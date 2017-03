Aktualni zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, čini se, postaje najmanje poželjnim partnerom u budućem sazivu Gradske skupštine. Nakon što je njegova nekadašnja zamjenica, a sada nezavisna kandidatkinja za zagrebačku gradonačelnicu Sandra Švaljek u utorak odbacila bilo kakvu mogućnost suradnje s njim i njegovom listom u Skupštini, isto je učinila i nezavisna kandidatkinja za gradonačelnicu Bruna Esih.

Iako smo dobili informaciju da bi Bruna Esih mogla podržati Bandićevu listu u Skupštini ukoliko bi on konačno pokrenuo promjenu imena Trga maršala Tita, sama Bruna Esih demantirala je tu informaciju rekavši da o postizbornim koalicijama trenutno ni ne razmišlja, a najmanje o onoj s Milanom Bandićem.

– Nisam ni sa kim razgovarala, ni sa kim ne mislim razgovarati, za sada, i nakon izbora mogu sigurno reći da neću koalirati s Milanom Bandićem – kategorična je i jasna bila Bruna Esih.

Iskoristili smo priliku pa je pitali i za posljednju anketu agencije Ipsos, po kojoj se, iako je tek nedavno ušla u kampanju, pozicionirala na četvrtom mjestu, iza Anke Mrak Taritaš, aktualnog gradonačelnika Bandića i Sandre Švaljek.

– Jedina prava anketa bit će glasovi građana na izborima. Drugo, ta anketa za mene osobno je vrlo dobra jer pokazuje da je to jedan odličan start, i treće, mislim da će tu doći do velikih promjena na toj analitičkoj tablici, i to pozitivnih za nas, kako za moju gradonačelničku kandidaturu, tako i za moju nezavisnu građansku listu – zaključila je Bruna Esih.