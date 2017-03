Nepuna tri mjeseca ostala su do lokalnih izbora. Njihov rezultat u Zagrebu mogao bi do samog kraja biti neizvjestan, barem ako je vjerovati anketama. No puno je još nepoznanica u jednadžbi – ne zna se tko će biti HDZ-ov kandidat, a ne zna se ni hoće li SDP ipak imati svog zagrebačkog čovjeka ili će podržati HNS-ovu Anku Mrak Taritaš.

Kako doznajemo iz krugova bliskih vodstvu HDZ-a, u zagrebačku bi utrku ipak mogao predsjednik gradske organizacije te stranke Andrija Mikulić dok su često spominjane Bruna Esih i Martina Bienenfeld ispale iz igre, i to svojom odlukom.

Milanu Bandiću, ali i Andreju Plenkoviću bliska voditeljica zagrebačke Turističke zajednice, Martina Bienefeld, doznajemo, odbila je bilo kakvu mogućnost sudjelovanja na izborima u Zagrebu. Prisjele su joj igrice koje se vode u zagrebačkom ogranku stranke, u Gundulićevoj, ali i na Trgu žrtava fašizma.

– Svi se bore za prevlast, svi bi dio kolača, a Martina Bienenfeld u tome ne želi sudjelovati. Ionako ima previše posla u Turističkoj zajednici grada Zagreba da bi se bavila bitkama unutar HDZ-a. Jednu igru vodi Andrej Plenković, drugu Milijan Brkić, treću Andrija Mikulić, a tu je još i cijeli niz manjih igrača koji bi svi od reda svoj dio zagrebačkog kolača – rekao je za Dalje izvor blizak vodstvu HDZ-a.

Doznajemo kako je od ulaska u zagrebački ring odustala i Bruna Esih. Kao ni Martini Bienenfeld, neda joj se boriti protiv HDZ-ovaca koji svaki povlači na svoju stranu, a prevagnulo je kada je vidjela ankete i komentare analitičara koji joj u Zagrebu baš i ne daju previše izgleda.

– Bruna Esih sigurno se neće kandidirati za zagrebačku gradonačelnicu, ali vjerojatno će biti u nekoj kombinaciji za Gradsku skupštinu. No i to ovisi, ništa još nije sigurno – zaključio je naš izvor iz HDZ-a dok potvrdu ove informacije od same Brune Esih nismo uspjeli dobiti.

Kako bilo, čini se da će se s Bandićem i damama, Sandrom Švaljek i Ankom Mrak Taritaš, u Zagrebu okušati Andrija Mikulić. No to će vjerojatno biti samo paravan da HDZ ipak ima kandidata dok „ispod stola“ Milan Bandić i Andrej Plenković i dalje dogovaraju podjelu Zagreba. Hoće li to biti sistem 2 + 2, o čemu smo već pisali na našem portalu, postizborna koalicija ili nešto treće, ostaje nam tek vidjeti.

HDZ-ovci se okreću Sandri Švaljek

No brojni HDZ-ovci, nastavlja naš izvor, okreću se Sandri Švaljek koja je u svoj tim dovela ratnog zapovjednika Tigrova, general-bojnika Jozu Miličevića. On je, čini se, njezin as u rukavu, barem što se tiče dijela zagrebačkih HDZ-ovaca i branitelja.

S druge strane, imamo HNS-ovu Anku Mrak Taritaš kojoj najnovija anketa daje najbolje izglede u Zagrebu. Prema rezultatima istraživanja agencije Promocija Plus koju je, doduše, naručio sam HNS, u drugom krugu lokalnih izbora u Zagrebu naći će se Anka Mrak Taritaš i Milan Bandić. On s nešto više od 28 posto glasova, a ona s gotovo 27 posto glasova. Treća bi prema istraživanju bila Sandra Švaljek s 24 posto glasova. U drugom krugu, s 52,4 posto glasova pobijedila bi HNS-ova kandidatkinja za kojom bi Bandić zaostao gotovo 5 posto, jer bi osvojio 47,6 posto glasova birača.

– Vesele me pozitivni trendovi koji traju već zadnjih devet mjeseci, iz kojih se vidi kako građani prepoznaju mene kao prvo lice promjene. Ima još puno posla za napraviti i našim sugrađanima moramo predstaviti sve programe koji će Zagrebu donijeti istinsku promjenu. Vjerujem da će drugi krug biti referendum za promjene – rekla je za Dalje HNS-ova kandidatkinja za Zagreb Anka Mrak Taritaš.

Dobar rezultat HNS-a ovisi o SDP-u

Dobar rezultat HNS-ove kandidatkinje ovisi i o SDP-u u kojem se još uvijek premišljaju podržati je ili izaći sa vlastitim kandidatom. U itervjuu za Dalje PR stručnjak Krešimir Macan rekao je da bi, uz SDP-ovu podršku, Anka Mrak Taritaš zaista mogla pobijediti Milana Bandića. No ta podrška ovisi o mnogočemu. Dok predsjednik te stranke Davor Bernardić i dio članova žele podržati HNS-ovu kandidatkinju, drugi dio se tome žestoko protivi, a mnogi to nazivaju političkim samoubojstvom, kako Davora Bernardića tako i SDP-a. Dakako, tu su i pregovori oko „podjele fotelja“, o čemu će također ovisiti podrška. Ukoliko HNS udovolji SDP-u i prepusti mu ključne pozicije u gradu, poput zamjenika gradonačelnice, Uprave Holdinga i slično, dogovor bi i mogao pasti. U HNS-u se podršci toplo nadaju.

– Očekujem uskoro razgovore s kolegama iz SDP-a i nadam se da ćemo uspjeti ostvariti jednu široku nadstranačku platformu koja će ostvariti uspjeh na izborima – rekla je Anka Mrak Taritaš.

A dok u HNS-u likuju zbog rezultata ankete, Sandra Švaljek loptu spušta na zemlju i ističe da će uskoro u javnost izaći još jedna anketa, s malo drugačijim rezultatima.

– U najnovijoj anketi koja se tek treba objaviti ja i dalje čvrsto držim drugo mjesto. No lijepo je vidjeti da čak i u HNS-ovoj anketi držim solidnih 24 posto glasova – rekla je za Dalje nezavisna kandidatkinja Sandra Švaljek.

Na ruku Milanu Bandiću mogao bi ići broj kandidata kojih će, čini se, biti puno. Kandidaturu je prije nekoliko dana najavio nezavisni i javnosti gotovo nepoznati Hrvoje Franušić, u utorak je to učinila grupa aktivista, glumaca, profesora i građana, okupljenih u Platformu „Zagreb je naš“, dok će boje Mosta braniti vjeroučitelj i vatreni navijač Dinama Marko Sladoljev. Ne zaboravimo, ulazak u utrku najavio je i Ivan Pernar.

U svakom slučaju, svašta bi se još moglo u Zagrebu dogoditi, više-manje na ruku Milanu Bandiću. Uvjerili smo se već bezbroj puta, voda uvijek uspije nekako doći na njegov mlin. Koliko su mu samo puta prognozirali pad, a on se svaki puta dočekao na noge. I u ovoj kampanji, čini se, očekuje da će mu prokušana metoda upaliti – izbore ne spominje, protukandidate ne komentira već samo iz četvrte ubaci u petu, pripremi nekoliko zgodnih projekata koji kao da su čekali baš izbore, spusti nekoliko cijena i Zagreb je tu.