Zagreb je pred nešto više od 6,000 navijača u Areni Zagreb stigao do važne pobjede slavivši 26:23 protiv švedskog Kristianstada. Utakmicu je obilježio povratak Domagoja Pavlovića za kojeg je ovo bila prva utakmica u Ligi prvaka ove sezone a koji je zajedno s Vorijem, Mandalinićem i Cingesarom predvodio Zagrebaše u napadu.

Od samog je početka bilo jasno kako Zagrebu protiv Kristianstada neće biti lako. Čvrsta obrana i brza tranzicija Šveđana u samom početku utakmice stvarali su probleme Ivandiji kod rotacije obrana-napad a ni šuterski nije krenulo najbolje. Ipak, ulaskom Domagoja Pavlovića stvari su sjele na svoje mjesto, lopta je postala brža i Zagreb je u samo nekoliko minuta stigao na +3 (5:2). Gosti su nažalost ubrzo uzvratili istom mjerom i stigli do 7:7 – proradio je vratar Simić koji je do poluvremena sakupio čak 7 obrana. U zadnjih 10 minuta Zagrebaši su ipak uspjeli razbiti izrazito brzi ritam napadačkih akcija gostiju prelaskom u provjerenu 5-1 obranu s Igorom Vorijem koja im je na kraju i donijela prednost od13:11 nakon prvih 30 minuta.

Lavovi su bolje otvorili drugi dio, povećali prednost do +4 i onda – stali. Kristianstad je to svojom brzom igrom, a na krilima sjajnog Simića koji je utakmicu završio s čak 17 obrana, znao iskoristiti i 20 minuta prije kraja stigao na 17:17. Na sreću za više od 6,000 navijača koji su došli pomoći Zagrebu danas u Areni bili su to tek posljednji ‘trzaji’ Šveđana koje je svojim ulaskom potpuno smirio Ivan Stevanović. Na kraju sigurnih +3 (26:23) uz sjajnu povratničku partiju Domagoja Pavlovića koji pogodio 4 puta kao i Darko Cingesar i Stipe Mandalinić dok je Igor Vori zabio 5. Nevjerojatan je s druge strane bio vratar Nebojša Simić s čak 17 obrana dok je novo pojačanje Lavova, ali onih iz Mannheima, Jerry Tollbring pogodio 6 puta. Pred Zagrebom su još dvije utakmice do kraja grupne faze ovosezonske rukometne Lige prvaka. Za početak 4.3. putuju u Szeged dok će u posljednjoj utakmici grupne faze u Areni ugostiti Celje Pivovarnu Laško.

PPD Zagreb – Kristianstad 26:23 (13:11)

PPD Zagreb: Stevanović 4 obrane, Skok 8 obrana; Ereš 1, Mrakovčić, Vujić 1, Kontrec 1, Vori 5, Cingesar 4, Marković 3(3), Horvat, Šušnja, J. Valčić, T. Valčić, Mandalinić 4, Miklavčič 3, Pavlović 4.

Trener Silvio Ivandija

Kristianstad: Larsson, Simić 17 obrana; Lipovac 1, Arnarsson 3, Henningsson 1, Sörensen 1, Lagergren 1, Larsson 2, Gudmundsson 5, Hallen, Tollbring 6, Jonsson 3, Hanisch, Eriksen.

Trener Ola Lindgren

Silvio Ivandija, trener PPD Zagreba:

Manje-više smo uspjeli kontrolirati utakmicu, zaustaviti njihovu brzu tranziciju. Prelomili smo s 5-1 obranom i sjajnim Stevanovićem, pohvalio bih i Skoka, Cingesara, Vorija… Važna pobjeda ali ima stvari na kojima još treba poraditi.

Darko Cingesar, igrač PPD Zagreba:

Uspjeli smo zaustaviti njihovu tranziciju, to je najvažnije. Čestitam svojoj momčadi, pokazali smo da možemo kad hoćemo te samo preostaje doraditi neke stvari što vjerujem da ćemo vrlo brzo i napraviti.

Ola Lindgren, trener Kristianstada:

Čestitam Zagrebu. Bili smo blizu, imali prilike ali nismo ih iskoristili. Uvijek je teško igrati u Zagrebu i bili smo toga svjesni ali nadali smo se uzeti barem bod. Dobro je što nismo izgubili sa 7 razlike što će nam možda biti važno budemo li na kraju bodovno izjednačeni sa Zagrebom.

Nebojša Simić, vratar Kristianstada:

Sjajna atmosfera moram reći da sam time oduševljen. Zagreb je odigrao dobro, golmani su bili dobri i uspjeli su doći do pobjede na kraju. Postoje stvari na kojima trebamo raditi, loše reagiramo na odbijenu loptu i to je sigurno jedna od stvari na koje moramo obratiti pažnju kao i realizacija čistih šansi. Dali smo sve od sebe ali nismo uspjeli no ipak i dalje imamo šanse za prolazak i to je ono bitno.