Božidar Bebek

Razgovarali smo jutros sa Božidarom Bebekom, dojučerašnjim članom HDZ-a, razočaranim odnosom vodećih ljudi zagrebačke organizacije te stranke prema njemu, ali i prema većini drugih članova koji, kaže nam Bebek, ne spadaju u njihov uski krug prijatelja i partnera. Upravo zbog toga je i istupio iz HDZ-a, a u stranku će se vratiti, tvrdi, samo ako njen predsjednik Andrej Plenković smogne snage i mudrosti i smijeni ljude koji godinama upropaštavaju i srozavaju zagrebačku gradsku organizaciju.

Do prije nekoliko dana bili ste član HDZ-a no istupili ste iz stranke, što se dogodilo?

Razlog mog izlaska iz HDZ-a je što mi nakon četiri godine volontiranja nisu dali da se kandidiram u mjesnom odboru u svom kvartu, u Remetama. Volontiorao sam kroz europarlamentarne izbore, kroz predsjedničke i najzad kroz jedne i druge parlamentarne. Puno sam pridonio stranci lokalno – obilazio sam svoj kvart uzduž i poprijeko, razgovarao s ljudima, išao od vrata do vrata, lijepio plakate, da bi na koncu, sve moje zasluge na sebe preuzeo Domagoj Ivanković, predsjednik Temeljnog ogranka Remete i blizak prijatelj Andrije Mikulića i Ivana Ćelića.

Puno ste, kažete, dali za HDZ-a, a oni Vam to nisu nikako vratili?

Da, upravo tako. Ponosan sam što sam radio u kampanji Željka Reinera, ali me zaboljelo što su me izmanipulirali ljudi za koje sam mislio da su mi prijatelji i kolege, prije svega Andrija Mikulić i Ivan Ćelić. Najviše me zaboljelo što mi je leđa okrenuo i zemljak Milijan Brkić. Zašto nije zaustavio Miklulića, zašto je dopustio probleme u Remetama i rasulo u cijeloj gradskoj organizaciji?! To samo govori da nije imao ni volje ni želje miješati se, stati Mikuliću na kraj. Nije mi žao ni vremena ni potrošenog novca ni svega što sam dao za HDZ jer sam vjerovao da sve to radimo za jaku i bolju Hrvatsku, no gledajući neke ljude u zagrebačkoj organizaciji, zapitao sam se. Ali nikada mi neće biti žao što sam, volontorajući u HDZ-u, upoznao našu predsjednicu.

Često spominjete Andriju Mikulića, zašto Vam se zamjerio?

Andrija Mikulić čovjek je došao iz sustava, naviknut na igrokaze, a nikad ili rijetko kada iskren u svojim namjerama i stavovima. On je kriv i odgovoran da smo u Zagrebu izgubili 30 tisuća glasova i zato mislim da nije zaslužio da bude na čelu Gradske skupštine i Gradske organizacije HDZ-a, jer ne radi ono što bi trebao kao predsjednik raditi već se isključivo dodvorava pojedincima i grupama od kojih ima određene koristi. Andrija Mikulić među prvima je izdao Tomislava Karamarka, a Karamarko mu je sve osigurao pa i da uđe u Sabor. Sve što ima, ima zahvaljujući Karamarku, a samo ga se tako odrekao. Cijeli ovaj igrokaz s Milanom Bandićem napravio je upravo Andrija Mikulić, u suradnji s Milijanom Brkićem. Pa Milan Bandić, Milijan Brkić, Andrija Mikulić i još neki uigrani su zagrebački tim.

Ima još toga, spomenuli ste ranije u razgovoru?

Najveća greška HDZ-a bila je što je na prljav i pokvaren način iz zagrebačke organizacije uklonjen Ante Zvonimir Golem. Tada su Mikulić i kolege mu preuzeli vlast u GO Zagreb, postavili svoje ljude u temeljne ogranke i malo po malo zavladali cijelom zagrebačkom organizacijom.

Zapošljavanje u HDZ-u išlo je preko Mikulića, on je odgovoran za velike koeficijente plaća u HDZ-u, visoke honorare i naknade, ali smo njemu vjernih ljudi i Mladeži HDZ-a. Pojedinci primaju mjesečno i do 15 tisuća kuna neto, pa gdje to ima. Isto tako zapošljavali su i u Holdingu. Ja ne vjerujem da Mikulić i njegovi HDZ-ovci mogu imati obraza pa govoriti kako Bandiću treba stati na kraj, a dobro svi znamo da je Mikulić još uvijek njegov mali potrčko. Mikulić i Ćelić su Bandićevi ljudi u HDZ-u!

Često spominjete i Ivana Ćelića?

Ivan Ćelić Mikulićev je terenski igrač. Upravo je on krivotvorio potpis Maria Župana na onoj iskaznici koja, kao, potvrđuje da je Župan bio član SDP-a. A nije. Eto, o tome govorim, to su te prljave igrice i igre koje Mikulićevi ljudi igraju. Moje mišljenje je da se Mario Župan treba skroz odmaknuti od Mikulića i njemu vjernih ljudi, prije svega, Ivana Ćelića koji, pak, uz igru s Mikulićem igra i svoju igru. Nadao se on, naime, iskoristiti priliku u kaosu s kandidatom za Zagreb pa preuzeti uzde zagrebačkog HDZ-a. Još uvijek se nada da će mu Plenković to dopustiti, no vara se.

Što mislite o kandidaturi Drage Prgometa?

Prgomet je postao kandidat ne da bi pobijedio Bandića već da bi neutralizirao Mikulića i Brkića. Polako će Prgomet preuzeti uzde gradske organizacije, a Mikulić i mentor mu Brkić postati će politička povijest, barem što se Grada Zagreba tiče. No problem Prgometa je što nema potporu članstva, članstvo će ga minirati. Pa prisjetimo se što je sve izvodio nedavno – svađao se s Karamarkom, otišao iz HDZ-a, pregovarao s Milanovićem i slično. Ljudi takve stvari dobro pamte i smatraju to izdajom svoje stranke i ljudi.

A koga ćete Vi podržati sada kada ste istupili iz HDZ-a?

Ja ću na skorašnjim izborima podržati Brunu Esih, no nije mi mrska ni Sandra Švaljek, pogotovo otkako je u svoj tim dovela legendu, generala Jozu Miličevića.

Riječ za kraj?

Članovi HDZ-a, ako imaju imalo pameti, neće više nikada nikome dati da ih gleda s visoka jer oni su ti koji su dali zastupnike u Hrvatski sabor, u Gradsku skupštinu. Vrijeme je da se u HDZ nađe snage i volje za ukloniti takvu ekipu jer upravo su oni odgovorni za rasulo u zagrebačkoj organizaciji. Dragi dojučerašnji stranački kolege, pamet u glavu, birajte one koji će se držati izbornog programa i predstavljati vas, a ne sebe i svoje vlastite interese. Nadam se da Andrej Plenković ima dovoljno mudrosti za vratiti povjerenje članova u zagrebački HDZ, jer ono je u ovim trenucima jako poljuljano.