuzetno dobro prihvaćena kod Zagrepčana odnosno Zagrepčanki, čini se da Odluka nije najbolje pripremljena. Upozorila je na to na aktualnom skupštinskom satu SDP-ovka Sila Žele rekavši da u nju nije ugrađena gornja granica starosti djece.

Time, tvrdi SDP-ovka, građane ništa ne sprječava u zloporabi te gradske Odluke. Tvrdi i kako zna za brojne slučajeve u kojima majke zaista imaju troje ili više djece, što Odluka od njih i zahtjeva, i zaista je jedno od te djece mlađe od 15 godina, ali ostala, dodaje, ne samo da su starija od 18 već i rade i primaju plaću.

– Kako sam ja shvatila tu Odluku o majci-odgajateljici, jedno dijete bi trebalo biti mlađe od 15, a ostala ili do 18 godina starosti ili starija, ali samo ako se radi o redovnim studentima odnosno uzdržavanim mladim osobama koje s roditeljima i ostalim članovima obitelji žive u zajedničkom kućanstvu. Ispostavilo se da to uopće nije tako jer u Odluci ne postoji gornja dobna granica za drugo, treće i svako daljnje dijete pa imamo slučajeve u kojima žene primaju gradsku naknadu, a samo im jedno dijete ima manje od 15, dok dvoje ili troje ostalih imaju od 18 pa na dalje i rade, primaju plaću i sl – rekla je Silva Žele.

Gradonačelnik Bandić s govornice je Silvi Žele prvo rekao da o tome ništa ne zna, ni da razumije o čemu govori, a onda joj je rekao da nije dobro pročitala Odluku. No zaista jest tako kako je SDP-ovka rekla, u Odluci postoji stavka koja ograničava dob najmlađeg djeteta, ali ne postoji ona koja ograničava dob ostale djece.

SDP-ova Dijana Pavičić Haniš smatra da je Odluka namjerno tako napravljena kako bi se za majku-odgajateljicu (ili oca-odgajatelja) prijavilo što više Zagrepčanki i Zagrepčana jer će time nezaposlenost u gradu biti manja, manje će djece biti u vrtićima, a time i manje problema za gradonačelnika i Gradsku upravu.