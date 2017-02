Izložbu Zbirka Roglić u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu moguće je razgledati još samo ovaj tjedan, odnosno do nedjelje, 5. ožujka 2017.

Riječ je o trećoj izložbi iz ciklusa Privatne kolekcije u javnoj instituciji, u sklopu kojega su prethodno u Umjetničkom paviljonu predstavljene privatne kolekcije hrvatskih kolekcionara Davora Vugrinca i Marijana Hanžekovića.

Izložba djela iz kolekcije Branka Roglića donosi javnosti presjek još jedne od najznačajnijih i najvećih domaćih kolekcija moderne i suvremene umjetnosti. Kroz stručni odabir autora izložbe Igora Zidića, izložba prati razvoj moderne hrvatske umjetnosti počevši od 1880-ih godina i pariškog opusa Vlahe Bukovca, sve do suvremenih autora poput Vatroslava Kuliša, Anabel Zanze, Željka Lapuha i drugih, uključujući i kiparska remek-djela Ivana Meštrovića, Antuna Augustinčića, Frane Kršinića ili nezaobilaznog Kuzme Kovačića, čiji je rad iznimno značajan za ovu kolekciju.

Sveukupno je u Umjetničkom paviljonu izloženo preko 140 slika, većinom ulja na platnu, i 40 skulptura koje posjetitelji rijetko imaju priliku vidjeti, a nekolicina djela je ovom prilikom, koja ujedno označava i prvo cjelovito predstavljanje Zbirke, po prvi puta izložena!

Za prvih 20 posjetitelja koji od srijede, 1. ožujka do nedjelje, 5. ožujka posjete izložbu pripremili smo i prigodan poklon!

Podsjećamo i na radno vrijeme izložbenog prostora, koji je otvoren za posjetitelje prema uobičajenom radnom vremenu, od utorka do nedjelje od 11 do 20 sati, odnosno petkom do 21 sat.