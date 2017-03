Izložba: Nenad Fabijanić – Mit mijene

Lokacija: Oris Kuća arhitekture

Otvorenje: petak, 10. ožujka 2017. u 19 sati

U petak 10. ožujka 2017. godine u 19 sati u Oris Kući arhitekture otvara se izložba arhitekta Nenada Fabijanića pod nazivom Mit mijene. Ovom se izložbom nastavlja dugogodišnji razgovor o filozofiji, umjetnosti i predstavljanju umjetnosti između arhitekta Nenada Fabijanića i osobe i djela avangardnog umjetnika Josipa Vanište.

Kod Fabijanića sam i ranije zamijetio sposobnost nadogradnje i uživljavanja u djelo drugoga. To je umijeće svoj medij našlo u prostornom predstavljanju, tumačenju i razvijanju Vaništinih zamisli, pa i onih nelikovnih. Izvan svih profesionalnih uzusa i tehnika postavljanja izložbi bila je posrijedi ljudska empatija, primanje i imaginativno proširivanje impulsa osjećajnosti.

Kaptiranje usmjerenom pažnjom neizbježni je uvjet svake cjelovitije spoznaje, nezamjenjivo svojstvo i odlika svakog istinskog edukativnog napora, u svim razmjerima razbistravanja – svjetonazorskim, društvenim i osobnim. Ova prilika koju nam je pružio Oris dragocjena je: upravo da se to naglasi. I mimo osviješćene takve nakane. Vjerujem da ni Nenad nije imao baš to na umu. Ali, izazvala ga je, čini mi se, Vaniština dvojba ima li smisla rekreirati mit ili ga pak valja dokraja uništiti.

Matko Meštrović, iz knjige Mit mijene

Izložba ostaje otvorena do četvrtka, 24. ožujka 2017.

Radno vrijeme Oris Kuće arhitekture

Izložbeni prostor:

09h – 20h (pon-pet)

10h – 15 h (sub)

