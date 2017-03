Prije 19 godina u kultnom zagrebačkom klubu Best održan je prvi Astralis. Od tada se puno toga promijenilo, odrasle su generacije partijanera, mladi su se sve više okretali lakim istočnjačkim notama, no ekipa Astralisa nije se dala pokolebati. Imali su i oni svojih uspona i padova, no njihova beba, njihov projekt, i danas je živ i zdrav. Sedmog dana travnja, u petak, tako nas očekuje još jedno izdanje vjerojatno najdugovječnijeg hrvatskog projekta elektronske glazbe – Astralisa, i to tamo gdje je sve i počelo prije 19 godina, u Bestu. Razgovarali smo o tome s Goranom Vlajićem poznatijim kao DJ GO Cut.

Podsjetimo se za početak kako je sve počelo, još tamo koncem devedesetih?

Sve je počelo još davne 1997. Duo Goran Štefić i Damir Ludvig igrom slučaja završili su na Tajvanu. Trebali su napraviti jedan singl, no umjesto jednog singla, napravili su cijeli album – “Land od utopia”, koji i danas ima kultni status među ljubiteljima trance zvuka. Kad su se vratili kući, trebalo je to nekako promovirati. Nismo znali nikoga od promotora i onda smo odlučili to sami napraviti. Ja sam u to vrijeme radio “Turbo limach party” u Bestu i imao sam, ajmo reći, “vezu” u tom klubu. Našli smo se s vlasnicima, objasnili smo im o čemu se radi, no nisu baš vjerovali da ćemo uspjeti. Dali su nam nedjelju na Uskrs termin za naš party i rekli – ako vam uspije onda ćemo se dogovoriti za dalje. I tako je to krenulo. Zanimljivo za taj prvi Astralis je da su dva dana prije partyja bile prodane samo tri ulaznice i sve je, onako, mirisalo na propast, međutim, drugi dan – dan prije partyja, nije više bilo ni jedne jedine ulaznice u pretprodaji, cijeli party je bilo rasprodan. Znači, dvije tisuće ljudi, ono, krš i lom. I to je to, od tada mi radimo partyje, na svekoliko veselje brojnih generacija.

Imali ste svojih uspona i padova, ako to možemo tako nazvati, selili ste se po klubovima, da biste se vratili tamo gdje je cijela priča počela – u Best?

Bilo nas je u gotovo svim klubovima u Zagrebu koji su se bavili takvom glazbom. Bili smo čak i u Kulušiću koji je u to vrijeme bio rockabilly klub, imali smo tamo jedan ili dva partyja, bili smo i u Depou – njega posebno cijenim jer daje priliku mladim DJ-ima, u Aquariusu koji je jedno kultno mjesto, koji isto doživljava neke svoje uspone i padove, ali Best nam je uvijek bio poseban, tamo smo počeli i tamo najviše volimo raditi, imamo neki sentiment prema tom prostoru. Prošle godine dogodio se taj veliki povratak, klub je ponovno otvorio vrata elektronskoj glazbi i mi smo na svoje i zadovoljstvo publike opet tamo.

Astralis je do sada ugostio brojne DJ-e iz cijeloga svijeta, no nekako ste uvijek bili povezani s duom Astral Projection?

Naravno, Astral Projection, nekako se veže priča uz njih s obzirom da je Avi Nissim jedan od tog dua, on je bio na tom prvom partyju, oni su obilježili i našu 10-u godišnjicu, a dolazili su i između toga. No meni su nekako najdraži svi oni domaći DJ-i koji su s nama startali, s nama odrastali, koji sada žare i pale domaćom scenom. Od svih DJ-a Radio DJ Akademije, pa techno DJ-i – poput Tea Harude, Fabiana Jakopetza i brojnih drugih. S puno njih smo surađivali i drago mi je da nekako bildamo tu našu scenu. Dakle, to me najviše veseli, što smo ostavili traga na našoj domaćoj sceni.

Kakva je ta scena danas, osobito ako je usporedimo s onom kada ste startali – postoji li još ta strast, naboj na partyjima, interes publike?

Mislim da scena i dalje postoji, da je jaka i da svi zajedno moramo raditi na tome da bude još jača, znači prvenstveno, jačati domaće projekte, producente, domaće DJ-e. Mi se na svoj način trudimo. Mi uglavnom furamo psychedelic trance i techno, no imali smo na svojim partyjima i drugih florova. Kod nas su svirali i vrhunski house DJ-i, techno DJ-i, imali smo i drum and bassa, eksperimentirali smo i s drugim stilovima. Ne volimo se ograničavati, pa ipak radimo već skoro 20 godina tako da je na Astralisu bilo razno raznih pravaca elektronske glazbe.

Što se tiče naboja na partyjima, ja mislim da se osjeća dobar naboj, publika se odlično zabavlja. Ako je glazba dobra, i zabava je dobra, a to je i cilj, napraviti dobar party da se svi dobro zabavimo.

I za kraj najbitnije – 7. travnja očekuje nas još jedan Astralis, u Bestu, 19. godišnjica, vrhunski gosti?

Da, 7. travnja u Bestu 19-a godišnjica Astralisa. Prvi puta nastupa Kris Kylven, glavni gost, iz projekata “Ultimate Xperience” i “Juno Reactor”, vrhunski glazbenik, “Prince of Trance” ga zovemo s obzirom na njegov karizmatičan izgled i vrhunsku glazbu koju stvara. Tu je isto zanimljiv povratak domaćeg projekta “Cortex Thrill”, nakon isto jedno 10 i više godina – veliki povratak s obzirom da na Astralisu planiraju promovirati nove stvari koje izlaze na Bonzaiu, a i njihovi trackovi su na našoj novoj kompilaciji. Naravno, od residenata, tu smo još Damir Ludvig i ja. Ono što je zanimljivo, ta CD kompilacija o kojoj pričam, bit će jedan poklon našoj publici. Svi koji dođu na Astralis i kupe ulaznicu dobit će kopiju CD-a s 15 vrhunskih trackova domaćih i stranih producenata.

Najbržima dijelimo i ulaznice – prva tri maila koja stignu na adresu tomislav.radnic@dalje.com s imenom i prezimenom te odgovorom na lako pitanje – zašto volim Astralis, dobiti će po jednu ulaznicu za Astralis party 7.4.2017. Sretno!!