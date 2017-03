Više od desetljeća na malim ekranima, ili malom ekranu Z1 televizije, emitira se emisija “Sport nedjeljom”. Osim promocije vrhunskog sporta i vrhunskih sportaša, u emisiji se često mogu vidjeti oni manje popularni sportovi, kao i sportaši-amateri, sportaši s invaliditetom i sve ono na što “veliki” često zaboravljaju. Zbor sportskih novinara emisiji je dodijelio i nagradu, i to za najbolju sportsku emisiju u 2016., zasluženo, složit će se mnogi. O tome, i još mnogočemu, razgovarali smo s urednikom i voditeljem Sporta nedjeljom, Antom Brekom.

Nedavno ste dobili priznanje za svoj rad, o čemu se radi?

Istina! Kako sam rekao na samoj dodjeli nazočnima: “Konačno!” Bez pretjerane skromnosti, zaista objektivno mislim da smo nagradu zaslužili i ranije. No za sjajne priče nikada nije kasno, jel tako? Da, nagrada naše udruge, Zbora sportskih novinara, dodijelila nam je nagradu za najbolju sportsku emisiju u 2016. Kada tome pridodate i nagradu sportaša sa invaliditetom za iznimno medijsko praćenje … onda možemo reći da je ovo godina uzimanja “trofeja”, sportskim rječnikom rečeno.

Ima još nešto na što smo posebno ponosni. Ovo je prvi puta da je jedna, nazovimo lokalna emisija, dobila nagradu Zbora sportskih novinara. I tu ide čast ne samo nama nego i svim djelatnicima, urednicima i kolegama u režiji i iza kamere na Z1 televiziji.

Primio vas je i gradonačelnik Bandić?

Čuvši, nekako je saznao, a njemu to nije teško jer gleda našu emisiju kada stigne, gradonačelnik je predložio susret kod njega. I primio nas. Bio je to jedan ugodan susret u kojem smo se prisjetili nekih detalja iz naših susreta, a bilo ih je jako puno. Približili smo mu način na koji mi u stvari svo ovo vrijeme djelujemo, rekao bih “prkosimo” zakonima, kada je kreiranje, produkcija i plasman emisije u eter u pitanju.

Koliko ste emisija snimili do sada, i tko je sve prodefilirao studijem? Iako mislim da bi lakše bilo nabrojati one koji nisu, zar ne?

Jedanaest sezona, gotovo 470 emisija. Kada tome pridodate da po emisiji imamo najmanje 3 studijske teme (nekada jednu, a nekada i po 3 osobe po temi), pa još 8-10 precizno biranih reportaža, nije lako zaključiti koliko je osoba prodefiliralo studijem. A ako ćemo o imenima … gotovo svi su bili. Ali recimo od naših poznatih koga nismo imali (istina, nije ga nitko u zadnje vrijeme u živo imao) to je naš proslavljeni kapetan nogometne reprezentacije Zvone Boban. S njim bi to bila jedna posebna emisija, zasigurno.

Osim što promovirate vrhunski sport i vrhunske sportaše, puno pažnje poklanjate i “malim sportovima”, amaterskim i lokalnim-zagrebačkim sportašima?

Na to smo posebno ponosni, iskreno. Mali sportovi za nas ne postoje! Oni nemaju medijski tretman kao nogomet, košarka, rukomet, vaterpolo. Ali gledajte hrvanje – Božo Starčević i Dominik Etlinger na Zagreb Grand Prixu pometu svoju konkurenciju, a bili su tu najbolji hrvači svijeta, naprave ljudi organizacijski spektakl u Trnskom, brojne obitelji nazoče događaju kojeg se ne bi posramili ni u Hollywoodu, a u našim medijima crtice teksta. E tu onda nastupa Sport nedjeljom. Sve smo rekli.

Na zagrebački sport, pak, gledamo kao na perjanicu hrvatskog sporta, pa tu je 65 posto svega najboljeg što Lijepa nam naša daje.

Na što ste posebno ponosni, neka emisija, neko gostovanje ili tema koju ste otvorili?

Ponosni smo svaki puta, zaista ih je bilo dosta, na situacije u kojima na neki način “otkrijemo” dobru priču. Pretpostavimo da bi neki sportaš, sportašica ili ekipa mogli odraditi uskoro neki dobar rezulat. Poput predviđanja … i kada se ispostavi da smo “pogodili u sridu”, nitko sretniji, ponosniji od nas.

Bilo je jako puno posebnih situacija, ali recimo da smo imali neke “drugačije” – recimo u živo proslava 150 emisije u jednom trgovačkom centru u Zagrebu. Bila je 2010., čini mi se, i po prvi puta Milan Bandić nastupa kao neovisan u predizbornoj kampanji za predsjednika. Mi smo za tu svečarsku emisiju poslali skriptu i poziv barem 3 tjedna prije u Ured gradonačelnika i uredno pozvali njega i cijeli njegov tim. Na samo snimanje, dolazi gradonačelnik Bandić, sada neovisan kandidat za predsjednika RH i njegov dogradonačelnik Ivo Jelušić koji predstavlja, naravno, SDP i “lobira” za Josipovića. Uuu, bilo je frkovito … svi gledaju naš potez, kako ćemo izvesti prvu najavu, kome dati mikrofon, pa pobogu, dobri smo i s jednima i drugima. Solomunsko rješenje (nećemo politiku u našu butigu) Zlatko Mateša, predsjednik HOO-a, je održao uvodni govor.

Ili recimo, pjevanje u studiju Zdravka Mamića, refren one njemu drage “Ne može nam nitko ništa, jači smo od sudbine…” uz odobravanje mladića u studiju iz jednog nogometnog kluba – portali se zapalili poslije emisije, a Zdravko 24 sata poslije završio u Remetincu. Eto, izdvojio bi te neke detalje, ali vjerujte, svaka emisija nosi neke svoje posebnosti, ludosti, nevjerojatnosti, ali i velika zadovoljstva kada odradite dobar posao. A pri tome gledatelji uporno već 11 godina traže još!

I za kraj, predstavite mi svoj tim, svoje suradnike?

Mislim da bolja ekipa od ove ne bi mogla biti. Okosnica ekipe gotovo je nepromijenjena od prvog dana.

Vlado Turković, producent, to je svjetska mašina. Drži sve konce produkcijskog dijela u svojim rukama, brine da svaki puta u eter ide što kvalitetnija slika, da sve funkcionira na nabolji način. I još k tome, ne mali broj puta, uzme kameru, uskoči na teren ili pak izmontira prilog.

Jozo Babić je naš ubojiti strijelac. On postavlja pitanja koja drugi samo zamišljaju da bi ih postavili, i to pred ogledalom. Često se mi ili naše kolege ustručavamo biti jako direktni, no kod našeg Joze toga nema, tako da često i sugovornici ostanu zatečeni. Ali zato svi okolo kada krenu iskreni odgovori, krenu s prepisivanjem.

Tina Živaković je naša nova suvoditeljica, buduća diplomirana kineziologinja – poznaje sport, marljiva je i želi napredovati u ovom poslu.

Još su tu Milan Rosan, režiser, legenda HRT-a koja je, iako u mirovini, željela okušati nešto drugačije. Često kaže “vratili ste me u život”. Beskrajno je važno njegovo golemo iskustvo. Tu je i Damir Kišić, zadužen za ono najvažnije, marketing.

Mi smo ekipa, vanjska produkcija, i sve sami financiramo. Da, i s tim se bavimo, ali takav je naš život. Zato nam nije dosadno i zato trajemo jer volimo to što radimo i živimo 24 sata našu emisiju.