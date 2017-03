Zagrebački električni tramvaj zadnjih mjeseci ne prestaje iznenađivati, i to pozitivno. Krenulo je s uvođenjem besplatnog interneta u ZET-ova vozila, nastavilo se uvođenjem polusatne karte od samo 4 kune, a sada nam, od ponedjeljka, dolazi i produljenje trase na čak dvije linije. Petica koja je vozila od Prečkog do Maksimira produljuje se do Dubrave, a sedmica koja je prometovala od Savskog mosta do Dubrave produljuje se do Dupca.

Odluka je to, kako doznajemo, gradonačelnika Milana Bandića. Nakon gostovanja u radijskoj emisiji i nakon poziva građanke koja je molila da se spomenute dvije linije produlje, a kako i izbori kucaju na vrata, prvi čovjek grada njenu je molbu brzo uzeo u obzir i iz riječi pretvorio u djelo.

Za očekivati je da će ovom odlukom zadovoljni biti brojni putnici istočnog dijela Zagreba, pa i stanovnici Novog Zagreba koji će sada, bez presjedanja, moći doći skroz do okretišta u Dupcu.

No vozačima se od toga diže kosa na glavi. Razgovarali smo s čelnikom Sindikata vozača i prometnih radnika u ZET-u, Antom Jelićem, koji tvrdi da će u Dupcu doći do zagušenja tramvajskim prometom s obzirom da tamošnje okretište nije predviđeno da se na njemu okreću čak tri linije.

– Sa strane putnika, ovo je izvrsna vijest, no sa strane vozača i prometa nije. Vi ćete sada u Dupcu imati tri linije, a dva kolosijeka. Stvarat će se gužve, a tramvaji neće moći kretati na vrijeme. Osim toga, tramvaji neće moći doći do okretišta već će stajati na cesti dok se oni ispred ne maknu pa neće moći otvoriti ni vrata. Što će onda biti s putnicima, sjediti će u tramvaju i čekati dok se okretište ne raščisti kako bi i njihov tramvaj konačno došao do stanice?! Da ne kažem da je tamo i okretište autobusa, mnogi jure iz tramvaja ne bi li uhvatili autobus. Što će biti sada kada im vozač neće moći otvoriti vrata sve dok se ne dokopa stanice, ljudi će kansiti na autobuse koji, pak, imaju svoj vozni red – pojašnjava situaciju Anto Jelić.

Dodaje i kako je razmak između dvije jedanaestice 6 minuta, a kada se između njih ubaci i koja četvorka, ispada da je polazak tramvaja iz Dupca svake 4 minute.

– Prema tome, nema apsolutno nikakvog razloga da se tamo šalje još i sedmicu. Samo će se stvarati nepotrebne gužve, tramvaji će kasniti, a ljudi neće stizati na autobuse – zaključuje Jelić te dodaje da bi bilo bolje da je spojena trasa koja ide iz Prečkog i s Jaruna s novozagrebačkom prugom pa da se peticu poslalo kroz Novi Zagreb do Maksimira, a ne da je se sada bez razloga šalje do Dubrave.

Ako se njegove prognoze o zagušenju prometa u Dubravi, a posebno u Dupcu, pokažu istinitima, tražiti će, kaže, od gradonačelnika Bandića i uprave ZET-a vraćanje dosadašnjih trasa – petice do Maksimira, a sedmice do Dubrave.