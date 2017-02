Družili smo se jutros s članom predsjedništva Narodne stranke – Reformista, Robertom Rircom. Razgovarali smo o predstojećim lokalnim izborima i planovima Reformista za njih te o aktualnim gradskim temama.

Dobro jutro. Nedavno ste predložili izgradnju tramvajske pruge na zapadu grada, do Podsuseda?

Tramvajska pruga od Črnomerca prema Podsusedu davna je želja velikog broja stanovnika ovog dijela Zagreba. Reformisti su u lipnju 2016. prezentirali prijedlog tramvajske pruge kroz Voltino naselje, Rudeš, Donje Vrapče, Špansko i Malešnicu. Nakon toga su nam se putem društvenih mreža javili brojni građani upravo ukazujući na potrebu i tramvajske pruge o kojoj danas govorimo. Da je interes javnosti velik, potvrđuje i veliki interes medija za ovu temu.

Ima li u Gradskoj upravi na čelu s gradonačelnikom Bandićem volje da se takvo nešto zaista i napravi?

Tramvajska pružna infrastruktura mora se stalno razvijati jer se i grad širi i prostorno i po kriteriju broja stanovnika. Slažem se da nije učinjeno dovoljno, pa zato Reformisti i otvaraju ovu temu. No, nama nije cilj kritika, jer uvijek se može više i bolje. Umjesto kritike, mi ukazujemo na potrebe građana i predlažemo rješenja. Gradonačelnik je najavio tramvajsku prugu od Zračne luke do grada i nadamo se da će barem ta trasa uskoro krenuti u realizaciju.

Kad smo već kod ZET-a, nedavno je uvedena vozna karta od 4 kune, komentar?

Smatram to dobrim rješenjem, a i građani su to potvrdili pokazavši interes za kupnjom takve karte. No, to je jednostavno privremeno rješenje. Pitanje voznih karata je složeno. Prvenstveno građanima treba omogućiti da s istom voznom kartom putuju gradskim prometom, dakle, ZET-om, ali i prigradskim prometom.

Što Reformisti sve predlažu za Zagreb?

Briga za najosjetljivije društvene skupine smatramo važnom temom. Ukazali smo na problem beskućnika i potrebu da ih se integrira u društvo. Također smo ukazali na probleme slijepih i slabovidnih osoba, jer oni sami smatraju da ih društvo neopravdano diskriminira kod zapošljavanja. Govorili smo i o činjenici da Zagreb nema nijedan bolnički heliodrom za hitne intervencije. Predložili smo da se na turističkim pločama koje opisuju porijeklo naziva ulica uz hrvatsko objašnjenje stavi i objašnjenje na engleskom jeziku. To, dakako ne znači prevođenje imena ulica. U narednom razdoblju nastavit ćemo kontinuirano otvarati teme koje su građanima važne u svakodnevnom životu, tzv. “male teme”, ali pripremamo i neke doista velike i važne infrastrukturne prijedloge.

A koji su vam planovi za lokalne izbore u Zagrebu?

Mi u zagrebačkoj gradskoj organizaciji Reformista uporno gradimo stranačku infrastrukturu pa smo danas u stanju izaći s vlastitim listama i za Gradsku skupštinu i za svih 17 Vijeća Gradskih četvrti, kao i za velik broj mjesnih odbora. Svaki tjedan ćemo kroz konferencije za medije i priopćenja iznositi svoje prijedloge iz gradske tematike. Ići ćemo i među ljude, dakle na mjesta okupljanja Zagrepčanki i Zagrepčana i prezentirati svoje političke ideje. Aktivni smo i u komunikaciji na društvenim mrežama.

Gradonačelničkog kandidata nećete imati?

Kad bismo imali osobu za koju bismo procijenili da se može upustiti u tu utrku na način da ima ozbiljne šanse, išli bismo sa svojim kandidatom. Ukoliko ne bude takve osobe, nećemo nekoga kandidirati samo da bi bio “ukras” izborne utrke. Mi politici pristupamo ozbiljno. Vjerojatnije je da ćemo podržati neku/nekog od kandidatkinja/kandidata drugih stranaka za koju ili kojeg ćemo procijeniti da će najbolje upravljati, zajedno s Gradskom skupštinom i gradskim uredima, našim zajedničkim gradskim resursima. Još uvijek ne znamo koga će HDZ i SDP kandidirati. Nadamo se korektnoj utakmici i natjecanju u projektima, a ne udarcima ispod pojasa.

Koga biste mogli podržati? I što mislite o trenutnim istaknutim kandidatima?

O tome koga bismo mogli podržati tek ćemo odlučiti kad budemo vidjeli tko se sve i s kakvim programima kandidirao. Pričekati ćemo sve aktere. Vjerujemo da će biti još kandidata za gradonačelnika. Mislim da su i kandidati koji su već poznati osobe koje imaju reference za upravljanje Zagrebom. Građani će imati dobar izbor prilikom biranja. Neće nedostajati dobrih kandidata.

I kratko za kraj, komentar na činjenicu da dvije najveće stranke (HDZ i SDP) još uvijek nemaju kandidate?

I HDZ i SDP smatraju da moraju imati svog kandidata za gradonačelnicu ili gradonačelnika Zagreba. No, isto tako, ne žele biti statisti u ovoj utrci i traže osobe za koje smatraju da se mogu upustiti u utrku s ozbiljnim šansama za pobjedu. Takvog kandidata izgleda da zasad nemaju.