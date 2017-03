Od ožujka do rujna 2017. Breitling DC-3 sudjelovat će u velikoj turneji po svijetu u nekoliko faza. Prva postaja na njegovom putovanju je Zagreb, tako da će avion koji je vozio i sam James Bond sletiti na Pleso. Bit će to veliko postignuće ovog legendarnog zrakoplova koji će proslaviti svoj 77. rođendan. Posada neće biti usamljena leteći od jednog do drugog kontinenta, jer će tijekom cijelog putovanja s njima biti ograničena edicija kronografa Navitimer od 500 komada.

Povlašteni partner u osvajanju neba, Breitling pokazuje predanost prema očuvanju aeronautičke baštine podupirući obnovu legendarnih letjelica – Lockheed Super Constellation i Douglas DC-3. Ovaj propelerni zrakoplov s dvama motorima izumljen 1935. godine revolucionarizirao je putovanje zrakom. Pod nadimskom „Zrakoplov za iskrcavanje u Normandiji“ doživio je svojih pet minuta slave u lipnju 1944. godine. Sagrađeno je više od 16,000 takvih zrakoplova, a sve veće zrakoplovne kompanije kupile su ih kao dio svog voznog parka. U današnje vrijeme u cijelom svijetu postoji manje od 150 zrakoplova 150 DC-3 u voznom stanju, uključujući Breitling DC-3.

Zrakoplov DC-3 HB-IRJ predan je kompaniji American Airlines 1940. godine te ga je najprije koristila američka vojska između 1942. i 1944., prije no što je dan na korištenje komercijalnim avionskim kompanijama. Nakon što ga je obnovila grupa predanih entuzijasta, ovaj zrakoplov sad brani boje Breitlinga te sudjeluje u brojnim zračnim mitinzima.

2017. Breitling će započeti svoju veliku turneju po svijetu na svom DC-3 u nekoliko faza koja će obuhvatiti Europu, Bliski Istok, Indiju, Jugoistočnu Aziju, Sjevernu Amerik. Ova turneja po svijetu započet će u Švicarskoj, tj. Ženevi, u ožujku, a završiti u rujnu na zračnom mitingu Breitling Sion Airshow 2017. Turneja će biti isprekidana brojnim zaustavljanjima, što će omogućiti organiziranje događanja ili sudjelovanje u zračnim mitinzima. Neki sretni putnici imat će priliku sudjelovati u dionici putovanja zrakoplovom.

Breitling je odlučio obilježiti ovaj događaj ograničenom edicijom od 500 komada Navitimera, svog slavnog kronografa namijenjenog korištenju u avijaciji. Na kućište ovog čeličnog kronografa Navitimer 01 (46 mm) kalibra Manufacture Breitling 01 bit će ugraviran logo Turneje po svijetu Breitling DC-3. No zaljubljenici u ovaj kronograf morat će pričekati do jeseni 2017. da dođu do ovog modela, jer je Breitling odlučio da će ovaj kronograf proputovati svijet na zrakoplovu Breitling DC-3 kako bi taj model uistinu postao dijelom ove pustolovine. Svaki sat bit će dostavljen s certifikatom koji će sadržavati potpis kapetana leta.

Organizirajući turneju po svijetu Breitling DC-3 Breitling je još jednom pokazao odlučnost da svoju strast za avijacijom podijeli sa širokom publikom. Vidimo se u ožujku 2017. prilikom polijetanja.

Fotografije u visokoj rezoluciji dostupne na linku: https://media-library.breitling.com/Go/Pmf2RnMQ/D