Zbog izvođenja radova sanacije poklopaca komunalne infrastrukture i kolnika, na Samoborskoj cesti na dijelu od Priobalne do Ulice V. Škorpika, od utorka 14. 03. 2017. godine do petka 24. 03. 2017. godine u vremenu od 07,00 sati do 17,00 sati, biti će zauzet dio kolnika, dok će se promet odvijati po preostalom slobodnom dijelu.

Gradske službe mole sugrađane da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju, kao i za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.

PROČELNIK

Zoran Nevistić dipl.ing.