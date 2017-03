Za kraj tjedna razgovarali smo s čelnikom zagrebačkog HDZ-a i Gradske skupštine, Andrijom Mikulićem. Glavna tema razgovora bili su predstojeći lokalni izbori i činjenica da on ipak nije kandidat za gradonačelnika već Drago Prgomet koji je poznat po mijenjanju stranaka i pregovorima s protivničkim taborom. Osim toga, razgovarali smo i o Zagrebačkom holdingu i tome da se u toj gradskoj mega-tvrtki ljudi zapošljavaju “šakom i kapom”, uglavnom po stranačkom ključu.

Prgomet kao kandidat za zagrebačkog gradonačelnika, kakve šanse ima obzirom na svoju burnu prošlost – HDZ i svađa s Karamarkom, MOST i kritiziranje HDZ-a, pregovori s Milanovićem i Kotromanovićem pa HRID i onda opet HDZ!?

Komentari, procjene šanse i slično su teme kojima se ja osobno ne želim baviti. Kad bi se stalno osvrtali za onim jučer, ne bi se mogli fokusirati na ono što dolazi. Tako da je gradska organizacija fokusirana samo na što bolji rezultat na lokalnim izborima. Zadnjih smo pet godina dizali HDZ u Zagrebu i moramo doći s našim kandidatom do povijesnog rezultata na ovim lokalnim izborima. Imamo tu dobro zaleđe, samo kada pogledate da smo u 5 godina došli na 7 predsjednika vijeća četvrti, 50 posto vlasti u mjesnim odborima, tako da je sve to bila svojevrsna priprema za 21.5.2017.

Što se toliko čekalo s objavom kandidata, sredina ožujka je?!

Kada krene priča o lokalnim izborima, svi očekuju onda da svaka stranka u svim gradovima i županijama objavi svoje kandidate i program. Zagreb je priča za sebe, grad za sebe. Kod nas je jedna četvrt, tipa Maksimira, brojem ljudi blizu Zadra, Slavonskog Broda, malo manje otprilike. I sada pomnožite to s brojem 17. Dakle, Zagreb zahtijeva puno puno dublji, cjelovitiji pristup. I zbog toga je bitna duboka priprema, i za kandidata, i za program, i za sve ove razine 218 mjesnih odbora i 17 vijeća četvrti.

Nije li to nepoštivanje Zagreba i Zagrepčana. Jedna ste od najvećih stranaka u Hrvatskoj, na vlasti ste nacionalno, ukupno gledajući, najdulje vladate ovom zemljom, i onda ne možete za najveći i glavni grad naći adekvatnog kandidata na vrijeme?!

Ne razumijem. Ako jedna, dvije osobe izađu s kandidaturom, zašto to nužno znači da HDZ mora izaći s kandidatom. Pa neće nas nitko uvjetovati i postavljati nam tajming. HDZ je radio zadnjih pet godina u Zagrebu, gradska organizacija, naši zastupnici u Skupštini radili su pet godina i pripremali priču za ono što nam dolazi u 5.mjesecu. Ne znači vam mjesec, dva gore dolje, ako nemate višegodišnju pripremu u smislu rada na terenu.

Zašto Vi niste kandidat. Pa to bi bilo logično obzirom da ste na čelu Gradske organizacije, i predsjednik ste Skupštine. Osim toga, znate probleme Zagreba, znate kako grad diše, puno ste bolje upoznati sa stanjem od Prgometa?

Kao predsjednik gradske organizacije, naravno da imate taj legitimitet biti i kandidat. No jednako tako, kao predsjednik gradske organizacije niste orijentirani samo na kandidaturu. Prije lokalne politike sam bio uglavnom u svojoj struci i u ovome trenutku, procjena je bila da je bolje ići u izbore kao predsjednik gradske organizacije, učiniti sve da višegodišnji rad okrunimo što boljim rezultatom, odnosno pobjedom, a dugoročno gledajući, postoji još tu mnogo planova i frontova na kojima osobno mogu doprinijeti. Na kraju krajeva, nije vam niti u ostalim županijama, gradovima, praksa da čelnici organizacija budu ujedno i kandidati. Čelnici organizacija su operativci, dižu teren i rade na njemu.

Kažete da je to Vaša odluka, no ja iz pouzdanih izvora čujem da je to odluka Andreja Plenkovića?

Ne, potpuno krivo. S predsjednikom Plenkovićem imam stalnu komunikaciju i niti jednom nije bilo riječi o tome ti jesi ili nisi kandidat. Sastanci uoči objave kandidata su se uvijek svodili na obuhvaćanje svih aspekata, kratkoročnih, dugoročnih, tako da tu uopće nije bilo nikakvih nesuglasica ili slično.

Jeste li se dogovarali s Milanom Bandićem oko podjele fotelja i je li to, između ostaloga, kumovalo tome da danas niste kandidat za zagrebačkog gradonačelnika?

Ne vodim s Milanom Bandićem uopće takve razgovore niti ću ih voditi. S njim vodim razgovore oko rješavanja problema ljudi koji mi svakodnevno u Skupštinu dolaze i koji su zbog neodgovornog upravljanja gradom oštećeni. Ja radim svoj posao i na razini institucije razgovaram s gradonačelnikom. Ostalo me ne zanima.

Očekujete li da ćete biti smjenjeni s čela zagrebačke organizacije?

Ne.

U Holdingu je u posljednjih 19 mjeseci zaposleno 150 ljudi, a otkako ste Bandiću podržali Proračun, njih 40-ak. Koliko znam, a znam jer imam podatke, uglavnom se radi o HDZ-ovom kadru, kako to komentirate?

Holding je mreža od gotovo dvadesetak tisuća ljudi. Naravno da će i među ljudima koji se javljaju na natječaje biti oni s HDZ-ovom iskaznicom. To ja ne mogu niti želim spriječiti jer HDZ ima stvarno mnogo jakih kadrova i tamo gdje ima slobodnog mjesta naravno da se trebaju javljati na natječaje i slično. Ne vidim tu problem. Onaj tko ima struku i kompetenciju, debeli CV iza sebe, njemu ne treba biti članska iskaznica niti jedne stranke propusnica za posao. On ima svoje znanje i sposobnosti kao najvažniji alat.

I riječ za kraj?

Evo za kraj, kako će naredna dva mjeseca biti u znaku izbora, stvarno bi volio vidjeti jednu fer utakmicu među svim kandidatima, sučeljavanja dobrih programa. I želio bi vidjeti veliki odaziv birača. To kao čelnik gradske organizacije očekujem i od našim HDZ-ovih članova kojih je u Zagrebu preko 19 tisuća. Želim da dugogodišnji rad okrunimo uspjehom našeg kandidata i tima i vraćanjem HDZ-a na onu poziciju u Zagrebu kakvu naša stranka i zaslužuje.