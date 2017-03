Bruna Esih najnovije je lice u utrci za Zagreb. Na izbore izlazi kao nezavisna kandidatkinja za gradonačelnicu, no oko sebe okuplja tim, kako je rekla, poštenih i čestitih ljudi iza kojih se ne vuku repovi. Imat će i listu za Gradsku skupštinu, ali ne i one za vijeća gradskih četvrti odnosno vijeća mjesnih odbora. U cijeloj toj priči, kaže, ima podršku dragog kolege i prijatelja Zlatka Hasanbegovića. Dragu Prgometa poštuje kao kolegu, no smatra da on nije pobjedničko rješenje za HDZ.

Predstavite nam se, tko je Bruna Esih?

To je možda i najteže pitanje na koje trebam odgovoriti. Uglavnom, Bruna Esih je prvenstveno majka troje djece i supruga. Moja obitelj mi je iznimno bitna. Rođena sam u Splitu, no po životu sam Zagrepčanka – i školovanje i djetinjstvo i studij i obiteljski život provodim u Zagrebu.

Što očekujete od skorašnjih lokalnih izbora i što Zagrepčani mogu očekivati od Vas?

Ja očekujem izvrsne rezultate, međutim, uvijek ću ponavljati da mi je od toga puno važnije biti 5 minuta u srcu naroda nego 100 godina među postojećim političkim elitama. Mislim da to dovoljno govori o tome što građani Zagreba mogu očekivati od mene, dakle, da ostanem vjerodostojna onim idejama po kojima sam postala prepoznatljiva još za vrijeme parlamentarne kampanje.

A ideje su?

Geslo pod kojim sam išla u parlamentarnu kampanju bilo je “Suočavanje s prošlošću”. Mnogi su sumnjali da se takvom kampanjom može nešto napraviti, međutim, glasači su to prepoznali i sve skupa sumnjičave smo razuvjerili i pokazali im da su to ideje, da je to svjetonazor koji je izuzetno bitan, pa i u centru Zagreba.

S prošlošću se treba suočiti?

Mislim da je istina temelj svega. Mi često govorimo kako u našem društvu treba uspostaviti pravednost, da budemo pravedno društvo, a kako bismo to postigli, trebamo razriješiti dubioze iz prošlosti i one ne smiju ostati samo na razini političkih obračuna.

Na nedavnim parlamentarnim izborima u Sabor ste ušli preferencijalnim glasovima. Bili ste daleko na listi, no upali ste. Očekujete li sličan rezultat i sada na lokalnim izborima?

Da, očekujem dobre rezultate. Ako dođe do drugog kruga, mislim da možemo očekivati ono najbolje, zbog čega sam se i kandidirala za gradonačelnicu Zagreba.

S kime se vidite u drugom krugu ukoliko do toga dođe?

Teško mi je kalkulirati, s kalkulacijama ne ulazim u izbornu utrku već s punom vjerom da ja i ljudi s moje liste možemo ponuditi ono što drugi ne mogu.

Tko će biti u Vašem timu, tko će biti na listi za Skupštinu?

Već nekoliko tjedana okupljam svoj tim ljudi. Radi se o ljudima koji su izrazito pošteni, izrazito čestiti, iza kojih se ne vode repovi. Ne trebaju to biti ljudi čija su imena poznata već je bitno da oni nose političku, simboličku ili ljudsku priču.

Imena, neko da nam barem otkrijete?

Jedna od mojih zamjenica će biti Ana Lederer.

A gospodin Stjepan Šterc?

Sa gospodinom Štercom već sam godinama dobar kolega i prijatelj i svakako računam na njegovu podršku.

Gospodin Hasanbegović, kakva će biti njegova uloga?

Gospodin Hasanbegović ostaje član HDZ-a, ali jasno je da kao dugogodišnji prijatelji i suradnici jedno drugome uvijek dajemo podršku.

Kako gledate na druge kandidate, posebno na gospodina Prgometa?

Svi oni imaju svoje legitimno pravo, svatko ima pravo kandidirati se. Svi su oni vrlo iskusni. Što se tiče gospodina Prgometa, s njim imam korektne odnose obzirom da smo i članovi istog saborskog kluba, no mislim da on nije pobjedničko rješenje za HDZ.

Prvi potez ukoliko postanete gradonačelnicom?

Trebalo bi utvrditi postojeće nezakonitosti u poslovanju Gradske uprave i drugih gradskih ustanova, no smatram da tamo radi i puno čestitih ljudi koji mogu doprinijeti da se uđe u trag tim nezakonitostima i na koje bih svakako računala.

Zagreb je velik zalogaj, puno je i problema. Kako se s time uhvatiti u koštac?

Naravno, na sve te probleme gledam isto kao i svaki drugi građanin. Kao majka, to su problemi vrtića, škola, kao vozač, vidim i prometne probleme. Naravno, imam i okupljam ljude koji mi mogu pomoći da se upoznam s tim problemima i da Zagrepčanima ponudim rješenja.

Zagreb dugo nije imao ozbiljnog kandidata desnice, hoćete li Vi privući glasače koji do sada nisu izlazili na birališta, koji nisu imali kandidata za kojega bi glasali?

Ja mislim da nije stvar da ne postoje ljudi i grupacije koje ne bi našle takvog kandidata nego nije bilo volje da se takav kandidat prezentira javnosti. To je slučaj i sa HDZ-om. Oni, kao najveća hrvatska stranka, u 16 godina vladavine Milana Bandića Zagrebom nisu uspjeli naći adekvatnog protukandidata.

Što očekujete od svog odnosa s HDZ-om?

Ja sam spremna na daljnje korektne odnose, želim im i dalje biti partner, sa svime do sad sam ih upoznala. Tako ću i dalje.

Kako ćete sada kombinirati saborske obaveze, obiteljske i obaveze kandidatkinje za gradonačelnicu?

Pokušat ćemo, sa srcem i dobrom voljom mislim da se može puno toga.

I poruka Zagrepčankama i Zagrepčanima za kraj?

Ne znam stvarno što bih rekla već da na izbore izađu jer mislim da već znaju i prepoznaju tko je pravi kandidat za njih.

Nadate se da će izlaznost biti bolja?

Nadam se. Mislim da je to naša građanska dužnost, ali mislim i da bi svatko sam za sebe trebao razmišljati na taj način, da izravno može nešto učiniti za svoj grad.