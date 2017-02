Iako su do lokalnih izbora ostala još nepuna četiri mjeseca, dvije največe hrvatske stranke, HDZ i SDP, još uvijek nisu istaknule svoje gradonačelničke kandidate za glavni grad. Dok se SDP-u to još nekako i može oprostiti jer se još uvijek preslaguju nakon promjene vodstva, dobar dio građana se pita – što čeka HDZ. Odgovor na to pitanje krije se u brojnim strujama koje kolaju zagrebačkom HDZ-ovom organizacijom, ali i u kalkulacijama njenog aktualnog predsjednika Andrije Mikulića.

Otkad su Sandra Švaljek i Anka Mrak Taritaš krenule u kampanju (listopad odnosno studeni prošle godine), nagađa se o HDZ-ovom kandidatu za Zagreb. Spominjala su se brojna imena. Uz Andriju Mikulića, bili su tu i Zlatko Hasanbegović, Drago Prgomet, Bruna Esih i Martina Bienenfeld. Najnovija imena o kojima se govori su ona aktualnog ministra financija Zdravka Marića te njegovog kolege, ministra državne imovine Gorana Marića.

No čini se da Zdravko Marić i nije previše zainteresiran za ulazak u zagrebačku izbornu utrku. Nakon današnje sjednice Vlade komentirao je napise da bi upravo on mogao biti HDZ-ov kandidat za Zagreb.

– Ja sam ministar financija. Prošlo je već nekoliko mjeseci da me se nije razmještalo na druge pozicije, opet doživljavam deja vu. Ja sam ministar financija i vrlo sam fokusiran na taj posao. Ušli smo u godinu izazova, maksimalno sam koncentriran na to – rekao je novinarima Zdravko Marić te u šali dodao kako se nada da ga netko neće kandidirati za izbornika rukometne reprezentacije, a onda nastavio…

– Ministar financija je funkcija s kojom sam i kad sam preuzeo dužnost bio dobrim dijelom upoznat. Najveći dio radnog vijeka proveo sam u Ministarstvu financija. Bilo je izazovno, a sada je još izazovnije – zaključio je Marić.

Mikulić kalkulira da za njega ispadne dobro

Prema riječima našeg izvora iz HDZ-a, Andrija Mikulić namjerno oteže s izborom kandidata za Zagreb jer traži put koji će njemu osobno donijeti najviše koristi. Vlastita kandidatura očito nije taj put jer da jest – odavno bi se kandidirao.

– Iako se nije iskazao kao čelnik zagrebačkog HDZ-a, a nije se pretjerano istaknuo ni kao predsjednik Skupštine, Andrija Mikulić je vrlo inteligentan i lukav. Dobro zna da bi, ukoliko se kandidira za gradonačelnika Zagreba, sam sebi potpisao smrtnu presudu, u političkom smislu, naravno. Zašto? Zato što protiv Bandića nema nikakve šanse, i to svi znaju. No, kad bi izbore izgubio, izgubio bi i gradsku organizaciju koja mu ionako polako klizi iz ruku. Kako više ne bi bio ni predsjednik Skupštine, nestao bi sa zagrebačke političke scene. Ostao bi mu “samo” mandat u Saboru, no njegovi su apetiti ipak malo veći od toga – rekao je za Dalje.com izvor blizak čelnim HDZ-ovim ljudima.

Tko će onda biti HDZ-ov kandidat? To bismo trebali saznati sutra (u petak), kada istječe rok do kada sve lokalne organizacije te stranke na Trg žrtava fašizma moraju dostaviti svoje prijedloge za gradonačelnike i župane. No, stručnjakinja za odnose s javnošću, Ankica Mamić, tvrdi da je tragično da dvije najveće hrvatske stranke s tisućama članova do sada nisu mogle pronaći osobu koja bi svoju stranku predstavljala u borbi za glavni grad Hrvatske.

– Potpuno je neprihvatljivo da dvije ključne političke stranke u Hrvatskoj nemaju kandidata za gradonačelnika glavnog grada. To je skoro pa nevjerojatno, to govori zapravo o nepoštivanju i neuvažavanju činjenice da je Zagreb glavni grad i samostalna županija, a isto tako i političko i gospodarsko središte Hrvatske – kategorična je Ankica Mamić.

Ankica Mamić smatra da za to što se HDZ i SDP “mlitavo” bore za Zagreb, i to ne samo na ovim izborima već i na onima prije četiri godine, postoje dva razloga. Prvi je taj što očito ne mogu iznjedriti osobu koja bi bitku protiv Bandića mogla i dobiti, a drugi je što, tvrdi, postoji neka “tajna veza” aktualnog gradonačelnika i s HDZ-om i s SDP-om.

– HDZ s Bandićem ima neku vrstu tajnog pakta, ako ga uopće možemo nazvati tajnim. On se vidio pri donošenju Proračuna koji je objektivno mogao pasti. HDZ je kao vladajuća većina u Hrvatskoj mogao imenovati svog povjerenika. Činjenica da su oni u zadnjoj sekundi podržali Bandićev Proračun govori o tome da oni s njim imaju neku vrstu dogovora, Bandić im se uklapa u njihovu poziciju i agendu. SDP je, pak, Bandićeva nekadašnja stranka, puno toga on zna o svima njima kao i oni o njemu. Pa vidite da su sve ove istrage koje se vode protiv njega iz perioda kad više nije bio član SDP-a. Te dvije stranke, a osobito HDZ, kao da nisu zainteresirani za osvajanje Zagreba – zaključila je Mamić.