Popriličan interes medija, ali i zagrebačkih političara, izazvala je jučerašnja izjava nezavisne kandidatkinje za zagrebačku gradonačelnicu Sandre Švaljek kada nije odbacila mogućnost skupštinskog koaliranja sa SDP-om i HNS-om.

Upitana da komentira rezultate ankete agencije Ipsos, prema kojoj Anka Mrak Taritaš pobjeđuje Milana Bandića u prvom i drugom krugu, dok je ona treća po broju glasova, Sandra Švaljek se, podsjetimo, prvo obrušila na SDP i HNS optuživši ih da su, prilikom pregovora o zagrebačkoj suradnji, pregovarali isključivo o podjeli fotelja. Potom je odbacila mogućnost bilo kakve suradnje s Milanom Bandićem, no kad ju je novinar pitao za moguću skupštinsku suradnju sa SDP-om i HNS-om, ponovila je da s Bandićem ni pod koju cijenu ne misli surađivati.

Odlučili smo provjeriti, da ne bi bilo zabune, postoji li zaista mogućnost skupštinske koalicije Sandre Švaljek, SDP-a i HNS-a obzirom da bivša Bandićeva zamjenica često zna prozivati te dvije stranke, osobito HNS. I da, postoji. U razgovoru za portal Dalje Sandra Švaljek još je jednom odbacila mogućnost suradnje s Bandićem te dodala da je otvorena za sve druge opcije, pa i sa SDP-om i HNS-om kao i HDZ-om ili nezavisnom Brunom Esih.

– Ja sam to danas isto rekla na televiziji kad su me pitali da li ne odbacujem mogućnost koaliranja s HDZ-om. Što će biti, nitko ne zna, ima do izbora još puno vremena. Kako će se rasplesti situacija u Gradskoj skupštini, teško je reći, koliko će mandata osvojiti moja lista, ne znam, i jednostavno si ne želim zatvarati vrata. Ono što sam sigurna je da neći koalirati sa listom Milana Bandića – rekla je Sandra Švaljek.

No dok je spremna podržati SDP-HNS, dakle, spremna je u partnerski odnos ili koaliciju ići i s drugim listama.

– Ja sam vam sve rekla. Ne želim nikoga izdvajati. Izdvojila sam samo onoga za kojeg mislim da ne mogu koalirati s obzirom na to da se i kandidiram jer mislim da treba promjena na čelu Zagreba, a tu dosadašnju vlast predstavljaju upravo Bandić i njegova lista – zaključila je Švaljek.

Iz Stožera HNS-ove kandidatkinje Anke Mrak Taritaš poručuju da su spremni prihvatiti podršku svakoga tko je za istinske promjene na bolje u Zagrebu, no pritom ni oni nisu ostali dužni Sandri Švaljek.

– Svatko tko izlazi na lokalne izbore mora dogovoriti način izlaska na izbore i formirati izborne liste, što nije podjela fotelja. Tako će isto Sandra Švaljek formirati liste zajedno s HSLS-om Darinka Kosora čija je kandidatkinja. Koliko vidimo iz izjava gospođe Švaljek, nije odbacila ni suradnju s HDZ-om i Brunom Esih čije glasove i dobiva u drugom krugu – poručili su iz Stožera Anke Mrak Taritaš vezano za istupe Sandre Švaljek.

U svakom slučaju, zanimljiva nas bitka čeka, kako za gradonačelnika tako i za Gradsku skupštinu, osobito kada svemu pridodamo i informaciju koju smo dobili iz krugova bliskih Bruni Esih.

Iako, naravno, sve ovisi o konačnim rezultatima izbora, Bruna Esih spremna je u Skupštini podržati Bandića, a on bi za uzvrat konačno pokrenuo promjenu imena Trga maršala Tita.

– Mislim da je sada daleko za govoriti o tome, no to je opcija koja bi bila na stolu ukoliko Bandić dobije izbore, to je prva stvar koja se treba ostvariti. Druga stvar je da gospođa Esih sa svojom listom uđe u Gradsku skupštinu, a da se to dogodi, njena lista treba osvojiti najmanje 5 posto glasova. S nešto više od 5 posto, imala bi dva zastupnika i bila u situaciji u kakvoj je danas HNS, koji ima dva zastupnika u Skupštini. Gospođa Esih će ostvariti relativno dobar rezultat na izborima za gradonačelnika, ali to ne znači ništa na izborima za Gradsku skupštinu, za nju bi i ta dva mandata bila veliki rezultat, a Bandić kad će okupljati većinu on će se boriti za svaki glas, pa i za glas Brune Esih. Ona, pak, ako uđe u Skupštinu, nema zapravo velikog manevarskog prostora. Ona, sasvim sigurno, ne može surađivati sa eventualnom administracijom Anke Mrak Taritaš, vrlo je malo vjerojatno da bi mogla surađivati sa eventualnom administracijom Sandre Švaljek. Dakle, dvije potencijalne većine su joj zatvorene, jedino s kim može surađivati je eventualna gradska administracija Milana Bandića – rekao je za Dalje politički analitičar Davor Gjenero.