Za kraj tjedna razgovarali smo s novinarkom i urednicom Anitom Malenicom. Teme – lokalna politika, predstojeći svibanjski izbori, kandidati za gradonačelnika Zagreba…

Izbori u Zagrebu. Tko ima najviše šanse i zašto?

Iskustvo me je naučilo da pretjerano ne vjerujem anketama. No one uvijek pokazuju trend. Do sada je Milan Bandić neprikosnoveno vladao metropolom, ali izgleda da se Anka Mrak Taritaš nametnula kao ozbiljna protukandidatkinja. Čini mi se da se za ovu prigodu blago distancirala i od HNS-a i da vodi jaku personaliziranu kampanju. Borba će se voditi, po svemu sudeći, između Bandića i Mrak-Taritaš.

Što HDZ čeka s kandidatom? Margareta Mađerić na prošlim je izborima u utrku ušla sredinom veljače. Sada je ožujak, a oni još nemaju kandidata.

Nakon dugo godina, HDZ je na proteklim parlamentarnim izborima u Zagrebu polučio dobre rezultate. Mislim na 1. izbornu jedinicu, iako to nije cijeli Zagreb, koji je podijeljen i zastupljen je čak u četiri izborne jedinice, ali ipak, Plenković je odlično prošao u toj jedinici. Iz svega što je vidljivo, čini se, da nemaju “pravoga kandidata” za Grad Zagreb.

U čemu je problem?

Sasvim je jasno da HDZ nakon lokalnih izbora čeka unutarstranačka profilacija. Plenković je tek od srpnja 2016. na čelu stranke. Svima je vidljivo da je on puno udaljeniji, primjerice od Hasanbegovića, od desnog političkoga pola. On HDZ vidi kao stranku desnog centra i sigurno će se HDZ u tom smjeru razvijati pod njegovim vodstvom. Logično je i to da je on morao napraviti određene kompromise na listama za Sabor, no da će možda dopustiti subsidijarnost kod lokalnih izbora i onda stranku profilirati sukladno izbornim rezultatima pojedinaca na lokalnim izborima.

Bandić i Plenković, kuhaju li oni nešto zajedničko?

Uz sve probleme, Bandić ima svoje biračko tijelo i ne treba ga podcjenjivati. Ima politički nerv, populist je i uvijek se dočeka na noge. Ukoliko SDP podrži Mrak Taritaš, može se dogoditi da i HDZ podrži Bandića. Pa zar već nisu u koaliciji u Skupštini Grada Zagreba?

Ni SDP još nema kandidata?

SDP ima velikih problema. Dio članstva je protiv novoga vodstva. Ljudi koji su se sami nudili za kandidate, poput Predraga Matića Freda, su odustali. Svjetonazorski Mrak-Taritaš je SDP-ovim biračima bliska, samo je pitanja dogovora oko fotelja.

Kako to da dvije najveće stranke tako olako shvaćaju lokalne izbore i glavni hrvatski grad?

Bojim se da je Zagreb specifičan po mnogočemu. Naravno da logika nalaže da bi u milijunskom gradu i SDP i HDZ morali imati kvalitetne ljude u gradskim organizacijama, a analogno tome i lidera gradske organizacije koji bi se neupitno nametnuo kao kandidat za gradonačelnika. No političke turbulencije i promjene stranačkih lidera na državnoj razini svakako su taj proces zakočile. Moje je mišljenje da Bernardiću i Plenkoviću rezultati lokalnih izbora mogu poslužiti kao alibi za micanje onih koje nisu sami doveli.