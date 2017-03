Iako će se u Gradu Zagrebu velika bitka voditi za gradonačelnika, ništa manje važna nije ni Gradska skupština. Mnogi kandidati, koji znaju da protiv Milana Bandića nemaju šanse, svoje će snage zato usmjeriti na drugi parlament u državi. Vidljivo je to i po prijedlogu aktualnog gradonačelnika koji bi u Skupštinu uveo i 6 pripadnika nacionalnih manjina te si tako, na koncu, osigurao 6 ruku za neke buduće prijedloge.

Grad Zagreb odnosno Gradska uprava na čelu koje je gradonačelnik i Gradska skupština, zapravo, funkcioniraju na sličan način na koji funkcioniraju Vlada s njenim predsjednikom na čelu i Hrvatski sabor. Ni jedna značajnija odluka, osobito ne skuplja, ne može proći bez da je prethodno ne blagoslovi Skupština.

Prema Statutu, gradonačelnik samostalno može odlučivati o maksimalno milijun kuna. Za sve ostalo, što prelazi taj iznos, mora dobiti zeleno svijetlo gradskih zastupnika.

Podsjetimo samo na prošli saziv Skupštine. Tada Bandić nije imao niti jednog zastupnika jer je to bilo vrijeme kada je istupio iz SDP-a. Njegovi dojučerašnji kolege, njegovi zastupnici, tada su mu postali ljuti protivnici. Odluke su na sjednicama teško prolazile. SDP-ovci su više-manje glasali protiv svega što je predlagao jer je to on predlagao. Naravno, tada su bila drugačija vremena pa nije imao niti podršku HDZ-a kao ni ostalih stranaka u Skupštini. Rezultiralo je to, na koncu, na što su mnogi upozoravali, zaustavljanjem gradnje u Zagrebu. Tih su se godina u glavnom hrvatskom gradu kranovi i dizalice mogli nabrojati prstima jedne ruke.

Tko kontrolira Skupštinu – kontrolira Zagreb, kažu svi bolji poznavatelji Zagreba i zagrebačke politike pa je očekivano da će se bitka ništa manje važna voditi i za Gradsku skupštinu.

Milan Bandić na prošlim je izborima dobro prošao, njegova strategija je upalila. Na listi je imao puno žena, svi od reda bili su javnosti poznati ljudi. Liječnici, inženjeri, obrtnici, sportaši…

Ove godine, na ovim izborima, ide Bandić i korak dalje – predlaže da se Skupština otvori nacionalnim manjinama, i to na način da u njoj tri mjesta dobiju predstavnici srpske nacionalne manjine, dva bošnjačke te jedan albanske manjine. Time bi se povećao broj zastupnika na maksimalnih 57.

No pitanje je hoće li zagrebačkom gradonačelniku taj prijedlog proći jer većina je protiv njega. Na Odboru za Statut, Poslovnik i propise, partneri iz HDZ-a bili su suzdržani po tom pitanju, dok ostali smatraju kako se radi o jeftinom predizbornom populizmu kojemu je jedini cilj predizborno kupiti glasove pripadnika nacionalnih manjina, a postizborno dobiti njihove ruke u Skupštini.

Prije sjednice, na rasporedu u utorak, ispred Starogradske vijećnice najavljen je i prosvjed protiv ovog Bandićevog prijedloga. Tvrde njegovi protivnici kako nema apsolutno nikakvog razloga da se u zagrebačku Skupštinu dovode pripadnici nacionalnih manjina obzirom da Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina propisuje da pripadnici određene manjine u predstavničkom tijelu nekog grada ili županije moraju dobiti mjesta samo ako ih ima 5 ili više posto, što u Zagrebu nije slučaj.

Osim Bandića, Skupštinu ciljaju i ostali kandidati. MOST-ov uzdanik Marko Sladoljev svjestan je da će gradonačelnikom na ovim izborima teško postati, no zato će sa svojim timom puno energije uložiti u osvajanje što više mjesta u gradskom parlamentu. Istim putem ići će i nezavisna Bruna Esih koja bi u srijedu trebala najaviti svoju kandidaturu, predstaviti tim, a moguće i listu za Gradsku skupštinu.

Jake skupštinske liste možemo očekivati i od ostalih kandidata, posebno HDZ-a i SDP-a koji su s gradonačelničkim kandidatom ionako zakazali. U posljednji tren HDZ je u utrku ubacio Dragu Prgometa dok se SDP još uvijek nije odlučio – hoće li podržati HNS-ovu kandidatkinju Anku Mrak Taritaš ili će ipak iznjedriti svog kandidata. No i jednima i drugima važno je kontrolirati Skupštinu jer ako Bandić ponovno postane gradonačelnikom, a mogao bi, tko će kontrolirati Skupštinu kontrolirati će i njega.

Vidjet ćemo tko će se sve naći na listama HNS-a i Sandre Švaljek, a ne zaboravimo da je u igri još i Ivan Pernar koji bi, tradicionalno, mogao iznenaditi. Tu je još i Inicijativa Zagreb je naš, koja okuplja brojne nezadovoljnike 17 godina dugom vladavinom Milana Bandića, a kojih se itekako nakupilo.

Bitka za Skupštinu mogla bi postati i bitka žena. Zakon, podsjetimo, propisuje takozvane ženske kvote, no njih se do sada rijetko tko držao. Jedino je Milan Bandić, bilo na parlamentarnim bilo na lokalnim izborima, to ispoštovao. No ove bi godine i to moglo presuditi – što više žena, više mjesta. Bandić je već najavio, dijeleći ruže za Međunarodni dan žena, kako će paziti da muškarci na njegovim listama ne budu podzastupljeni. I HDZ-ov gradski čelnik Andrija Mikulić rekao je da će posebnu pozornost obratiti na liste i na poštivanje ženske kvote. Isto možemo očekivati i od ostalih kandidatkinja i kandidata.

U svakom slučaju, Gradska skupština uskoro će postati novo bojno polje u Zagrebu, kada kandidati krenu izlaziti s listama. U konačnici, Skupština je svakome važna – ako si na vlasti, trebaš je da ti prijedlozi bez većih problema mogu proći, a ako nisi na vlasti, trebaš je da kontroliraš onoga tko je na vlasti.

Podsjetimo na kraju na odnos Milana Bandića i zagrebačkog HDZ-a. Teško da bi Bandiću prošao Proračun da nije bilo HDZ-a. Da je Andrija Mikulić ostao pri svome i uskratio gradonačelniku potporu svojih zastupnika, imali bismo sada na čelu Zagreba Povjerenika kojega bi imenovala Vlada Andreja Plenkovića, Skupština bi bila raspuštena, a financiranje privremeno. Tko kontrolira Skupštinu, kontrolira i Zagreb, a kandidati to jako dobro znaju.