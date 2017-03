Četiri filma čija se radnja temelji na antropomorfizaciji mačaka odnosno zoomorfizaciji žena eksploatiraju davnu analogiju između žena i mačaka čiji korijeni sežu sve do antike, a koja je temeljem dva gradivna bloka patrijarhata: seksizma i specizma. Više o (ne samo) filmskom tretiranju odnosa između žena i mačaka i finesama reproduciranja njihove podređenosti pročitajte u odličnom tekstu Petre Belc, a u KKZ-ovom ciklusu svjedočite odabranim bizarnim hollywoodskim primjerima koji navedenim stereotipima pristupaju iz mikro feminističke perspektive.

Ciklus je osmislila i filmove odabrala dramaturginja, scenaristica i članica KKZ-a Jasna Žmak. Filmovi počinju u 21 sat u Kino klubu Zagreb, Trg žrtava fašizma 14, a ulaz je besplatan.

09. 03. 2017.

Cat People (1942.), r. Jacques Tourneur, 73’

Glavni lik ovog kultunog horora iz četrdesetih je Irena Dubrovna, mlada Srpkinja, koja tijekom filma saznaje da je zapravo potomkinja plemena čiji se pripadnici, kada se seksualno uzbude, pretvaraju u mačke što će joj znatno otežati realiziranje ljubavnog odnosa s privlačnim inžinjerom Oliverom.

16. 03. 2017.

The Curse of the Cat People (1944.) r. Robert Wise, Gunther von Fritsch, 74’

Znatno slabije uspješan nastavak kultnog Cat People također realiziran u produkciji Vala Lewtona prema čijoj kratkoj priči je nastao i original, bavi se mističnim povratkom prethodno uginule mačke (koja je zapravo mlada Srpkinja Irena) u život kćeri njenog bivšeg ljubavnika Olivera.

23. 03. 2017.

Cat People (1982.) r. Paul Schrader, 118’

Remake kultnog Cat People iz 1942. s Nastassjom Kinski u glavnoj ulozi i Davidom Bowijem u soundtracku, originalnoj radnji dodaje Ireninog brata Paula i twist prema kojemu “srpske mačke” ljudsko obličje mogu ponovo zadobiti samo ubojstvom drugog čovjeka.

30. 03. 2017.

Cat Woman (2004.), r. Pitof, 104’

Jedan od rijetkih superherojskih filmova sa ženom u glavnoj ulozi, u potpunosti izbjegava referiranje na figuru Žene-mačke kao Batmanove antagonistice i ljubavnice i fokusira se na kritiku farmaceutske industrije, dobitnik je čak četiri Zlatne maline: za najgori film, glumicu, redatelja i scenarij.